Ενδιάμεσες Εκλογές στις ΗΠΑ: Πότε κλείνουν οι κάλπες ανά Πολιτεία

Κλείσιμο

Ανοίγουν το πρωί της Τρίτης οι κάλπες για τους Αμερικανούς πολίτες που επιθυμούν να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και δεν το έχουν ήδη κάνει μέσω της διαδικασίας πρόωρης ψήφου.Τα εκλογικά κέντρα ανοίγουν συνήθως μεταξύ 6:00 π.μ. και 8:00 π.μ. τοπική ώρα, καθώς, επειδή το ωράριο ψηφοφορίας καθορίζεται σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο, δεν υπάρχει ενιαία ώρα έναρξης για όλη τη χώρα.6:00 π.μ.: Αριζόνα, Ιλινόις, Ιντιάνα, Κεντάκι, Κονέκτικατ, Μιζούρι, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ.6:30 π.μ.: Βόρεια Καρολίνα, Δυτική Βιρτζίνια, Οχάιο.7:00 π.μ.: Αλάσκα, Αλαμπάμα, Καλιφόρνια, Κολοράντο, Φλόριντα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν, Μινεσότα, Μισισιπή, Πενσυλβάνια, Τέξας, Ουαϊόμινγκ.8:00 π.μ.: Άινταχο, Νεμπράσκα.Σε πολιτείες όπως το Νέο Χαμσάιρ, το Τενεσί, το Βερμόντ και η Ουάσινγκτον, η ώρα έναρξης εξαρτάται από τον συγκεκριμένο δήμο, την κομητεία ή το εκλογικό τμήμα.Στις 18:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (01:00 ώρα Ελλάδας) κλείνουν οι κάλπες σε Ιντιάνα και Κεντάκι.



Στις 19:00 ώρα Ανατολικής Αττικής (02:00 ώρα Ελλάδας) κλείνουν οι κάλπες στη Τζόρτζια, τη Νότια Καρολίνα, τη Βιρτζίνια και το Βερμόντ.

Στις 19:30 (02:30 ώρα Ελλάδας) κλείνουν σε Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια.Στις 20:00 (03:00 ώρα Ελλάδας) ολοκληρώνεται η ψηφοφορία σε Αλαμπάμα, Κονέκτικατ, Ντέλαγουερ, Φλόριντα, Ιλινόι, Μέιν, Μέριλαντ, Μασαχουσέτη, Μισισίπι, Μιζούρι, Νιου Χάμσαϊρ, Νιου Τζέρσεϊ, Οκλαχόμα, Πενσιλβάνια, Ρόουντ Άιλαντ, Τενεσί και Ουάσινγκτον DC.Στις 20:30 (03:30 ώρα Ελλάδας) κλείνουν οι κάλπες στο Αρκάνσας.