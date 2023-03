Ένα μοναδικής σχεδίασης Morgan Plus 4

Η Morgan δημιούργησε ένα μοναδικό Plus 4, που φέρει τον κωδικό «Spiaggina», το οποίο φέρει στοιχεία από θρυλικά μοντέλα όπως το άκρως χαριτωμένο Fiat 500 Jolly, που πήρε σάρκα και οστά μετά από επιθυμία του αείμνηστου Gianni Agnelli.



Τα αυτοκίνητα του είδους, άρχισαν να εμφανίζονται μέσα στη δεκαετία του ’60, με τη Fiat να έχει κάνει παραγωγή αρκετών εκατοντάδων 500 Jolly, το παρατσούκλι του οποίου ήταν το «Spiaggina» που στα ιταλικά σημαίνει μικρή παραλία.



Αντίστοιχα, η Citroen κατασκεύαζε με αυτό το στυλ (χωρίς πόρτες και με ύφασμα για οροφή) το Mehari, ενώ υπήρχαν και τα Mini Moke και VW 181.



Η σύγχρονη αντίστοιχη πρόταση της Morgan δημιουργήθηκε μετά από παραγγελία ενός πελάτη και παράλληλα συλλέκτη αυτοκινήτων, ο οποίος ζήτησε και προφανώς πήρε, ένα Plus 4 χωρίς πόρτες, με ιδιαίτερη διαμόρφωση στα πίσω καθίσματα και σκληρή, αλουμινένια οροφή που όμως «ανοίγει» προς τα πάνω σε δύο μέρη.



Το Plus 4 Spiaggina εξακολουθεί να βασίζεται σε σωληνωτό ατσάλινο πλαίσιο, πάνω στο οποίο εμφανίζεται μια υπερκατασκευή, για τη στήριξη διαφόρων στοιχείων, όπως τα προσκέφαλα των πίσω επιβατών. Η ψηλή πλάτη του πίσω καθίσματος μπορεί να αναδιπλωθεί, διαμορφώνοντας μια τελείως επίπεδη επιφάνεια για φόρτωση όταν χρειάζεται.



Το εσωτερικό είναι επενδυμένο με ανοιχτό καφέ δέρμα, ενώ ενδιαφέρον έχει και το «πλεκτό» δέρμα στα καθίσματα που παραπέμπει στα ψάθινα καθίσματα παλαιότερων αντίστοιχων μοντέλων.