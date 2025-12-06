Η αναβίωση του Honda NSX τα σπάει

Ένα από τα πιο συναρπαστικά restomod πρότζεκτ των τελευταίων ετών παίρνει μορφή, χάρη στη, οι οποίες φέρνουν φέρνει ξανά στο προσκήνιο το εμβληματικό Honda NSX.Το όνομα της κατασκευής που αναβιώνει το ιαπωνικό sporscar της δεκαετίας του ’90 είναι Tensei («αναγέννηση» στα ιαπωνικά).Περισσότερα από σαράντα χρόνια μετά την κοινή δημιουργία του πρωτότυπου HP-X, από το οποίο γεννήθηκε το ιστορικό NSX, η Pininfarina, αυτή τη φορά μαζί με την ιταλική ομάδα αγώνων της JAS Motorsport, για να αποδώσουν φόρο τιμής στο αυτοκίνητο που λάτρεψε ο Άιρτον Σένα.Οι δύο πρώτες επίσημες εικόνες αποκαλύπτουνχωρίς να μένει δέσμιο του ρετρό. Η χαρακτηριστική μαύρη οροφή και οι κολώνες παραμένουν, όπως και οι αναδυόμενοι προβολείς, η καμπυλωτή πίσω αεροτομή και η γνώριμη φωτεινή υπογραφή στο πίσω μέρος.Ωστόσο, πίσω από αυτήν τη γνωστή εικόνα κρύβεται ένα. Το Tensei είναι πιο μυώδες, με αεραγωγούς πίσω από τους, μεγαλύτερα ανοίγματα στο πλάι και μια εισαγωγή στο καπό που θυμίζει το κορυφαίο NA2 NSX-R.Το νέο μοντέλο φέρει αποκλειστικά το λογότυπο της JAS Motorsport αντί της Honda. Το εσωτερικό δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη, ωστόσο οι δημιουργοί τουκαι όχι πισταδόρικο, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη πιο ακραίας εκδοχής στο μέλλον.Η μηχανολογική βάση προέρχεται από τονπου αναμένεται να ξεπερνά κατά πολύ τους 270 ίππους της αρχικής τρίλιτρης έκδοσης του 1990. Το Tensei θα προσφέρεται μεκαι σε αριστεροτίμονη ή δεξιοτίμονη διαμόρφωση, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για αριθμό παραγωγής ή τιμές. Περισσότερα στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν τους επόμενους μήνες, ενώ η Pininfarina έχει προαναγγείλει την