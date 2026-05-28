«Ήμουν καλή φίλη για σένα»: 38χρονος με καταδίκη για βιασμό στη Βρετανία σκότωσε 21χρονη μπαργούμαν, που δεν ενέδωσε στις ερωτικές του προτάσεις

Ένας καταδικασμένος βιαστής που δολοφόνησε μια νεαρή μπαργούμαν σε μια σαδιστική και σεξουαλικά υποκινούμενη επίθεση, αφού εκείνη του ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε σχέση μαζί του, περιφερόταν στους δρόμους με μαχαίρι πριν ομολογήσει το έγκλημά του.Ο 38χρονος Μάικλ Ντόχερτι άφησε την 21χρονη Κόρτνει Άνγκους με 76 τραύματα, πριν τραβήξει άσεμνες φωτογραφίες της και την «εξευτελίσει σεξουαλικά με κάθε τρόπο που μπορούσε να φανταστεί» στο σπίτι του στο Μπάτλει, στο δυτικό Γιορκσάιρ, στη Βρετανία τον περασμένο Ιούλιο, όπως αναφέρει η Daily Mail Στη συνέχεια περιπλανήθηκε στους γύρω δρόμους κρατώντας ένα μεγάλο μαχαίρι και μπήκε σε σούπερ μάρκετ, απειλώντας να μαχαιρώσει υπαλλήλους. Τη στιγμή της σύλληψής του είπε στους αστυνομικούς: «Έχω ένα πτώμα στο σπίτι μου».Ο Ντόχερτι, που άλλαξε το όνομά του από Μάικλ Μούρ το 2018, έχει ιστορικό βίας απέναντι σε γυναίκες που τον απορρίπτουν, με προηγούμενες καταδίκες για βιασμό άγνωστης γυναίκας που υποτίθεται ότι συνόδευε σπίτι της μετά από νυχτερινή έξοδο, αλλά και για εμπρησμό του αυτοκινήτου πρώην συντρόφου του.Σήμερα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη έκτιση ποινής τα 33 χρόνια.Το δικαστήριο του Λίντς άκουσε ότι η Κόρτνει Άνγκους είχε μετακομίσει στο σπίτι του λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία της τον περασμένο Ιούλιο, όμως δεν ήταν σύντροφός του και είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμούσε ερωτική σχέση.Ο εισαγγελέας Κρέγκ Χάσαλ δήλωσε ότι ο Ντόχερτι είχε καταστήσει σαφές πως του άρεσε η νεαρή γυναίκα και της είχε στείλει μήνυμα την ημέρα της δολοφονίας απειλώντας να αυτοκτονήσει.Της έγραψε: «Έχω κουραστεί από αυτή τη ζωή, κουράστηκα να είμαι καλός και, για να είμαι ειλικρινής, δεν φταις μόνο εσύ, δεν αντέχω άλλο τη ζωή».Πρόσθεσε επίσης: «Σε βρίσκω πολύ ελκυστική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω σχέση. Μακάρι να μην σου είχα πει πώς αισθάνομαι».Η Κόρτνει απάντησε: «Δεν φταίω εγώ Μίκι. Δεν θέλω σχέση, σου το είπα από την αρχή, δεν σου έδωσα δικαιώματα. Ήμουν καλή φίλη για σένα».Σύμφωνα με το δικαστήριο, λίγο πριν από τον θάνατό της, η Κόρτνει είχε απορρίψει ξανά τις ερωτικές προσεγγίσεις του.Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, υπό την επήρεια ναρκωτικών, ο Ντόχερτι τη βίασε, ακρωτηρίασε μέρη του σώματός της και τα άφησε «με κυνικότητα» πάνω στο τζάκι του σπιτιού του.

Ιατροδικαστής κατέληξε ότι η αιτία θανάτου ήταν η πίεση στον λαιμό από στραγγαλισμό σε συνδυασμό με τραύματα στο κεφάλι από αμβλύ αντικείμενο.



Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι, αφού τράβηξε άσεμνες φωτογραφίες της Κόρτνει με το κινητό του, έστειλε μήνυμα σε φίλο του γράφοντας: «Σκότωσα κάποιον, πάρε με τηλέφωνο».



Το επόμενο πρωί ο Ντόχερτι ξεκίνησε σειρά μικροκλοπών σε Μπάτλει και Ντιούσμπουρι, κλέβοντας τρεις μπαγκέτες από τα Γκρέγκς και χάνοντας το κινητό του σε συμπλοκή με υπαλλήλους έπειτα από απόπειρα κλοπής σε Άλντι.



