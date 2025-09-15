Ηλεκτρικό supercar για την έρημο

Με έμπνευση από το, το Baja ενσαρκώνει μια πιο «σκληροτράχηλη» εκδοχή του μοντέλου, προσανατολισμένη στις. Το timing της παρουσίασης από την GAC μόνο τυχαίο δεν είναι. Μετά τη δυνατή αποδοχή που γνώρισαν οι, η ιδέα ενός supercar για χώμα και άμμο δείχνει να κερδίζει έδαφος. Ακόμη και ο CEO της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, όπως ο ίδιος αποκάλυψε πρόσφατα.Τοξεχωρίζει με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, τα ογκώδη off-road ελαστικά, τα προστατευτικά καλύμματα και τα πλευρικά σκαλοπάτια, ενώ η εικόνα ολοκληρώνεται με έξτρα φωτιστικά σώματα και μια εντυπωσιακή πίσω αεροτομή. Στο πίσω μέρος υπάρχει ακόμη και μία μικρή καρότσα που φιλοξενεί δύο εφεδρικούς τροχούς,της κατασκευής.Η αισθητική είναι εξίσου τολμηρή, με γραφικά που παραπέμπουν σε αστικά τοπόσημα του Λος Άντζελες, μια μασκότ-κάκτος με το όνομα Mr. Pincho, αλλά και το, ένα παιχνιδιάρικο σχόλιο πάνω στο σήμα της Pennzoil για να τονιστεί η ηλεκτρική ταυτότητα του μοντέλου.Οι πόρτες τύπου πεταλούδα ανοίγουν για να αποκαλύψουν έναμε roll cage, καθίσματα που θυμίζουν τα Recaro CS Spectrum με υφάσματα εμπνευσμένα από τις μεξικανικές κουβέρτες serape, τετραγωνισμένο τιμόνι, λεπτή ψηφιακή οθόνη οργάνων και σύστημα πυρόσβεσης. Η καμπίνα ντύνεται με, ενώ ξεχωρίζει ένα δίχτυ ασφαλείας που αλλάζει χρώμα.για το concept. Αλλά με το Hyptec SSR Baja δίνει το κάνει μία σχεδιαστική δήλωση για το μέλλον των υψηλής απόδοσης off-road μοντέλων.