Στην Ελλάδα το νέο Ford Ranger PHEV

Αεροδυναμική σπορ μπάραΡάγες οροφής με φινίρισμα αλουμινίουΦωτισμός οχήματος 360 μοιρών (Zone Lighting)Αυτόματο ηλεκτρονικό διζωνικό σύστημα κλιματισμούΚεντρική οθόνη αφής 12”Σύστημα πλοήγησηςΑσύρματη φόρτιση (Wireless Charging)Πίσω φιμέ κρύσταλλαΜερικώς δερμάτινη επένδυση με ραφές σε χρωματική αντίθεσηΔερμάτινο θερμαινόμενο τιμόνιΘερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγούΣύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί (Keyless Entry/Start)Κρυφός εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμόςΚάμερα οπισθοπορείαςΑισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσωΖάντες ελαφρού κράματος 18’’ με διαστάσεις ελαστικών 255/65 R18Ο επιπλέον εξοπλισμός στο Stormtrak περιλαμβάνει:Εμπρός προβολείς Matrix LEDΜοναδική εμπρός μάσκα με κυψελοειδές πλέγμα και διακοσμητικό λογότυπο «RANGER» στο καπόΑποκλειστικές ζάντες ελαφρού κράματος 18” ματ μαύρου χρώματος με διαστάσεις ελαστικών 255/65 R18Ρυθμιζόμενο σύστημα σπορ μπάρας με ράγες οροφήςΚάμερα οπισθοπορείας / θέασης 360 μοιρώνΕπώνυμο ηχοσύστημα B&O απόδοσης 640WΗλεκτρική πρίζα ισχύος 2,3 kW (Pro Power OnBoard)Υποβοήθηση οπισθοπορείας με τρέιλερ (ProTrailer Backup Assist)Μοναδικές λεπτομέρειες και σήμανση Stormtrak εσωτερικά και εξωτερικάΔιαθέσιμο σε 2 χρώματα αμαξώματος Chill Gray και Agate BlackΚάτω από το καπό του Ranger PlugIn Hybrid βρίσκεται ο αξιόπιστος βενζινοκινητήραςτης Ford σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα, που αποδίδουν συνολικά μέγιστη ισχύκαι ροπή, μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη του Ranger RaptorΤο μοντέλο διατηρεί όλα τα γνωστά δυναμικά χαρακτηριστικά και τις υψηλές μεταφορικές ικανότητες των πετρελαιοκίνητων εκδόσεων, προσφέροντας ταυτόχρονα χαμηλότερη κατανάλωση -μόλις 3,4 lt/100 χλμ. (WLTP).Η μπαταρία υψηλής τάσης του νέου Ranger PlugIn Hybrid μπορεί να φορτιστεί ακόμα και σε απλή οικιακή πρίζα τύπου σούκο, προσφέροντας μέγιστη αυτονομία έως και. με αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία – ιδανική για αστική χρήση με μηδενική κατανάλωση βενζίνης.Ένα ακόμη μοναδικό πλεονέκτημα του Ranger PlugIn Hybrid είναι οι δύο πρίζες τωνστην καρότσα, που προσφέρουν ισχύ– αρκετή ώστε να φορτίσουν ακόμα και ένα δεύτερο Ranger PlugIn Hybrid. Προαιρετικά, το όχημα μπορεί να εξοπλιστεί με πρίζες 16A με ισχύ, κατάλληλες για τον πιο απαιτητικό επαγγελματικό εξοπλισμό.Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει στη διάθεσή τουδιαφορετικάοδήγησης: τα Normal, Eco, Sport και Slippery για χρήση εντός δρόμου και τα Mud, Sand, Tow/Haul για κίνηση εκτός δρόμου και ρυμούλκηση. Παράλληλα, υπάρχουν τρία διαφορετικά προφίλ λειτουργίας: αμιγώς ηλεκτρική, μόνο με τον βενζινοκινητήρα ή με συνδυασμό και των δύο.Όπως κάθε γνήσιο Ranger, έτσι και η έκδοση PlugIn Hybrid βασίζεται τόσο στο ανθεκτικό της πλαίσιο όσο και στο εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης, που της επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις πιο δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες εκτός δρόμου.Σύμφωνα με την Ford Ευρώπης, τοτων πελατών Ranger χρησιμοποιούν το όχημά τους για ρυμούλκηση. Τώρα, το νέο Ranger PlugIn Hybrid διευκολύνει ακόμα περισσότερο αυτή τη χρήση, διαθέτοντας την τεχνολογία, η οποία βοηθά τους οδηγούς να ελιχθούν κάνοντας όπισθεν με το τρέιλερ χωρίς να ακουμπούν τα χέρια στο τιμόνι. Απλά ο οδηγός χρησιμοποιεί τον περιστροφικό διακόπτη για να κατευθύνει το τρέιλερ εκεί που επιθυμεί.Το νέο Ranger PlugIn Hybrid είναι άμεσα διαθέσιμο στο δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford σε ολόκληρη την Ελλάδα με τιμήγια την έκδοσηκαιγια την περιορισμένης παραγωγής