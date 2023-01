Η εργαλειοποίηση των μουσουλμανικών πληθυσμών του δυτικού κόσμου από την Τουρκία

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Τον Αύγουστο του 2019 ο Σουηδός πολιτικός τουρκικής καταγωγής Mikail Yüksel ίδρυσε το κόμμα «Nyans», με σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων της μουσουλμανικής μειονότητας στη Σουηδία. Ο ίδιος ο Yüksel, ο οποίος είχε αποπεμφθεί από το Κεντρώο Κόμμα της Σουηδίας, είχε δηλώσει στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι ο λόγος της απομάκρυνσής του σχετιζόταν με τη δήθεν άρνησή του να καταφερθεί εναντίον του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, αποσκοπώντας έτσι στη συμπαράσταση της σουηδικής μουσουλμανικής μειονότητας και στην ενίσχυση της πολιτικής του επιρροής. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η αποπομπή του συνδέεται με κατηγορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας που τον εμπλέκουν με τους Γκρίζους Λύκους, την παραστρατιωτική πτέρυγα του ακροδεξιού κόμματος MHP και στρατηγικού εταίρου του Ερντογάν.Στην Ολλανδία επίσης, το κόμμα Denk έχει επικριθεί πολλές φορές για τις στενές σχέσεις που διατηρεί με την Τουρκία, οι πολιτικοί του οποίου έφθασαν στο σημείο να επικροτούν την κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του τουρκικού κράτους έναντι των φερόμενων ως γκιουλενιστών, ιδιαιτέρως μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος το 2016.Πολλά ευρωπαϊκά μουσουλμανικά πολιτικά κόμματα επίσης έχουν την έμμεση οικονομική στήριξη της Τουρκίας μέσω της «ισλαμοφασιστικής» Μουσουλμανικής Αδελφότητας, του πολιτικοθρησκευτικού οργανισμού που συνεργάζεται στενά με το AKP και κινεί τα νήματα των πολιτικών επιλογών του εμιράτου του Κατάρ αλλά και της ίδιας της Τουρκίας.Το ισλαμικό κόμμα υπέρ της «σαρίας» στο Βέλγιο (pro–Sharia ISLAM party of Belgium) για παράδειγμα, αν και μεχρι τώρα, δεν απολαμβάνει τέτοιας δημοφιλίας που να το καθιστά αποφασιστικό πολιτικό παράγοντα στη βελγική πολιτική σκηνή, προκρίνει την ένταξη του ισλαμικού νόμου (shariah) σε ένα ιδιότυπο νομοθετικό πλαίσιο, με σκοπό την ενσωμάτωση και την ομογενοποίηση της πολυπληθούς μουσουλμανικής μειονότητας του Βελγίου σε μία ενιαία πολιτική πλατφόρμα με πολιτικοθρησκευτικό καθοδηγητή και πάλι τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και κατ’ επέκταση την Τουρκία.Αλλά και στη Βουλγαρία το κόμμα DPS το οποίο στις βουλευτικές εκλογές του 2021 έλαβε το διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του 11,57%, έχει μόνιμα ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα, διακείμενο ανοικτά υπέρ της ενίσχυσης των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας και την ομογενοποίησης όλων των Βούλγαρων μουσουλμάνων.Η σκιώδης δραστηριοποίηση της Μουσουλμανικής Αδελφότητας δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες χώρες της Ευρώπης όπου υπάρχει ακμαία μουσουλμανική μειονότητα, αλλά κατέχει και υπερεθνικό χαρακτήρα καθώς αποτελεί το γενναίο χρηματοδότη της Ομοσπονδίας των Ισλαμικών Οργανώσεων της Ευρώπης (Federation of Islamic Organizations in Europe – FIOE).Ο ισχυρός εποπτικός ρόλος της Ομοσπονδίας την καθιστά αυτόματα το πιο οργανωμένο σχήμα έκφρασης των μουσουλμανικών πληθυσμών στη Γηραιά Ήπειρο, έχοντας παράλληλα στενή και αγαστή συνεργασία με τη Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, την περίφημη Diyanet (Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı).Η επιρροή που προσπαθεί να ασκήσει η Τουρκία στις τουρκικής καταγωγής μειονότητες είναι από καιρό γνωστή και εντείνεται με τις ευλογίες του AKP.