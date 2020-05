Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

έχει προκληθεί έπειτα από δημοσίευση της ΜΚΟ «MORIA CORONA AWARENESS TEAM», στην οποία η οργάνωση έκανε λόγο για «Ελληνικό τμήμα της νήσου ()…», εξαιρώντας το ΚΥΤ τηςΈπειτα από αυτο το δημοσίευμα, ηστην αρμόδια Εισαγγελία κατά ης οργάνωσης MORIA CORONA AWARENESS TEAM καθώς όπως τονίζει «σε δημοσίευσή της με ημερομηνία 21.05.2020 αναφέρεται στο «…Ελληνικό τμήμα της νήσου (Λέσβου)…» ( “…Greek side of island…”), αναφερόμενη στο τμήμα της Λέσβου πλην του Κ.Υ.Τ Μόριας, υπονοώντας ότι το έδαφος της δομής δεν αποτελεί Ελληνική επικράτεια. Επειδή η αμφισβήτηση της αδιαμφισβήτητης εθνικής κυριαρχίας μας αποτελεί ποινικό αδίκημα, καταθέτουμε σχετική μηνυτήρια αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελία».Διευκρινήσεις για την εν λόγω δημοσίευση, έδωσε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, Status 107,7 το μέλος της εθελοντικής οργάνωσης,Η οργάνωση αποτελείται κατά δήλωσή του απόκαιπου μένουν μέσα στη δομή της Μόριας. Ο ίδιος τόνισε, ότι στόχος, με τη συγκεκριμένη αναφορά, αλλά να καταδείξουν, όπου οι συνθήκες είναι πολύ κακές, όπως οι ίδιοι λένε.«Κανένας δεν θέλει να μείνει εδώ (στη Μόρια) ούτε για μία μέρα, είναι πολύ επικίνδυνο μέρος», όπως είπε χαρακτηριστικά.«Το άρθρο με την επίμαχη αναφορά, γράφτηκε από τον υπεύθυνο ΜΜΕ της οργάνωσης και θα δούμε όπως είπε, αν θα χρειαστεί να το αλλάξουμε ή να πούμε σε όλους τι εννοούσαμε. Σε καμία περίπτωση δεν εννοούσαμε τον «διαχωρισμό» του νησιού.Σύμφωνα με το μέλος της οργάνωσης, που είναι και ο ίδιος μετανάστης, ο οποίος ζει στη Μόρια με την οικογένειά του και κατάγεται από το, δεν έχουν χρηματοδότηση από καμία πηγή, αλλά έχουν βοήθεια σε αναγκαία υλικά από άλλη οργάνωση, την ελληνική Stand By Me. Σύμφωνα με τον ίδιο, η «MORIA CORONA AWARENESS TEAM» δραστηριοποιείται στην ενημέρωση για τον