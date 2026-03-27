Το νέο σπορ μοντέλο της Genesis

Στο λανσάρισμα της υπομάρκας «Magma» προχωρά η Genesis, παρουσιάζοντας το πρώτο της μοντέλο παραγωγής, το ηλεκτρικό GV60 Magma.



Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό σπορ SUV που συνδυάζει πολυτέλεια, premium σχεδίαση και υψηλή ισχύ, ακολουθώντας τη φιλοσοφία «Luxury High Performance» που το κορεατικό brand θέλει να καθιερώσει.



-

Κλείσιμο

Το GV60 Magma βασίζεται στην πλατφόρμα EGMP και φέρει τη διάταξη δύο ηλεκτροκινητήρων του Hyundai Ioniq 5 N, προσφέροντας 609 ίππους και 740 Nm ροπής.Σε λειτουργία Boost για 15 δευτερόλεπτα, η ισχύς φτάνει τους 650 ίππους και η ροπή τα 790 Nm, με τελική 264 χλμ./ ώρα και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ ώρα σε περίπου 3,5 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 84 kWh και μπορεί να φορτίσει από 10% σε 80% μέσα σε 18 λεπτά.Το GV60 Magma διαφοροποιείται αισθητικά από το Ioniq χάρη στα μεγαλύτερα κατά 50 χλστ. μετατρόχια, την χαμηλότερη κατά 20 χλστ. ανάρτηση, τους νέους προφυλακτήρες με τριπλό αεραγωγό, τα μαύρα γυαλιστερά πλαστικά και τις ζάντες 21 ιντσών με ελαστικά 275 χλστ.Στο εσωτερικό, οι επιφάνειες μικροϊνών βελούδου με πορτοκαλί τόνους και οι κοντράστ ραφές προσδίδουν σπορ χαρακτήρα, ενώ το τιμόνι έχει φυσικούς διακόπτες για τη λειτουργία Boost και τα προφίλ οδήγησης.