Τον Απρίλιο του 2021 ο Ερντογάν συναντήθηκε στο Βερολίνο με εκπροσώπους μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, όπως η Ένωση των Διεθνών Δημοκρατών (Union of International Democrats - UID), η οποία έχοντας ως πηχυαία ιδρυτική αποστολή τη δήθεν αποκήρυξη των συναισθημάτων της ισλαμοφοβίας στην Ευρώπη, ουσιαστικά προωθεί τα συμφέροντα του Ερντογανικού καθεστώτος.Η ειρωνεία βέβαια είναι ότι ο επικεφαλής της οργάνωσης Köksal Kuş, που υποτίθεται ότι κομίζει την ειρήνη και την αρμονική συνύπαρξη ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους, φέρεται να έχει στενούς δεσμούς με τους Γκρίζους Λύκους, που είναι διαβόητοι για την μαύρη προπαγάνδα και τις επιθέσεις τους εναντίον χριστιανών.Η Τουρκία είτε άμεσα μέσω της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων, είτε έμμεσα μέσω της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, προσπαθεί να προσελκύσει τις μουσουλμανικές μειονότητες που συνιστούν υπολογίσιμο πολιτικό μέγεθος.Στην προσπάθεια της αυτή, εκμεταλλευόμενη το αφήγημα της καθολικότητας του Ισλαμικού Νόμου και της μουσουλμανικής θρησκείας, προσπαθεί να ομογενοποιήσει τους μουσουλμάνους που κατοικούν στο δυτικό κόσμο αξιοποιώντας τους ως μοχλό επιρροής, που δύναται υπό προϋποθέσεις να διαδραματίσει και να επηρεάσει προς όφελός της πολιτικές αποφάσεις. Τα αποτελέσματα αυτής της καμπάνιας έγιναν ορατά στην περίπτωση της Γερμανίας την περίοδο που ήταν Καγκελάριος η Α. Μέρκελ, η οποία όντας δέσμια της κοινότητας των Γερμανών τουρκικής καταγωγής, αδυνατούσε να εξαγγείλει και να εφαρμόσει πιο δυναμικές πολιτικές που θα οριοθετούσαν τον ταραχοποιό ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.Ο Ερντογάν μάλιστα επιχείρησε να διεισδύσει και στον πολυπληθή μουσουλμανικό πληθυσμό της Βόρειας Αμερικής, στέλνοντας τον Δεκέμβριο του 2021 με ύφος ενιαίου υπερεθνικού ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο μεγάλο ετήσιο συνέδριο της Μουσουλμανικής Αμερικανικής Κοινότητας και του Ισλαμικού Κύκλου της Βόρειας Αμερικής (MAS-ICNA), με τον Ιμπραήμ Καλίν, τον εκπρόσωπο του Τούρκου Προέδρου, να τονίζει εμφατικά ότι «η Τουρκία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε υγιείς και ισχυρές σχέσεις με τη Μουσουλμανική κοινότητα των ΗΠΑ». Σημειωτέον ότι η Τουρκία έχει ξοδέψει εκατομμύρια δολάρια για την ίδρυση τζαμιών στις ΗΠΑ, ενώ έχει ιδρύσει και ένα εντυπωσιακό Κέντρο Ισλαμικών Σπουδών στο κέντρο της Ουάσιγκτον.Η Ευρώπη πάντως φαίνεται να ξυπνάει έστω και νωχελικά από το λήθαργο.Έτσι μετά την επίσημη κατάργηση των παραρτημάτων των Γκρίζων Λύκων στη Γαλλία, εξετάζονται πλέον εκ του σύνεγγυς και με πιο κριτική ματιά τα «ακτιβιστικά» πολιτικά κόμματα και ο ρόλος που αυτά ασκούν στις τοπικές κοινωνίες, ελέγχοντας πιθανές διασυνδέσεις τους με την τρομοκρατία αλλά και με εγκλήματα μίσουςΑλλά και οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι Ευρωπαίοι φαίνεται να γυρίζουν την πλάτη στις σειρήνες του πολιτικού Ισλάμ και προτιμούν να ενσωματώνονται ως ισότιμοι πολίτες στο δυτικό τρόπο ζωής, απαξιώνοντας τα καλέσματα που αλλοτριώνουν την ταυτότητά τους για να τους καταστήσουν μια άβουλη, θρησκευτικά φανατισμένη μάζα, υποχείριο του Ερντογάν και των εθνικιστικών του ορέξεων.Από την άλλη πλευρά οι πάγια καταδικαστικές για τις τουρκικές νεοοθωμανικές τακτικές εισηγήσεις και αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει ο δυτικός κόσμος, για μία χώρα που με κάθε ευκαιρία προσπαθεί να «ροκανίσει» την ειρήνη και τη σταθερότητα όχι μόνο πλέον στην Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα.