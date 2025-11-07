“Αιφνίδιος Θάνατος” και Ελληνικά Ταχυδρομεία

Κλείσιμο

Σήμερα η ιατρική επιστήμη, μπορεί έγκαιρα να διερευνήσει αυτές τις αιτίες που οδηγούν στο τραγικό αυτό γεγονός με σύγχρονα διαγνωστικά μέσα, να παρέμβει έγκαιρα προληπτικά, φαρμακευτικά ή επεμβατικά και να προλάβει (στις περισσότερες περιπτώσεις) τον αιφνίδιο θάνατο και όχι απλά να τον προαναγγείλει…Πρόσφατα, παρακολουθήσαμε την αναγγελία ενός «αιφνίδιου θανάτου», όχι στο ιατρικό πεδίο, αλλά στο οικονομικό και ακόμα χειρότερα στο κοινωνικό και το πολιτικό.Αναγγέλθηκε αιφνιδιαστικά, το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη την χώρα από την διοίκησή, με επίκληση μόνο οικονομικών στοιχείων βιωσιμότητας , αγνοώντας τις τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις της απόφασης… Επιπτώσεις που όπως φάνηκε συνοδεύθηκαν και από πολιτικές επιπτώσεις. Και αυτό ήταν επόμενο, αφού στην Δημοκρατία, η πολιτική εξουσία πηγάζει από τον Λαό…Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν ιστορία συνυφασμένη με την ίδρυση του Ελληνικού κράτους. Το πρώτο ταχυδρομείο ιδρύθηκε στο Ναύπλιο επί κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, το 1828! Από τότε αναπτύχθηκαν σε όλη την Ελληνική επικράτεια, τόσο από πλευράς αριθμού καταστημάτων, όσο και από πλευράς δραστηριοτήτων, που επεκτείνονται πέρα από την διακίνηση της αλληλογραφίας. Όλα αυτά τα διακόσια περίπου χρόνια, η λειτουργία τους συνδέθηκε με τον πυρήνα της κοινωνικής ζωής του λαού μας , όχι μόνο από πρακτικής λειτουργικής πλευράς, αλλά και από ψυχολογικής, αφού για πάρα πολλά χρόνια, αποτέλεσαν τον δίαυλο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, ειδικότερα για τους κατοίκους της απομονωμένης ελληνικής περιφέρειας…Δηλαδή προαναγγέλθηκε ένας «αιφνίδιος θάνατος» 204 υποκαταστημάτων , χωρίς προηγουμένως ενημέρωση των «θυμάτων» της απόφασης αλλά και των εκπροσώπων τους, δηλαδή του πολιτικού προσωπικού των περιοχών που πλήττονται από την απόφαση.Στην ενημέρωση της διοίκησης των ΕΛΤΑ , εκτός από την παράθεση των οικονομικών δεδομένων που κατ’ αυτούς δικαιολογούν την απόφαση, αναφέρθηκαν διαδικασίες ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της εξυπηρέτησης των πολιτών που θα υποστούν τις επιπτώσεις της απόφασης. Αυτό όμως που η διοίκηση δεν αξιολογεί, είναι ότι δεν μπορεί να επιτύχει βίαιη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, μιας γενεάς Ελλήνων πολιτών , κυρίως μεγάλης ηλικίας.Σίγουρα, στο ορατό μέλλον, με την καθιέρωση της ψηφιακής διαδικτυακής επικοινωνίας και την είσοδο στην ζωή μας της τεχνητής νοημοσύνης, όλες οι υπηρεσίες του κάθε κράτους, θα προσαρμοσθούν σε νέα πρότυπα. Ακόμα και οι υπηρεσίες currier, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, θα διενεργούνται με drones (ήδη η διαδικασία αυτή δοκιμάζεται…). Σήμερα όμως, η παραδοσιακή λειτουργία των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ θα πρέπει να διασφαλισθεί και να συνεχισθεί. Και κυρίως να συνεχισθεί σε απομονωμένες περιοχές της πατρίδας μας, όπως είναι οι νησιώτικες ακριτικές, εκεί όπου η λειτουργία των υποκαταστημάτων , ανεξάρτητα από τις οικονομικές παραμέτρους, είναι συνυφασμένες με τις λειτουργικές ανάγκες των κατοίκων. Το σοβαρότερο όμως πρόβλημα που συνδέεται με την απόφαση αυτή, είναι ότι η διοίκηση των ταχυδρομείων, δεν ανέφερε, έστω απολογητικά, τι ενέργειες έχει κάνει , ώστε η υπηρεσία αυτή να γίνει ανταγωνιστική σε σχέση με τις ιδιωτικές εταιρίες με ανάλογη δραστηριότητα, οι οποίες συνεχώς αναπτύσσονται και επικρατούν στον χώρο, ιδιαίτερα των ταχυμεταφορών. Δηλαδή με άλλα λόγια, ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν γίνει από την παρούσα διοίκηση και με τι λειτουργικά και οικονομικά αποτέλεσμα. Και επειδή όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, μπορεί αβίαστα κάποιος να συμπεράνει ότι στον τομέα αυτό, η διοίκηση αστόχησε…Και για να επανέλθω στο ιατρικό ισοδύναμο του αιφνίδιου θανάτου. Όπως προανέφερα, στη ιατρική επιστήμη, έχουμε σήμερα τις δυνατότητες να διερευνήσουμε και να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αιφνίδιο θάνατο. Κάτι ανάλογο, κατά την άποψή μου και όχι μόνο, θα έπρεπε να γίνει και στην περίπτωση των ΕΛΤΑ . Προτού αιφνιδιαστικά η διοίκηση αποφασίσει τον «αιφνίδιο θάνατο» 204 υποκαταστημάτων, θα έπρεπε να διαγνώσει τις αιτίες του οικονομικού αρνητικού ισοζυγίου της λειτουργίας τους, και να προβεί σε όλες τις διορθωτικές ενέργειες ανάταξης. Αυτό όμως δεν προκύπτει ότι το έκανε…Αντί από αυτό, προσπάθησε ,όπως είπε εύστοχα ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος, «να βάλει το κάρο εμπρός από το άλογο»…Και η κυβέρνηση, μπροστά σε αυτή την αιφνιδιαστική κατάτσαση , απέδειξε με την «παραίτηση» του διευθύνοντα συμβούλου , ότι παραμένει «εφ΄ο ετάχθη», δηλαδή κοντά στην κοινωνία και ιδιαίτερα την κοινωνία της ελληνικής περιφέρειας, με τα τόσα συσσορευμένα διαχρονικά προβλήματα επιβίωσης αυτών που κατοικούν εκεί…