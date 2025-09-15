Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Ηλεκτρικό supercar για την έρημο
Ηλεκτρικό supercar για την έρημο
Το ηλεκτρικό πρωτότυπο της GAC Design παντρεύει τη λογική των supercars με το πνεύμα των αγώνων baja στην έρημο.
Με έμπνευση από το GAC Aion Hyper SSR, το Baja ενσαρκώνει μια πιο «σκληροτράχηλη» εκδοχή του μοντέλου, προσανατολισμένη στις συνθήκες άμμου και off-road οδήγησης. Το timing της παρουσίασης από την GAC μόνο τυχαίο δεν είναι. Μετά τη δυνατή αποδοχή που γνώρισαν οι Porsche 911 Dakar και Lamborghini Huracán Sterrato, η ιδέα ενός supercar για χώμα και άμμο δείχνει να κερδίζει έδαφος. Ακόμη και ο CEO της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ φλερτάρει με την ιδέα ενός off-road supercar 1.000+ ίππων, όπως ο ίδιος αποκάλυψε πρόσφατα.
Το Hyptec SSR Baja ξεχωρίζει με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, τα ογκώδη off-road ελαστικά, τα προστατευτικά καλύμματα και τα πλευρικά σκαλοπάτια, ενώ η εικόνα ολοκληρώνεται με έξτρα φωτιστικά σώματα και μια εντυπωσιακή πίσω αεροτομή. Στο πίσω μέρος υπάρχει ακόμη και μία μικρή καρότσα που φιλοξενεί δύο εφεδρικούς τροχούς, τονίζοντας τον αγωνιστικό χαρακτήρα της κατασκευής.
Η αισθητική είναι εξίσου τολμηρή, με γραφικά που παραπέμπουν σε αστικά τοπόσημα του Λος Άντζελες, μια μασκότ-κάκτος με το όνομα Mr. Pincho, αλλά και το λογότυπο EVNONOIL, ένα παιχνιδιάρικο σχόλιο πάνω στο σήμα της Pennzoil για να τονιστεί η ηλεκτρική ταυτότητα του μοντέλου.
Οι πόρτες τύπου πεταλούδα ανοίγουν για να αποκαλύψουν ένα λιτό, αλλά σπορ εσωτερικό με roll cage, καθίσματα που θυμίζουν τα Recaro CS Spectrum με υφάσματα εμπνευσμένα από τις μεξικανικές κουβέρτες serape, τετραγωνισμένο τιμόνι, λεπτή ψηφιακή οθόνη οργάνων και σύστημα πυρόσβεσης. Η καμπίνα ντύνεται με Alcantara και ανθρακονήματα, ενώ ξεχωρίζει ένα δίχτυ ασφαλείας που αλλάζει χρώμα. Η GAC δεν έχει αποκαλύψει τεχνικές λεπτομέρειες για το concept. Αλλά με το Hyptec SSR Baja δίνει το κάνει μία σχεδιαστική δήλωση για το μέλλον των υψηλής απόδοσης off-road μοντέλων.
Το Hyptec SSR Baja ξεχωρίζει με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, τα ογκώδη off-road ελαστικά, τα προστατευτικά καλύμματα και τα πλευρικά σκαλοπάτια, ενώ η εικόνα ολοκληρώνεται με έξτρα φωτιστικά σώματα και μια εντυπωσιακή πίσω αεροτομή. Στο πίσω μέρος υπάρχει ακόμη και μία μικρή καρότσα που φιλοξενεί δύο εφεδρικούς τροχούς, τονίζοντας τον αγωνιστικό χαρακτήρα της κατασκευής.
Η αισθητική είναι εξίσου τολμηρή, με γραφικά που παραπέμπουν σε αστικά τοπόσημα του Λος Άντζελες, μια μασκότ-κάκτος με το όνομα Mr. Pincho, αλλά και το λογότυπο EVNONOIL, ένα παιχνιδιάρικο σχόλιο πάνω στο σήμα της Pennzoil για να τονιστεί η ηλεκτρική ταυτότητα του μοντέλου.
Οι πόρτες τύπου πεταλούδα ανοίγουν για να αποκαλύψουν ένα λιτό, αλλά σπορ εσωτερικό με roll cage, καθίσματα που θυμίζουν τα Recaro CS Spectrum με υφάσματα εμπνευσμένα από τις μεξικανικές κουβέρτες serape, τετραγωνισμένο τιμόνι, λεπτή ψηφιακή οθόνη οργάνων και σύστημα πυρόσβεσης. Η καμπίνα ντύνεται με Alcantara και ανθρακονήματα, ενώ ξεχωρίζει ένα δίχτυ ασφαλείας που αλλάζει χρώμα. Η GAC δεν έχει αποκαλύψει τεχνικές λεπτομέρειες για το concept. Αλλά με το Hyptec SSR Baja δίνει το κάνει μία σχεδιαστική δήλωση για το μέλλον των υψηλής απόδοσης off-road μοντέλων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα