Με υπογραφή Pininfarina η αναβίωση του Honda NSX

Η ιταλική εταιρείαέχει γίνει διάσημη για τις μετατροπές αυτοκινήτων σε αγωνιστικά πίστας τα οποία μάλιστα έχουν κατά καιρούςσε όλο τον κόσμο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη θρυλική Alfa Romeo 155 Ti ή τα αγωνιστικά Honda Civic του WTCC ή πιο πρόσφατα την αγωνιστική έκδοση του Honda NSX GT3.Από ότι φαίνεται όμως η εταιρείακαι κάνει μια εντυπωσιακή αρχή με ένα restomod του θρυλικού Honda NSX, σε συνεργασία με τη θρυλική εταιρεία σχεδιασμού Pininfarina.Οι πρώτες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι, διατηρώντας τα pop-up φωτιστικά σώματα και τον μικρό πίσω αεροδυναμικό σπόιλερ. Από την άλλη βέβαια αποκτά πιο επιθετική στάση καθώς στο εμπρός μέρος, τα παραδοσιακά φώτα πορείας αντικαθίστανται από DRL LED, ενώπου παραπέμπει στον NSX-R δεύτερης γενιάς.Η πρωτότυπη αλουμινένια κατασκευή, που είχε κάνει το NSX το πρώτο αυτοκίνητο δρόμου παγκοσμίως φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, αντικαθίσταται μεΌπως και το αρχικό μοντέλο, η κίνηση προέρχεται από έναν V6 ατμοσφαιρικό κινητήρα που συνδυάζεται με 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο.Η πλήρης αποκάλυψη του νέου NSX αναμένεται αρχές του 2026. Ιστορικά η αγορά restomod κυριαρχούνταν από ευρωπαϊκά και αμερικανικά μοντέλα όπως η Porsche 911 και η Ford Mustang, αλλά. Άλλωστε αυτήν τη στιγμή ένα μεταχειρισμένο NSX σε καλή κατάσταση μπορεί να ξεπεράσει εύκολα τις 100.000 ευρώ σε αξία!