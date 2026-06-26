Σοκαριστικό δυστύχημα στο Νιού Τζέρσει: Αυτοκίνητο παρέσυρε και πέταξε στον αέρα δύο γυναίκες που περνούσαν διάβαση, δείτε βίντεο

Οι δύο γυναίκες επέστρεφαν από σπίτι στο σπίτι στο οποίο είχαν πάει για να δουν αγώνα του Μουντιάλ