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Ενδιάμεσες Εκλογές στις ΗΠΑ: Πότε κλείνουν οι κάλπες ανά Πολιτεία
Ενδιάμεσες Εκλογές στις ΗΠΑ: Πότε κλείνουν οι κάλπες ανά Πολιτεία
Τα εκλογικά κέντρα ανοίγουν συνήθως μεταξύ 6:00 π.μ. και 8:00 π.μ. τοπική ώρα - Τελευταία κλείνει η Αλάσκα στις 8 το πρωί της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας)
Ανοίγουν το πρωί της Τρίτης οι κάλπες για τους Αμερικανούς πολίτες που επιθυμούν να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και δεν το έχουν ήδη κάνει μέσω της διαδικασίας πρόωρης ψήφου.
Τα εκλογικά κέντρα ανοίγουν συνήθως μεταξύ 6:00 π.μ. και 8:00 π.μ. τοπική ώρα, καθώς, επειδή το ωράριο ψηφοφορίας καθορίζεται σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο, δεν υπάρχει ενιαία ώρα έναρξης για όλη τη χώρα.
Πιο συγκεκριμένα, οι κάλπες σε διάφορες βασικές πολιτείες θα είναι ανοικτές από:
6:00 π.μ.: Αριζόνα, Ιλινόις, Ιντιάνα, Κεντάκι, Κονέκτικατ, Μιζούρι, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ.
6:30 π.μ.: Βόρεια Καρολίνα, Δυτική Βιρτζίνια, Οχάιο.
7:00 π.μ.: Αλάσκα, Αλαμπάμα, Καλιφόρνια, Κολοράντο, Φλόριντα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν, Μινεσότα, Μισισιπή, Πενσυλβάνια, Τέξας, Ουαϊόμινγκ.
8:00 π.μ.: Άινταχο, Νεμπράσκα.
Μεταβαλλόμενο ωράριο: Σε πολιτείες όπως το Νέο Χαμσάιρ, το Τενεσί, το Βερμόντ και η Ουάσινγκτον, η ώρα έναρξης εξαρτάται από τον συγκεκριμένο δήμο, την κομητεία ή το εκλογικό τμήμα.
Από εκεί και πέρα, οι κάλπες στις ΗΠΑ κλείνουν σταδιακά, λόγω των διαφορετικών ζωνών ώρας.
Στις 18:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (01:00 ώρα Ελλάδας) κλείνουν οι κάλπες σε Ιντιάνα και Κεντάκι.
Στις 19:30 (02:30 ώρα Ελλάδας) κλείνουν σε Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια.
Στις 20:00 (03:00 ώρα Ελλάδας) ολοκληρώνεται η ψηφοφορία σε Αλαμπάμα, Κονέκτικατ, Ντέλαγουερ, Φλόριντα, Ιλινόι, Μέιν, Μέριλαντ, Μασαχουσέτη, Μισισίπι, Μιζούρι, Νιου Χάμσαϊρ, Νιου Τζέρσεϊ, Οκλαχόμα, Πενσιλβάνια, Ρόουντ Άιλαντ, Τενεσί και Ουάσινγκτον DC.
Στις 20:30 (03:30 ώρα Ελλάδας) κλείνουν οι κάλπες στο Αρκάνσας.
Τα εκλογικά κέντρα ανοίγουν συνήθως μεταξύ 6:00 π.μ. και 8:00 π.μ. τοπική ώρα, καθώς, επειδή το ωράριο ψηφοφορίας καθορίζεται σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο, δεν υπάρχει ενιαία ώρα έναρξης για όλη τη χώρα.
Πιο συγκεκριμένα, οι κάλπες σε διάφορες βασικές πολιτείες θα είναι ανοικτές από:
6:00 π.μ.: Αριζόνα, Ιλινόις, Ιντιάνα, Κεντάκι, Κονέκτικατ, Μιζούρι, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ.
