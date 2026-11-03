Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Πιερία: Παρίσταναν τους αστυνομικούς και εξαπάτησαν δύο ηλικιωμένες, τους απέσπασαν πάνω από 28.000 ευρώ
Πιερία: Παρίσταναν τους αστυνομικούς και εξαπάτησαν δύο ηλικιωμένες, τους απέσπασαν πάνω από 28.000 ευρώ
Έπεισαν τις γυναίκες ότι κινδύνευαν από απατεώνες και τους ζήτησαν να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα σε συγκεκριμένα σημεία
Δύο υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών, που σημειώθηκαν τον Ιούλιο του 2026 σε περιοχές της Πιερίας, εξιχνίασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.
Οι δράστες, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, κατάφεραν να αποσπάσουν από τις δύο γυναίκες συνολικά 27.100 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι απατεώνες τηλεφώνησαν στις ηλικιωμένες και τις έπεισαν ότι κινδύνευαν να πέσουν θύματα απάτης, υποστηρίζοντας πως οι ίδιοι, ως δήθεν αστυνομικοί, θα τις βοηθούσαν να προστατεύσουν την περιουσία τους.
Με αυτό το πρόσχημα, τους ζήτησαν να συγκεντρώσουν όσα χρήματα και κοσμήματα είχαν στα σπίτια τους και να τα αφήσουν σε συγκεκριμένα σημεία που τους υπέδειξαν. Οι δύο γυναίκες ακολούθησαν τις οδηγίες τους, με αποτέλεσμα οι δράστες να αποσπάσουν συνολικά 28.100 ευρώ σε χρήματα και τιμαλφή.
Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει την παραλαβή των χρημάτων και των κοσμημάτων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.
Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των συνεργών του, καθώς και για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης.
Οι δράστες, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, κατάφεραν να αποσπάσουν από τις δύο γυναίκες συνολικά 27.100 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι απατεώνες τηλεφώνησαν στις ηλικιωμένες και τις έπεισαν ότι κινδύνευαν να πέσουν θύματα απάτης, υποστηρίζοντας πως οι ίδιοι, ως δήθεν αστυνομικοί, θα τις βοηθούσαν να προστατεύσουν την περιουσία τους.
Με αυτό το πρόσχημα, τους ζήτησαν να συγκεντρώσουν όσα χρήματα και κοσμήματα είχαν στα σπίτια τους και να τα αφήσουν σε συγκεκριμένα σημεία που τους υπέδειξαν. Οι δύο γυναίκες ακολούθησαν τις οδηγίες τους, με αποτέλεσμα οι δράστες να αποσπάσουν συνολικά 28.100 ευρώ σε χρήματα και τιμαλφή.
Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει την παραλαβή των χρημάτων και των κοσμημάτων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.
Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των συνεργών του, καθώς και για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης.
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