Αργότερα, όταν έφυγε χωρίς να πληρώσει από κατάστημα Άσντα στο Ντιούσμπουρι, υπάλληλοι τον ακολούθησαν και εκείνος έβγαλε μεγάλο μαχαίρι λέγοντας: «Θα σε μαχαιρώσω φίλε».



Όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στο κέντρο της πόλης, κρατούσε ακόμη το όπλο, απείλησε και εκείνους και προσπάθησε να μπει σε κοντινή παμπ.



Αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν με τέισερ και τότε είπε: «Φέρτε ένοπλη ομάδα και τους επικεφαλής ερευνών τώρα, γιατί έχω δολοφονία, έχω ένα πτώμα στο σπίτι μου».



Οι αστυνομικοί έσπευσαν στη διεύθυνσή του και βρήκαν την Κόρτνει Άνγκους νεκρή.



Κατά την ανακοίνωση της ποινής, διαβάστηκε δήλωση της μητέρας της, Ντάιαν Άνγκους η οποία ανέφερε:



«Η απώλεια της κόρης μου άφησε ένα κενό στην καρδιά μου που τίποτα δεν μπορεί να γεμίσει.



Την κουβαλώ μαζί μου σε κάθε σκέψη, κάθε ανάσα, κάθε στιγμή. Μακάρι να μπορούσα να την αγκαλιάσω ξανά.



Θρηνώ όχι μόνο για εκείνη αλλά και για τη ζωή που μας στέρησαν».



Σε δήλωση εκ μέρους των αδελφών της, η Χλόη Άνγκους είπε ότι η εικόνα της Κόρτνει στο νεκροτομείο «δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό τους».



«Πώς μπορεί κάποιος να κάνει τέτοιο κακό σε μια νέα και ευάλωτη γυναίκα;



Η Κόρτνει είχε όλη τη ζωή μπροστά της. Μόλις είχε κλείσει τα 21. Ήταν βαθιά αγαπητή από όλους γύρω της. Ήταν η ψυχή κάθε παρέας».



Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι ο Ντόχερτι είχε 23 προηγούμενες καταδίκες, μεταξύ αυτών και για τον βιασμό γυναίκας που δεν γνώριζε το 2013, όταν προσποιήθηκε ότι τη συνόδευε σπίτι μετά από νυχτερινή έξοδο.



Ο δικηγόρος υπεράσπισης Ρίτσαρντ Ράιτ υποστήριξε ότι ο Ντόχερτι βρισκόταν σε «κατάσταση έντονης μέθης και ψυχικής αστάθειας» τη στιγμή του εγκλήματος.



Ο δικαστής Γκάι Κερλ, επιβάλλοντας ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή 33 ετών, δήλωσε:



«Με τις πράξεις σου άλλαξες για πάντα τις ζωές όλων όσοι γνώριζαν την Κόρτνει Άνγκους, ιδιαίτερα της οικογένειάς της.



Ακόμη χειρότερα, της αφαίρεσες τη ζωή μέσα σε μια παράλογη έκρηξη οργής επειδή σε απέρριψε.



Δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιδρούσες βίαια απέναντι σε γυναίκες που σε απέρριπταν».



Ο δικαστής πρόσθεσε:



«Παρότι ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελες σχέση μαζί της, εκείνη σου είπε με σαφήνεια ότι δεν ένιωθε το ίδιο.



Δεν σου έδωσε ποτέ δικαιώματα. Ήταν φίλη σου και τίποτα περισσότερο».



Και συνέχισε:



«Αυτό που έκανες μετά την απόρριψή της ήταν να την εξευτελίσεις σεξουαλικά με κάθε τρόπο που μπορούσες να φανταστείς.



Οι εικόνες στο κινητό σου δείχνουν το μέγεθος της διαστροφής σου».



Ο επικεφαλής της έρευνας Νταν Μπέιτς δήλωσε:



«Ο Ντόχερτι επιτέθηκε βίαια στην Κόρτνει αφού εκείνη του είπε ότι δεν ενδιαφερόταν για σχέση μαζί του.



Έδειξε επίσης την προθυμία του να χρησιμοποιήσει βία όταν κυκλοφορούσε με μαχαίρι στο κέντρο της πόλης και απειλούσε υπαλλήλους και αστυνομικούς.



Οι πράξεις του αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά επικίνδυνο άνθρωπο».