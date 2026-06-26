Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Σοκαριστικό δυστύχημα στο Νιού Τζέρσει: Αυτοκίνητο παρέσυρε και πέταξε στον αέρα δύο γυναίκες που περνούσαν διάβαση, δείτε βίντεο
Σοκαριστικό δυστύχημα στο Νιού Τζέρσει: Αυτοκίνητο παρέσυρε και πέταξε στον αέρα δύο γυναίκες που περνούσαν διάβαση, δείτε βίντεο
Οι δύο γυναίκες επέστρεφαν από σπίτι στο σπίτι στο οποίο είχαν πάει για να δουν αγώνα του Μουντιάλ
Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο γυναίκες στο Νιού Τζέρσεϊ όταν παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο ενώ περνούσαν διάβαση επιστρέφοντας από σπίτι στο οποίο είχαν παρακολουθήσει αγώνα του Μουντιάλ το περασμένο Σάββατο.
Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνονται η 58χρονη Μαριάνα Ελίζαμπεθ Βαλβέρδε Μπελτράν και η 61χρονη Μαρία Ιζαμπέλ ΝτεΛος Άντζελες Σαλγκάδο Αγιάλα να διασχίζουν διασταύρωση στο Νιούαρκ, όταν ξαφνικά ένα αφρενάριστο αυτοκίνητο της παρασύρει και κυριολεκτικά τις πετάει στον αέρα με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.
Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 26χρονος Ντέιβιντ Τζ. Ζαπάτα-Βέρα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τις κάμερες κυκλοφορίας.
Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι ο Ζαπάτα-Βέρα πάτησε γκάζι και πέρασε με ταχύτητα τη διάβαση καθώς το φανάρι ήταν έτοιμο να γίνει κόκκινο. «Δεν ξέρω αν ήταν μεθυσμένος, αλλά ούτως ή άλλως, πάτησε γκάζι» είπε ο μάρτυρας.
Ο 26χρονος από το Νιούαρκ παραδόθηκε στην αστυνομία την Τρίτη, τρεις ημέρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο, και κρατείται χωρίς εγγύηση.
Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού από τροχαίο, εγκατάλειψη δευτέρου βαθμού από τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και έκθεση σε κίνδυνο τρίτου βαθμού σε τραυματισμένο θύμα.
Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνονται η 58χρονη Μαριάνα Ελίζαμπεθ Βαλβέρδε Μπελτράν και η 61χρονη Μαρία Ιζαμπέλ ΝτεΛος Άντζελες Σαλγκάδο Αγιάλα να διασχίζουν διασταύρωση στο Νιούαρκ, όταν ξαφνικά ένα αφρενάριστο αυτοκίνητο της παρασύρει και κυριολεκτικά τις πετάει στον αέρα με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.
🔥 DOS ECUATORIANAS MUEREN ATROPELLADAS EN NUEVA JERSEY TRAS PARTIDO DE LA TRI— Diario El Mercurio (@elmercuriomanta) June 24, 2026
Dos compatriotas, de 58 y 61 años, perdieron la vida la noche del 20 de junio en Newark, Nueva Jersey. Regresaban de alentar a Ecuador en el Mundial cuando un auto rojo, a exceso de velocidad y sin… pic.twitter.com/sWqSXG3Hvv
Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 26χρονος Ντέιβιντ Τζ. Ζαπάτα-Βέρα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τις κάμερες κυκλοφορίας.
Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι ο Ζαπάτα-Βέρα πάτησε γκάζι και πέρασε με ταχύτητα τη διάβαση καθώς το φανάρι ήταν έτοιμο να γίνει κόκκινο. «Δεν ξέρω αν ήταν μεθυσμένος, αλλά ούτως ή άλλως, πάτησε γκάζι» είπε ο μάρτυρας.
Ο 26χρονος από το Νιούαρκ παραδόθηκε στην αστυνομία την Τρίτη, τρεις ημέρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο, και κρατείται χωρίς εγγύηση.
Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού από τροχαίο, εγκατάλειψη δευτέρου βαθμού από τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και έκθεση σε κίνδυνο τρίτου βαθμού σε τραυματισμένο θύμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα