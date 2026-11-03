Top 500 Bars 2026: Το Line Athens στην κορυφαία πεντάδα του κόσμου

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, η Αθήνα έγινε για μία βραδιά η πρωτεύουσα της διεθνούς σκηνής των μπαρ. Στον πλωτό πολυχώρο εκδηλώσεων PLoes (Παλαιό Φάληρο), στο πλαίσιο της Athens Bar Week, ανακοινώθηκε η λίστα των Top 500 Bars του κόσμου, από την 100ή θέση έως την 1η. Η μεγάλη ελληνική διάκριση της βραδιάς ήταν η 5η θέση του Line Athens στην παγκόσμια κατάταξη.