6:30 π.μ.: Βόρεια Καρολίνα, Δυτική Βιρτζίνια, Οχάιο.
7:00 π.μ.: Αλάσκα, Αλαμπάμα, Καλιφόρνια, Κολοράντο, Φλόριντα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν, Μινεσότα, Μισισιπή, Πενσυλβάνια, Τέξας, Ουαϊόμινγκ.
8:00 π.μ.: Άινταχο, Νεμπράσκα.
Μεταβαλλόμενο ωράριο: Σε πολιτείες όπως το Νέο Χαμσάιρ, το Τενεσί, το Βερμόντ και η Ουάσινγκτον, η ώρα έναρξης εξαρτάται από τον συγκεκριμένο δήμο, την κομητεία ή το εκλογικό τμήμα.
Από εκεί και πέρα, οι κάλπες στις ΗΠΑ κλείνουν σταδιακά, λόγω των διαφορετικών ζωνών ώρας.
Στις 18:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (01:00 ώρα Ελλάδας) κλείνουν οι κάλπες σε Ιντιάνα και Κεντάκι.
Στις 19:30 (02:30 ώρα Ελλάδας) κλείνουν σε Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια.
Στις 19:00 ώρα Ανατολικής Αττικής (02:00 ώρα Ελλάδας) κλείνουν οι κάλπες στη Τζόρτζια, τη Νότια Καρολίνα, τη Βιρτζίνια και το Βερμόντ.
Στις 20:00 (03:00 ώρα Ελλάδας) ολοκληρώνεται η ψηφοφορία σε Αλαμπάμα, Κονέκτικατ, Ντέλαγουερ, Φλόριντα, Ιλινόι, Μέιν, Μέριλαντ, Μασαχουσέτη, Μισισίπι, Μιζούρι, Νιου Χάμσαϊρ, Νιου Τζέρσεϊ, Οκλαχόμα, Πενσιλβάνια, Ρόουντ Άιλαντ, Τενεσί και Ουάσινγκτον DC.
Στις 20:30 (03:30 ώρα Ελλάδας) κλείνουν οι κάλπες στο Αρκάνσας.
Στις 21:00 (04:00 ώρα Ελλάδας) κλείνουν σε Αριζόνα, Κολοράντο, Αϊόβα, Κάνσας, Λουιζιάνα, Μίσιγκαν, Μινεσότα, Νεμπράσκα, Νέο Μεξικό, Νέα Υόρκη, Βόρεια Ντακότα, Νότια Ντακότα, Τέξας, Ουισκόνσιν και Ουαϊόμινγκ.
Στις 22:00 (05:00 ώρα Ελλάδας) ολοκληρώνεται η ψηφοφορία σε Μοντάνα, Νεβάδα και Γιούτα.
Στις 23:00 (06:00 ώρα Ελλάδας) κλείνουν οι κάλπες σε Καλιφόρνια, Αϊντάχο, Όρεγκον και πολιτεία της Ουάσινγκτον.
Στις 00:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (07:00 ώρα Ελλάδας) κλείνουν οι κάλπες στη Χαβάη.
Τελευταία ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην Αλάσκα, στη 01:00 ώρα Ανατολικής Ακτής, δηλαδή στις 08:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.
Στις 22:00 (05:00 ώρα Ελλάδας) ολοκληρώνεται η ψηφοφορία σε Μοντάνα, Νεβάδα και Γιούτα.
Στις 23:00 (06:00 ώρα Ελλάδας) κλείνουν οι κάλπες σε Καλιφόρνια, Αϊντάχο, Όρεγκον και πολιτεία της Ουάσινγκτον.
Στις 00:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (07:00 ώρα Ελλάδας) κλείνουν οι κάλπες στη Χαβάη.
Τελευταία ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην Αλάσκα, στη 01:00 ώρα Ανατολικής Ακτής, δηλαδή στις 08:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.
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