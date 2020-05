Φεστιβάλ Βενετίας: Θα πραγματοποιηθεί κανονικά παρά την απειλή του κορωνοϊού

Παρά το γεγονός ότι είναι η ευρωπαϊκή χώρα που είχε τα περισσότερα θύματα από τον κορωνοϊό η Ιταλία αποφάσισε να μην ακυρώσει το επερχόμενο Φεστιβάλ Βενετίας όπως έγινε στην περίπτωση του Φεστιβάλ Καννών αλλά και της Μπιενάλε.

Η ανακοίνωση έρχεται από επίσημα χείλη καθώς ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Βένετο, Luca Zaia, δήλωσε ότι το διεθνούς ακτινοβολίας κινηματογραφικό Φεστιβάλ όχι μόνο δεν θα ακυρωθεί αλλά θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Παρόλα αυτά οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν μπορεί παρά να είναι εμφανείς. Είναι σαφές ότι η φετινή διοργάνωση θα περιλαμβάνει λιγότερες προβολές σε σχέση με προηγούμενες χρονιές δεδομένου ότι τα γυρίσματα πολλών ταινιών αναβλήθηκαν και η κινηματογραφική παραγωγή του τελευταίου εξαμήνου ήταν μειωμένη.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βενετίας, στην κριτική επιτροπή του οποίου θα προεδρεύει η διάσημη ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, θα ανακοινωθεί στα τέλη Ιουλίου μαζί με τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να τηρηθούν.

Στο μεταξύ, το Φεστιβάλ της Βενετίας θα συμμετάσχει επίσης στο «We Are One», το πρώτο ψηφιακό κινηματογραφικό φεστιβάλ που θα προβληθεί στο YouTube. Το online φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 29 Μαΐου, έως και τις 7 Ιουνίου 2020 και θα περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, μουσική, κωμωδία και συζητήσεις.



