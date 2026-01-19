Η Nissan φέρνει το δικό της Twingo

Η Nissan φαίνεται έτοιμη, ετοιμάζοντας ένα νέο μικρό ηλεκτρικό μοντέλο με έντονο ρετρό χαρακτήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες,στην γκάμα της εταιρείας και θα κάνει την εμφάνισή του το 2026.Το Waveκαι θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη, δίπλα στο νέο ηλεκτρικό Twingo, στο οποίο θα βασίζεται τεχνικά. Η στρατηγική δεν είναι καινούργια, καθώς η Nissan έχει ήδη χρησιμοποιήσει τη βάση του Renault 5 για την αναγέννηση του Micra, ωστόσο αυτή τη φοράΟι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Wave θα αντλείτης Nissan, τα Be-1, Pao, Figaro και S-Cargo, μοντέλα περιορισμένης παραγωγής πουχάρη στον ιδιαίτερο, παιχνιδιάρικο χαρακτήρα τους. Παρότι βασίζονταν σε απλά μηχανικά σύνολα του Micra, ξεχώριζαν για την προσωπικότητα και τητους.Σε τεχνικό επίπεδο, το WaveV. Αυτό σημαίνει μπαταρία 27,5 kWh με χημεία LFP για. Δεν προορίζεται για μεγάλα ταξίδια, αλλά για αστική χρήση, με βασικό κοινό τους νεότερους οδηγούς και στόχο τιμή εκκίνησης κάτω από τις 20.000 ευρώ.Η Nissan απουσιάζει εδώ και χρόνια από την κατηγορία τωνς, από τότε που σταμάτησε το Pixo το 2013. Αν το Wave καταφέρει να συνδυάσει προσιτή τιμή, ικανοποιητική αυτονομία και αυθεντικό ρετρό χαρακτήρα, μπορεί να αποδειχθεί ότιΟ ανταγωνισμός πάντως θα είναι έντονος, καθώς απέναντί του θα βρεθούν το ίδιο το Renault Twingo, το επερχόμενο VW ID.1 (ή ID. Up), αλλά και προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα από την Κίνα, όπως το BYD Dolphin Surf. Το αν η ρετρό γοητεία θα κάνει τη διαφορά, μένει να φανεί.