Top 500 Bars 2026: Το Line Athens στην κορυφαία πεντάδα του κόσμου
Top 500 Bars 2026: Το Line Athens στην κορυφαία πεντάδα του κόσμου
Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, η Αθήνα έγινε για μία βραδιά η πρωτεύουσα της διεθνούς σκηνής των μπαρ.
Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, η Αθήνα έγινε για μία βραδιά η πρωτεύουσα της διεθνούς σκηνής των μπαρ. Στον πλωτό πολυχώρο εκδηλώσεων PLoes (Παλαιό Φάληρο), στο πλαίσιο της Athens Bar Week, ανακοινώθηκε η λίστα των Top 500 Bars του κόσμου, από την 100ή θέση έως την 1η. Η μεγάλη ελληνική διάκριση της βραδιάς ήταν η 5η θέση του Line Athens στην παγκόσμια κατάταξη.
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