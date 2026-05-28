Θύελλα αντιδράσεων για την Luce, την πρώτη ηλεκτρική Ferrari: Δεν θα την αντέγραφαν ούτε οι Κινέζοι, είπε ο Μοντετζέμολο
Το επικό σχόλιο του επί 23 χρόνια CEO της Ferrari Λούκα Ντι Μοντετζέμολο- Τι είπαν οι οδηγοί της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, για το συγκεκριμένο μοντέλο - Η τιμή της μετοχής του ιταλικού κολοσσού υποχώρησε 8% μόλις παρουσιάστηκε το αυτοκίνητο
Το Luce, που σημαίνει «φως» στα ιταλικά, κοστίζει 550.000 ευρώ, με έναν ηλεκτροκινητήρα για κάθε τροχό και την ικανότητα να επιταχύνει από το μηδέν στα 100 χλμ/ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα. Ζυγίζει 2.260 κιλά με τελική ταχύτητα 310 χλμ./ώρα, ενώ η συνολική ισχύς φτάνει τους 1.035 ίππους. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 122 kWh και έχει εξελιχθεί από τη Ferrari, με εκτιμώμενη αυτονομία έως και 530 χιλιόμετρα. Ωστόσο, ο σχεδιασμός, υπό την καθοδήγηση του πρώην στελέχους της Apple, Jony Ive, σε συνεργασία με τον Marc Newson, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς δεν θυμίζει τίποτα που έχει κατασκευάσει η Ferrari στο παρελθόν.
Ferrari CEO Benedetto Vigna defended the automaker's first all-electric car, the Luce, saying it was receiving 'strong interest' from new and existing customers despite a backlash over its unconventional design and shift away from petrol engines https://t.co/MqQXWJ5Y3v pic.twitter.com/LjS0rOyHT3— Reuters (@Reuters) May 28, 2026
«Αναρωτιέμαι τι θα έλεγε ο Ένζο Φερράρι»Επικράτησαν έντονες αντιδράσεις στα social media από πολλούς χρήστες, ενώ η τιμή της μετοχής της Ferrari έχει πέσει κατά 8%. Το μπλε χρώμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκδήλωση παρουσίασης του ηλεκτροκίνητου μοντέλου οδήγησε στη σύγκριση με το νέο Nissan Leaf, ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μαζικής παραγωγής που επίσης κυκλοφόρησε σε παρόμοια απόχρωση, αλλά με κόστος μόλις 37.000€.
«Από αισθητική άποψη, μιλάει από μόνο του», έγραψε στο X ο Ματέο Σαλβίνι, υπουργός Μεταφορών της Ιταλίας και ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Λέγκα του Βορρά. Αναφερόμενος στον ιδρυτή της αυτοκινητοβιομηχανίας, πρόσθεσε: «Αναρωτιέμαι τι θα έλεγε ο Ένζο Φερράρι».
«Αυτό το αυτοκίνητο δεν θα το αντέγραφαν ούτε οι Κινέζοι»Ο πρώην CEO της Ferrari για 23 χρόνια μέχρι το 2014, ο 78χρονος Λούκα ντι Μοντεζεμόλο δήλωσε: «αν έλεγα αυτό που πραγματικά σκέφτομαι, θα έβλαπτα τη Ferrari. Διακινδυνεύουμε να καταστρέψουμε έναν μύθο, και λυπάμαι πολύ γι’ αυτό. Ελπίζω τουλάχιστον να αφαιρέσουν το "Cavallino Rampante" (logo της Ferrari) από αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό το αυτοκίνητο δεν θα το αντέγραφαν ούτε οι Κινέζοι», πρόσθεσε.
🚨 | Luca Cordero di Montezemolo on the new Ferrari Luce:— La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) May 26, 2026
"If I said what I really think, I'd harm Ferrari. We're risking the destruction of a myth, I'm very sorry about that. I hope they at least remove the Prancing Horse from that car" pic.twitter.com/CdqD5mGFuN
Παρά τις σφοδρές κριτικές στο διαδίκτυο, ο νυν CEO της Ferrari, Benedetto Vigna, υπερασπίστηκε το νέο μοντέλο την Πέμπτη (28/5), επισημαίνοντας ότι επικρατεί «έντονο ενδιαφέρον» για το νέο της ηλεκτρικό μοντέλο τόσο από νέους όσο και από υπάρχοντες πελάτες. «Η Ferrari θα δώσει ακριβή στοιχεία για τις παραγγελίες τον Ιούλιο, όταν θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου», πρόσθεσε.
Watch as Pope Leo XIV takes a seat inside Ferrari's brand-new, all-electric Luce.
Watch as Pope Leo XIV takes a seat inside Ferrari’s brand-new, all-electric Luce.
The pontiff climbed into Ferrari’s newly unveiled Luce during a special presentation at Castel Gandolfo near Rome, where Ferrari chairman John Elkann and company executives… pic.twitter.com/GWpgw0dfWK
Τι είπαν οι οδηγοί της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ ΛεκλέρΦυσικά, οι οδηγοί της Formula 1 της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, δεν γινόταν να μην τεστάρουν οι ίδιοι τη Luce. Ο Λεκλέρ υποστήριξε ότι ο σχεδιασμός είναι «πολύ-πολύ διαφορετικός από ό,τι έχουμε δει από τη Ferrari στο παρελθόν». Ο 28χρονος οδηγός από το Μονακό το χαρακτήρισε ως «πολύ φουτουριστικό, είναι πολύ χαρακτηριστικό της Ferrari να κοιτάζει προς το μέλλον και να καινοτομεί». Ο Χάμιλτον επαίνεσε την προσοχή στη λεπτομέρεια και περιέγραψε το αυτοκίνητο ως «πολύ Ferrari». Πέρα από τον σχεδιασμό, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 υπογράμμισε πως: «η απόδοση της ισχύος είναι εκπληκτική. Αισθάνεσαι απλά σταθερός όλη την ώρα, ακόμα και όταν περνάς από στροφές».
