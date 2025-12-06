Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Η αναβίωση του Honda NSX τα σπάει
Η JAS Motorsport και ο οίκος Pininfarina αναβιώνουν το θρυλικό Honda NSX με μία restmod κατασκευή, η οποία ονομάζεται «Tensei».
Ένα από τα πιο συναρπαστικά restomod πρότζεκτ των τελευταίων ετών παίρνει μορφή, χάρη στη συνεργασία μεταξύ JAS Motorsport και Pininfarina, οι οποίες φέρνουν φέρνει ξανά στο προσκήνιο το εμβληματικό Honda NSX.
Το όνομα της κατασκευής που αναβιώνει το ιαπωνικό sporscar της δεκαετίας του ’90 είναι Tensei («αναγέννηση» στα ιαπωνικά).
Περισσότερα από σαράντα χρόνια μετά την κοινή δημιουργία του πρωτότυπου HP-X, από το οποίο γεννήθηκε το ιστορικό NSX, η Pininfarina επαναφέρει αυτή την εμβληματική σιλουέτα, αυτή τη φορά μαζί με την ιταλική ομάδα αγώνων της JAS Motorsport, για να αποδώσουν φόρο τιμής στο αυτοκίνητο που λάτρεψε ο Άιρτον Σένα.
Οι δύο πρώτες επίσημες εικόνες αποκαλύπτουν ένα σχέδιο που τιμά το παρελθόν χωρίς να μένει δέσμιο του ρετρό. Η χαρακτηριστική μαύρη οροφή και οι κολώνες παραμένουν, όπως και οι αναδυόμενοι προβολείς, η καμπυλωτή πίσω αεροτομή και η γνώριμη φωτεινή υπογραφή στο πίσω μέρος.
Ωστόσο, πίσω από αυτήν τη γνωστή εικόνα κρύβεται ένα πλήρως επανασχεδιασμένο αμάξωμα από ανθρακονήματα. Το Tensei είναι πιο μυώδες, με αεραγωγούς πίσω από τους φουσκωμένους θόλους, μεγαλύτερα ανοίγματα στο πλάι και μια εισαγωγή στο καπό που θυμίζει το κορυφαίο NA2 NSX-R.
Το νέο μοντέλο φέρει αποκλειστικά το λογότυπο της JAS Motorsport αντί της Honda. Το εσωτερικό δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη, ωστόσο οι δημιουργοί του διευκρινίζουν πως πρόκειται για ένα καθαρόαιμο αυτοκίνητο δρόμου και όχι πισταδόρικο, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη πιο ακραίας εκδοχής στο μέλλον.
Η μηχανολογική βάση προέρχεται από τον κλασικό V6 της Honda, σε μία αναβαθμισμένη εκδοχή που αναμένεται να ξεπερνά κατά πολύ τους 270 ίππους της αρχικής τρίλιτρης έκδοσης του 1990. Το Tensei θα προσφέρεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και σε αριστεροτίμονη ή δεξιοτίμονη διαμόρφωση, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για αριθμό παραγωγής ή τιμές. Περισσότερα στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν τους επόμενους μήνες, ενώ η Pininfarina έχει προαναγγείλει την παγκόσμια πρεμιέρα του μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.
