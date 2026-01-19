Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Η Nissan φέρνει το δικό της Twingo
Μετά το ηλεκτρικό Micra η Nissan ετοιμάζει ένα νέο, ακόμα μικρότερο προσιτό ηλεκτρικό hatchback, αντλώντας έμπνευση από τα εμβληματικά Pike cars των ’80s και ’90s.
Η Nissan φαίνεται έτοιμη να αξιοποιήσει ξανά το πλούσιο και ιδιαίτερο παρελθόν της, ετοιμάζοντας ένα νέο μικρό ηλεκτρικό μοντέλο με έντονο ρετρό χαρακτήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο Nissan Wave θα τοποθετηθεί κάτω από το Micra στην γκάμα της εταιρείας και θα κάνει την εμφάνισή του το 2026.
Το Wave θα εξελιχθεί σε στενή συνεργασία με τη Renault και θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη, δίπλα στο νέο ηλεκτρικό Twingo, στο οποίο θα βασίζεται τεχνικά. Η στρατηγική δεν είναι καινούργια, καθώς η Nissan έχει ήδη χρησιμοποιήσει τη βάση του Renault 5 για την αναγέννηση του Micra, ωστόσο αυτή τη φορά το βάρος θα δοθεί πολύ περισσότερο στο στιλ.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Wave θα αντλεί σχεδιαστικές επιρροές από τα θρυλικά Pike cars της Nissan, τα Be-1, Pao, Figaro και S-Cargo, μοντέλα περιορισμένης παραγωγής που απέκτησαν cult status χάρη στον ιδιαίτερο, παιχνιδιάρικο χαρακτήρα τους. Παρότι βασίζονταν σε απλά μηχανικά σύνολα του Micra, ξεχώριζαν για την προσωπικότητα και τη νοσταλγική αισθητική τους.
Σε τεχνικό επίπεδο, το Wave αναμένεται να είναι ουσιαστικά ίδιο με το Twingo EV. Αυτό σημαίνει μπαταρία 27,5 kWh με χημεία LFP για χαμηλότερο κόστος και αυτονομία περίπου 260 χιλιομέτρων. Δεν προορίζεται για μεγάλα ταξίδια, αλλά για αστική χρήση, με βασικό κοινό τους νεότερους οδηγούς και στόχο τιμή εκκίνησης κάτω από τις 20.000 ευρώ.
Η Nissan απουσιάζει εδώ και χρόνια από την κατηγορία των πολύ μικρών αυτοκινήτων πόλης, από τότε που σταμάτησε το Pixo το 2013. Αν το Wave καταφέρει να συνδυάσει προσιτή τιμή, ικανοποιητική αυτονομία και αυθεντικό ρετρό χαρακτήρα, μπορεί να αποδειχθεί ότι τα μικρά αυτοκίνητα εξακολουθούν να έχουν μεγάλη απήχηση.
Ο ανταγωνισμός πάντως θα είναι έντονος, καθώς απέναντί του θα βρεθούν το ίδιο το Renault Twingo, το επερχόμενο VW ID.1 (ή ID. Up), αλλά και προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα από την Κίνα, όπως το BYD Dolphin Surf. Το αν η ρετρό γοητεία θα κάνει τη διαφορά, μένει να φανεί.
