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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 188 χλμ/ώρα στην ΠΑΘΕ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 188 χλμ/ώρα στην ΠΑΘΕ
Το ανώτατο όριο ταχύτητας στο σημείο ορίζεται στα 120 χλμ/ώρα
Συνελήφθη 43χρονος οδηγός αυτοκινήτου που έτρεχε με 188/ώρα στη Θεσσαλονίκη.
Ο 43χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην ΠΑΘΕ και πριν την είσοδό του στον κόμβο της Λαχαναγοράς κατελήφθη να οδηγεί με 188 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο όριο ταχύτητας στο σημείο ορίζεται στα 120 χλμ/ώρα
Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία η οποία θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα.
Ο 43χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην ΠΑΘΕ και πριν την είσοδό του στον κόμβο της Λαχαναγοράς κατελήφθη να οδηγεί με 188 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο όριο ταχύτητας στο σημείο ορίζεται στα 120 χλμ/ώρα
Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία η οποία θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα.
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