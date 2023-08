Ένα ιδιαίτερης σχεδίασης Morgan Super 3

To 2022 η Morgan παρουσίασε το τρίτροχο μοντέλο Super 3, το οποίο αν μη τι άλλο ξεχωρίζει από τον ρετρό σχεδιασμό και την πληθώρα τεχνολογικών καινοτομιών, όπως για παράδειγμα το αλουμινένιο πλαίσιο.



Ένα χρόνο μετά, ο Βρετανός κατασκευαστής συνεργάζεται με τον κατασκευαστή αποσκευών και αξεσουάρ μοτοσυκλετών υψηλής ποιότητας, Malle London, δημιουργώντας την περιορισμένης παραγωγής έκδοση Super 3 Malle Rally Special.



Ανεξάρτητα από το χρώμα της εξωτερικής βαφής που επιλέχθηκε, κάθε Morgan Super 3 Malle Rally Special περιλαμβάνει μια ειδική παραγγελία που περιλαμβάνει έναν τοπογραφικό χάρτη του αγαπημένου βρετανικού ορεινού δρόμου του Malle, την επωνυμία Union Flag, καθώς και μια ετικέτα που γράφει «Prepared To Get Lost» στο πίσω μέρος του αμαξώματος.



Επίσης, στον βασικό εξοπλισμό του συγκεκριμένου μοντέλου περιλαμβάνονται θύρες φόρτισης USB, σύστημα πλοήγησης Beeline, πίσω σχάρα αποσκευών, προβολείς LED, θερμαινόμενα καθίσματα, εσωτερικά καλώδια bungee, φωτισμός για τα πόδια και οι απαραίτητες ποτηροθήκες.



Η επίσημη παρουσίαση του Morgan Super 3 Malle Rally Special έγινε στην εκδήλωση «Malle Mile Festival» στο κάστρο Grimsthorpe, ενώ η αρχική τιμή του ξεπερνά τις 70.000 ευρώ.



H Morgan αποκάλυψε επίσης ότι οι ιδιοκτήτες του Super 3 Malle Rally special θα λάβουν πρόσκληση για τον αγώνα «The Great Malle Mountain Rally», ο οποίος ξεκινά από τις Αυστριακές Άλπεις με τερματισμό το Πριγκιπάτο του Μονακό.