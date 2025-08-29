Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Στην Ελλάδα το νέο Ford Ranger PHEV
Το Ranger Plug-In Hybrid -το μοναδικό pickup της ελληνικής αγοράς που μπαίνει στην πρίζα- είναι διαθέσιμο στις πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις Wildtrak και Stormtrak.
Η Ford ξεκίνησε την επίσημη διάθεση στην ελληνική αγορά του νέου Ranger Plug-In Hybrid, του μοναδικού σήμερα pickup μοντέλου που μπαίνει στην πρίζα και ενός οχήματος ικανού τόσο για επαγγελματική χρήση όσο και για διασκέδαση, το οποίο διατηρεί τις δυνατότητες που καθιέρωσαν το Ranger ως την πιο δημοφιλή πρόταση στην κατηγορία του.
Η δεύτερη είναι η Stormtrak, η πιο πλούσια αυτή τη στιγμή παραλλαγή του δημοφιλούς pickup της Ford, που θα διατεθεί για το νέο Ranger Plug-In Hybrid σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.
Και οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις του μοντέλου εφοδιάζονται με προηγμένα χαρακτηριστικά σχεδίασης, άνεσης, ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης όπως:
Έξυπνο αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας (Intelligent Adaptive Cruise Control)
Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (BLIS) με προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα (Cross Traffic Alert)
Προειδοποίηση και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA / Warning)
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με φώτα εδάφους
Εμπρός προβολείς LED
Αεροδυναμική σπορ μπάρα
Ράγες οροφής με φινίρισμα αλουμινίου
Φωτισμός οχήματος 360 μοιρών (Zone Lighting)
Αυτόματο ηλεκτρονικό διζωνικό σύστημα κλιματισμού
Κεντρική οθόνη αφής 12”
Σύστημα πλοήγησης
Ασύρματη φόρτιση (Wireless Charging)
Πίσω φιμέ κρύσταλλα
Μερικώς δερμάτινη επένδυση με ραφές σε χρωματική αντίθεση
Δερμάτινο θερμαινόμενο τιμόνι
Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού
Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί (Keyless Entry/Start)
Κρυφός εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός
Κάμερα οπισθοπορείας
Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω
Ζάντες ελαφρού κράματος 18’’ με διαστάσεις ελαστικών 255/65 R18
Ο επιπλέον εξοπλισμός στο Stormtrak περιλαμβάνει:
Εμπρός προβολείς Matrix LED
Μοναδική εμπρός μάσκα με κυψελοειδές πλέγμα και διακοσμητικό λογότυπο «RANGER» στο καπό
Αποκλειστικές ζάντες ελαφρού κράματος 18” ματ μαύρου χρώματος με διαστάσεις ελαστικών 255/65 R18
Ρυθμιζόμενο σύστημα σπορ μπάρας με ράγες οροφής
Κάμερα οπισθοπορείας / θέασης 360 μοιρών
Επώνυμο ηχοσύστημα B&O απόδοσης 640W
Ηλεκτρική πρίζα ισχύος 2,3 kW (Pro Power OnBoard)
Υποβοήθηση οπισθοπορείας με τρέιλερ (Pro-Trailer Backup Assist)
Μοναδικές λεπτομέρειες και σήμανση Stormtrak εσωτερικά και εξωτερικά
Διαθέσιμο σε 2 χρώματα αμαξώματος Chill Gray και Agate Black
Κάτω από το καπό του Ranger Plug-In Hybrid βρίσκεται ο αξιόπιστος βενζινοκινητήρας 2,3 λίτρων της Ford σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα, που αποδίδουν συνολικά μέγιστη ισχύ 281 ίππων και ροπή 697 Nm, μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη του Ranger Raptor.
Το μοντέλο διατηρεί όλα τα γνωστά δυναμικά χαρακτηριστικά και τις υψηλές μεταφορικές ικανότητες των πετρελαιοκίνητων εκδόσεων, προσφέροντας ταυτόχρονα χαμηλότερη κατανάλωση -μόλις 3,4 lt/100 χλμ. (WLTP).
Η μπαταρία υψηλής τάσης του νέου Ranger Plug-In Hybrid μπορεί να φορτιστεί ακόμα και σε απλή οικιακή πρίζα τύπου σούκο, προσφέροντας μέγιστη αυτονομία έως και 50 χλμ. με αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία – ιδανική για αστική χρήση με μηδενική κατανάλωση βενζίνης.
Ένα ακόμη μοναδικό πλεονέκτημα του Ranger Plug-In Hybrid είναι οι δύο πρίζες των 230V/10Α στην καρότσα, που προσφέρουν ισχύ 2,3 kW– αρκετή ώστε να φορτίσουν ακόμα και ένα δεύτερο Ranger Plug-In Hybrid. Προαιρετικά, το όχημα μπορεί να εξοπλιστεί με πρίζες 16A με ισχύ 6,9 kW, κατάλληλες για τον πιο απαιτητικό επαγγελματικό εξοπλισμό.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει στη διάθεσή του επτά διαφορετικά προφίλ οδήγησης: τα Normal, Eco, Sport και Slippery για χρήση εντός δρόμου και τα Mud, Sand, Tow/Haul για κίνηση εκτός δρόμου και ρυμούλκηση. Παράλληλα, υπάρχουν τρία διαφορετικά προφίλ λειτουργίας: αμιγώς ηλεκτρική, μόνο με τον βενζινοκινητήρα ή με συνδυασμό και των δύο.
Όπως κάθε γνήσιο Ranger, έτσι και η έκδοση Plug-In Hybrid βασίζεται τόσο στο ανθεκτικό της πλαίσιο όσο και στο εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης, που της επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις πιο δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες εκτός δρόμου.
Σύμφωνα με την Ford Ευρώπης, το 90% των πελατών Ranger χρησιμοποιούν το όχημά τους για ρυμούλκηση. Τώρα, το νέο Ranger Plug-In Hybrid διευκολύνει ακόμα περισσότερο αυτή τη χρήση, διαθέτοντας την τεχνολογία Trailer Backup Assist, η οποία βοηθά τους οδηγούς να ελιχθούν κάνοντας όπισθεν με το τρέιλερ χωρίς να ακουμπούν τα χέρια στο τιμόνι. Απλά ο οδηγός χρησιμοποιεί τον περιστροφικό διακόπτη για να κατευθύνει το τρέιλερ εκεί που επιθυμεί.
Το νέο Ranger Plug-In Hybrid είναι άμεσα διαθέσιμο στο δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford σε ολόκληρη την Ελλάδα με τιμή 48.800 ευρώ για την έκδοση Wildtrak και 51.310 ευρώ για την περιορισμένης παραγωγής Stormtrak.
