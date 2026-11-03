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Αποστολάκης για Τσίπρα: Έχει δυνατότητες να προσθέσει κάτι θετικό στον πολιτικό χώρο, αλλά προσωπικά δεν με πείθει το rebranding του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ευάγγελος Αποστολάκης Αλέξης Τσίπρας ΠΑΣΟΚ

Αποστολάκης για Τσίπρα: Έχει δυνατότητες να προσθέσει κάτι θετικό στον πολιτικό χώρο, αλλά προσωπικά δεν με πείθει το rebranding του

Λίγες μέρες μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ ο Ευάγγελος Αποστολάκης σχολιάζει το rebranding του πρώην πρωθυπουργού και εξηγεί γιατί δεν τον ακολούθησε – «Κινήθηκε με έναν όχι και τόσο φρόνιμο τρόπο σε σχέση με τους παλιούς του συνεργάτες», είπε

Αποστολάκης για Τσίπρα: Έχει δυνατότητες να προσθέσει κάτι θετικό στον πολιτικό χώρο, αλλά προσωπικά δεν με πείθει το rebranding του
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Για τον Αλέξη Τσίπρα, την προσπάθειά του να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο με διαφορετική εικόνα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τους παλιούς συνεργάτες του μίλησε ο Ευάγγελος Αποστολάκης στο Open.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας που έχει συνταχθεί με το ΠΑΣΟΚ, ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να εκτιμά τον πρώην πρωθυπουργό, ωστόσο άσκησε κριτική για τη στάση του απέναντι στα πρόσωπα με τα οποία είχε συνεργαστεί. «Δεν θα κάτσω ποτέ να κατηγορήσω ή να κριτικάρω τις απόψεις κάποιου με τον οποίο έχω συνεργαστεί. Τον εκτιμώ και θεωρώ ότι έχει δυνατότητες να προσθέσει κάτι θετικό στον πολιτικό χώρο», ανέφερε αρχικά ο Ευάγγελος Αποστολάκης.


Αναφερόμενος στο πολιτικό rebranding του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι η επιτυχία της προσπάθειάς του θα κριθεί από το αποτέλεσμα. «Το αν κάποιος κινείται σωστά ή λάθος θα φανεί από το αποτέλεσμα. Εάν λοιπόν ο Τσίπρας καταφέρει να εξασφαλίσει αυτό που έχει σαν στόχο, μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε το rebranding», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Αποστολάκης απάντησε: «Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του. Θεωρώ ότι προσπαθεί να δείξει ότι έχει μάθει από τα λάθη που έχει κάνει, ότι η πολιτική του είναι ηπιότερη».

«Εάν με έπειθε και αν πίστευα σε αυτό που κάνει, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να κινηθώ διαφορετικά», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Στην προκειμένη περίπτωση κινήθηκε με έναν όχι και τόσο φρόνιμο τρόπο σε σχέση με τους παλιούς του συνεργάτες. Δεν εκτίμησε τη δουλειά τους, δεν τους αξιοποίησε».
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