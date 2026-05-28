Βίντεο από την επίθεση στην Ελβετία, ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ» στον σιδηροδρομικό σταθμό

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 31χρονο με διπλή ελβετική και τουρκική υπηκοότητα που φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ» - Τρία άτομα νοσηλεύονται, το ένα είναι σοβαρά







Police say a 31-year-old man stabbed/attacked passersby at train station in Winterthur, Switzerland, injuring 4 people, some seriously.



Witnesses reported him shouting "Allahu Akbar" as people, including a kindergarten class, fled in all directions. https://t.co/fipxbOahZg pic.twitter.com/WpolTJEVVQ — GeoTechWar (@geotechwar) May 28, 2026 Ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού της Ζυρίχης Μάριους Βέγερμαν είπε πως το 2015 είχαν υπάρξει καταγγελίες στην αστυνομία σε βάρος του υπόπτου για διασπορά προπαγάνδας για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Το 2018 είχε απασχολήσει τις Αρχές για έναν καβγά.



Φωτογραφία από τη σύλληψη του δράστη Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας , όπου τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία , μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού Κράτους Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε τον φερόμενο δράστη, έναν 31χρονο με διπλή, ελβετική και τουρκική υπηκοότητα, από το Βίντερτουρ, μια πόλη στα βόρεια περίχωρα της Ζυρίχης. Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 09.30 ώρα Ελλάδας.Ο Μάριο Φεχρ, διευθυντής ασφαλείας στο καντόνι της Ζυρίχης, περιέγραψε την επίθεση ως μια «απεχθή τρομοκρατική ενέργεια την οποία διαχειρίστηκε πολύ καλά η αστυνομία, η οποία κατάφερε να αποτρέψει κάτι ακόμη χειρότερο από το να συμβεί».Ο Φεχρ, που έκανε δηλώσεις κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, μίλησε με εγκωμιαστικά λόγια για μια δασκάλα, η οποία στάθηκε μπροστά από τους μαθητές της για να τους προστατεύσεις προτού ο άνδρας συλληφθεί.«Υπήρχαν διάφοροι γενναίοι άνθρωποι», τόνισε ο Φεχρ, μεταξύ άλλων η δασκάλα που «συμπεριφέρθηκε με παραδειγματικό τρόπο».Ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού της Ζυρίχης Μάριους Βέγερμαν είπε πωςγια διασπορά προπαγάνδας για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Το 2018 είχε απασχολήσει τις Αρχές για έναν καβγά.Φέρεται να είναι φανατικός υποστηρικτής του ISIS, ενώ θεωρείται διανοητικά ασταθές πρόσωπο.Είχε ζήσει για δύο χρόνια στην Τουρκία από την οποία επέστρεψε φέτος στην Ελβετία.«Το κίνητρο για αυτήν την πράξη πρέπει να αναζητηθεί στον χώρο της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού», επισήμανε ο Βέγερμαν.





Το Βίντερτουρ ήταν ένα από τα κύρια κέντρα στρατολόγησης ξένων μαχητών του ISIS στην Ελβετία ιδίως το διάστημα 2014 με 2016. Στην πόλη υπάρχει ένα τέμενος, το An’Nur, το οποίο συνδέθηκε με φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης. Πολλοί νέοι άνδρες που σύχναζαν σε αυτό ή συσχετίζονταν με κύκλους νεολαίας φέρονται να ταξίδεψαν στη Συρία και το Ιράκ για να ενταχθούν στο ISIS.



Τα τρία θύματα της επίθεσης -όλοι άνδρες και ηλικίας 28, 43 και 52 ετών- νοσηλεύονται, σύμφωνα με την αστυνομία. Ένας μαχαιρώθηκε στο πόδι, ένας άλλος στον λαιμό, ενώ ο τρίτος στον μηρό.