Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 188 χλμ/ώρα στην ΠΑΘΕ
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Οδηγός

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 188 χλμ/ώρα στην ΠΑΘΕ

Το ανώτατο όριο ταχύτητας στο σημείο ορίζεται στα 120 χλμ/ώρα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 188 χλμ/ώρα στην ΠΑΘΕ
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη 43χρονος οδηγός αυτοκινήτου που έτρεχε με 188/ώρα στη Θεσσαλονίκη.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην ΠΑΘΕ και πριν την είσοδό του στον κόμβο της Λαχαναγοράς κατελήφθη να οδηγεί με 188 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο όριο ταχύτητας στο σημείο ορίζεται στα 120 χλμ/ώρα
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 188 χλμ/ώρα στην ΠΑΘΕ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 188 χλμ/ώρα στην ΠΑΘΕ

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία η οποία θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης