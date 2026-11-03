Αποστολάκης για Τσίπρα: Έχει δυνατότητες να προσθέσει κάτι θετικό στον πολιτικό χώρο, αλλά προσωπικά δεν με πείθει το rebranding του

Λίγες μέρες μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ ο Ευάγγελος Αποστολάκης σχολιάζει το rebranding του πρώην πρωθυπουργού και εξηγεί γιατί δεν τον ακολούθησε – «Κ ινήθηκε με έναν όχι και τόσο φρόνιμο τρόπο σε σχέση με τους παλιούς του συνεργάτες », είπε