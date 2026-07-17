Η βενζίνη με 250 ευρώ ανά λίτρο!

Από τη σεζόν του 2026, με την εφαρμογή των νέων τεχνικών κανονισμών της FIA, το καύσιμο των μονοθεσίων έχει μετατραπεί σε ένα από τα ακριβότερα υγρά που χρησιμοποιούνται στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, με το κόστος του να φτάνει περίπου τα 250 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή σχεδόν δεκαπλάσιο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η εκτόξευση του κόστους δεν οφείλεται στην ποσότητα που καταναλώνεται, αλλά στην ίδια τη σύνθεση του καυσίμου. Από το 2026 η Formula 1 χρησιμοποιεί αποκλειστικά καύσιμο χωρίς ορυκτής προέλευσης συστατικά, το οποίο πρέπει να διαθέτει ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του: από την παραγωγή μέχρι την καύση μέσα στον κινητήρα. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές αλλαγές στην ιστορία του σπορ και βασικό βήμα προς τον στόχο της Formula 1 για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα έως το 2030.