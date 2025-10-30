Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Με υπογραφή Pininfarina η αναβίωση του Honda NSX
Το θρυλικό supercar της Honda έρχεται και πάλι στο προσκήνιο με μια πρόταση του οίκου Pininfarina για την σύγχρονη εκδοχή του.
Η ιταλική εταιρεία JAS Motorsport έχει γίνει διάσημη για τις μετατροπές αυτοκινήτων σε αγωνιστικά πίστας τα οποία μάλιστα έχουν κατά καιρούς έχουν πρωταγωνιστήσει σε διεθνή πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη θρυλική Alfa Romeo 155 Ti ή τα αγωνιστικά Honda Civic του WTCC ή πιο πρόσφατα την αγωνιστική έκδοση του Honda NSX GT3.
Από ότι φαίνεται όμως η εταιρεία στρέφει τώρα την προσοχή της σε αυτοκίνητα δρόμου και κάνει μια εντυπωσιακή αρχή με ένα restomod του θρυλικού Honda NSX, σε συνεργασία με τη θρυλική εταιρεία σχεδιασμού Pininfarina.
Οι πρώτες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι το νέο NSX παραμένει πιστό στο αρχικό μοντέλο του 1990, διατηρώντας τα pop-up φωτιστικά σώματα και τον μικρό πίσω αεροδυναμικό σπόιλερ. Από την άλλη βέβαια αποκτά πιο επιθετική στάση καθώς στο εμπρός μέρος, τα παραδοσιακά φώτα πορείας αντικαθίστανται από DRL LED, ενώ στο καπό υπάρχει ένας μεγάλος αεραγωγός που παραπέμπει στον NSX-R δεύτερης γενιάς.
Η πρωτότυπη αλουμινένια κατασκευή, που είχε κάνει το NSX το πρώτο αυτοκίνητο δρόμου παγκοσμίως φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, αντικαθίσταται με αμάξωμα από ανθρακονήματα. Όπως και το αρχικό μοντέλο, η κίνηση προέρχεται από έναν V6 ατμοσφαιρικό κινητήρα που συνδυάζεται με 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο.
Η πλήρης αποκάλυψη του νέου NSX αναμένεται αρχές του 2026. Ιστορικά η αγορά restomod κυριαρχούνταν από ευρωπαϊκά και αμερικανικά μοντέλα όπως η Porsche 911 και η Ford Mustang, αλλά το Honda NSX έρχεται να γίνει το επόμενο hot μοντέλο των συλλεκτών. Άλλωστε αυτήν τη στιγμή ένα μεταχειρισμένο NSX σε καλή κατάσταση μπορεί να ξεπεράσει εύκολα τις 100.000 ευρώ σε αξία!
