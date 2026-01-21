Το γλυκό κουταλιού λεμόνι θέλει τεχνική, όχι μόνο συνταγή: Πώς το πετυχαίνουμε
CANTINA
γλυκό κουταλιού λεμόνι Γλυκό κουταλιού λεμόνι

Το γλυκό κουταλιού λεμόνι θέλει τεχνική, όχι μόνο συνταγή: Πώς το πετυχαίνουμε

Αν το γλυκό κουταλιού λεμόνι πικρίζει, συνήθως δεν φταίνε τα υλικά αλλά η τεχνική. Αυτά είναι τα σημεία που κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Το γλυκό κουταλιού λεμόνι θέλει τεχνική, όχι μόνο συνταγή: Πώς το πετυχαίνουμε
Το γλυκό κουταλιού λεμόνι μοιάζει από τα πιο απλά της ελληνικής κουζίνας: φλούδα, ζάχαρη και νερό. Στην πράξη, όμως, είναι από εκείνα τα γλυκά που δεν συγχωρούν αστοχίες. Η πικράδα, η υφή της φλούδας και το σωστό δέσιμο του σιροπιού εξαρτώνται από λεπτομέρειες που δεν φαίνονται στη λίστα υλικών, αλλά στην τεχνική, στη φροντίδα και στον χρόνο που απαιτεί κάθε στάδιο ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης