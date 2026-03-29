F1 GP Ιαπωνίας: Ο Αντονέλι πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα! (+video)
Ο Κίμι Αντονέλι στάθηκε τυχερός στην Ιαπωνία και εκμεταλλεύτηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας που προκάλεσε το ατύχημα του Μπέρμαν για να πάρει τη νίκη και την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα.
Ο Κίμι Αντονέλι στάθηκε τυχερός στην Ιαπωνία και εκμεταλλεύτηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας που προκάλεσε το ατύχημα του Μπέρμαν για να πάρει τη νίκη και την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα.
Ο Ιταλός ξεκινούσε από την pole αλλά έκανε πολύ κακή εκκίνηση πέφτοντας έκτος, ενώ ο Ράσελ έδειχνε ικανός για τη νίκη, έχοντας μόνο τον Πιάστρι μπροστά του.
Αλλά το ατύχημα του Μπέρμαν άλλαξε τη ροή του αγώνα και έφερε τον Αντονέλι στην πρωτοπορία καθώς ο Ράσελ είχε σταματήσει ακριβώς πριν το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ο Κίμι δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και κέρδισε εύκολα μπροστά από τον Πιάστρι για να πάρει την δεύτερη νίκη της καριέρας του. Τρίτος ο Λεκλέρ.
