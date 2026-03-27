Το νέο σπορ μοντέλο της Genesis

Η μάρκα πολυτελείας του ομίλου Hyundai λανσάρει μία δική της υπομάρκα με την ονομασία Magma.
Στο λανσάρισμα της υπομάρκας «Magma» προχωρά η Genesis, παρουσιάζοντας το πρώτο της μοντέλο παραγωγής, το ηλεκτρικό GV60 Magma.
Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό σπορ SUV που συνδυάζει πολυτέλεια, premium σχεδίαση και υψηλή ισχύ, ακολουθώντας τη φιλοσοφία «Luxury High Performance» που το κορεατικό brand θέλει να καθιερώσει.
Το GV60 Magma βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP και φέρει τη διάταξη δύο ηλεκτροκινητήρων του Hyundai Ioniq 5 N, προσφέροντας 609 ίππους και 740 Nm ροπής.
Σε λειτουργία Boost για 15 δευτερόλεπτα, η ισχύς φτάνει τους 650 ίππους και η ροπή τα 790 Nm, με τελική 264 χλμ./ ώρα και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ ώρα σε περίπου 3,5 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 84 kWh και μπορεί να φορτίσει από 10% σε 80% μέσα σε 18 λεπτά.
Το GV60 Magma διαφοροποιείται αισθητικά από το Ioniq χάρη στα μεγαλύτερα κατά 50 χλστ. μετατρόχια, την χαμηλότερη κατά 20 χλστ. ανάρτηση, τους νέους προφυλακτήρες με τριπλό αεραγωγό, τα μαύρα γυαλιστερά πλαστικά και τις ζάντες 21 ιντσών με ελαστικά 275 χλστ.
Στο εσωτερικό, οι επιφάνειες μικροϊνών βελούδου με πορτοκαλί τόνους και οι κοντράστ ραφές προσδίδουν σπορ χαρακτήρα, ενώ το τιμόνι έχει φυσικούς διακόπτες για τη λειτουργία Boost και τα προφίλ οδήγησης.
Το GV60 Magma προσφέρει τρία προγράμματα οδήγησης -Sprint, GT και MY- με τον τελευταίο να επιτρέπει πλήρη προσαρμογή του ηλεκτρονικά ελεγχόμενου διαφορικού, του ESC και άλλων συστημάτων.
Η ανάρτηση και τα ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ έχουν βελτιωθεί για πιο σπορ αίσθηση, ενώ το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει δίσκους 400 χλστ., μονομπλοκ δαγκάνες και νέα τακάκια.
Η τιμή εκτιμάται ότι θα ξεκινά από περίπου 80.000 ευρώ στην Ευρώπη, με την κυκλοφορία να προγραμματίζεται για τα μέσα του 2026, ενώ οι παραγγελίες θα ανοίξουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
