Το γλυκό κουταλιού λεμόνι θέλει τεχνική, όχι μόνο συνταγή: Πώς το πετυχαίνουμε
Αν το γλυκό κουταλιού λεμόνι πικρίζει, συνήθως δεν φταίνε τα υλικά αλλά η τεχνική. Αυτά είναι τα σημεία που κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα.
Το γλυκό κουταλιού λεμόνι μοιάζει από τα πιο απλά της ελληνικής κουζίνας: φλούδα, ζάχαρη και νερό. Στην πράξη, όμως, είναι από εκείνα τα γλυκά που δεν συγχωρούν αστοχίες. Η πικράδα, η υφή της φλούδας και το σωστό δέσιμο του σιροπιού εξαρτώνται από λεπτομέρειες που δεν φαίνονται στη λίστα υλικών, αλλά στην τεχνική, στη φροντίδα και στον χρόνο που απαιτεί κάθε στάδιο ξεχωριστά.
