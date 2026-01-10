Ο Ολυμπιακός πήγε βόλτα στο Περιστέρι και στο βάθος ανήφορος…

Βάζω μέσα και τον τελικό του Betsson Super cup, όπου χρειάστηκε παράταση. Τούτη την φορά ο Μεντιλίμπαρ είδε τους ποδοσφαιριστές του να ενεργούν πιο ήρεμα, πιο λογικά και χωρίς να γκαζώσουν, να παίρνουν το παιχνίδι. Το… μυστήριο για το οποίο σας έγραψα στις πρώτες λέξεις του άρθρου έχει φυσικά να κάνει με τις απουσίες που υπάρχουν. Πρώτη και καλύτερη αυτή του Ελ Κααμπί ο οποίος προελαύνει με την εθνική Μαρόκου στο κύπελλο εθνών Αφρικής. Ο Ταρέμι δεν ήταν κακός , μπήκε στα παπούτσια του συμπαίκτη του, είχε ασίστ και γκολ και αποτέλεσε την κολόνα της επικράτησης.Κι αφού χάθηκαν κάποιες ευκαιρίες που θα μπορούσαν να έχουν φέρει ένα εύκολο γκολ στους νταμπλούχους, αυτό ήρθε σε μια φάση που δεν… μύριζε. Ο Κοστίνια έβγαλε μια δύσκολη μπάλα, αλλά με τέλεια φάλτσα για τον Ταρέμι. Ο Ιρανός κέρδισε κατά κράτος τον Καραμάνη, μπήκε στην περιοχή των «κυανόλευκων» και την κατάλληλη στιγμή έσπασε το τόπι για τον Ζέλσον Μαρτίνς που έκανε το 0- 1. Το έψαχνε το τέρμα στην Super League και το βρήκε. Μάλιστα, έδειξε από τα πρώτα δευτερόλεπτα πόσο καλά είχε μπει στο ματς, δημιουργώντας τους πρώτους μπελάδες στην άμυνα του Ατρόμητου.Οι περιστεριώτες δεν τον ανησύχησαν τον Ολυμπιακό και σίγουρα βρισκόμενοι πίσω στο σκορ ήταν ένα ερώτημα το αν θα ξεθάρρευαν στο δεύτερο μέρος ή θα έμεναν αδρανείς περιμένοντας απλά να ολοκληρωθεί ένα χαμένο για αυτούς Σαββατόβραδο. Από την άλλη ο Μεντιλίμπαρ με την σκέψη και στις επόμενες δύσκολες υποχρεώσεις, ήθελε να… καθαριστεί το ματσάκι όσο γρηγορότερα γινόταν. Και κάπως έτσι συνέβη… Μια συνεργασία σε μικρό χώρο ήταν αρκετή. Αυτή την φορά πάσαρε ο Τσικίνιο, ο Τσικίνιο πήρε την μπάλα, μια προσποίηση, μια κοφτή ντρίμπλα ένα σκαψιματάκι και… γειά σας.Ο Ολυμπιακός χωρίς να συναρπάσει, έκανε την δουλειά του και έσβησε το παιχνίδι. Ο Ατρόμητος ναι μεν αντέδρασε, αλλά αυτή η αντίδραση ήταν ανεπαίσθητη. Δεν ήταν ικανοί οι περιστεριώτες να ενοχλήσουν τον Ολυμπιακό. Τώρα υπάρχουν λίγες ημέρες μέσα στις οποίες οι «ερυθρόλευκοι» θα αρχίσουν να παίζουν σε do or die παιχνίδια για τους στόχους τους. Η αρχή την Τετάρτη απέναντι στον ΠΑΟΚ για το κύπελλο. Οι Θεσσαλονικείς την ίδια που ο Ολυμπιακός κέρδιζε στο Περιστέρι, πέρναγαν αέρα- πατέρα από το Αγρίνιο και με τον Κωνσταντέλια να οργιάζει. Θα είναι ένας ενδιαφέρον αγώνας με δυο ομάδες που προσμένουν κιόλας γκέλα της ΑΕΚ σε λίγες ώρες στο «Βικελλίδης» για να αλλάξουν την βαθμολογική τους παρουσία.Ο Ολυμπιακός πάντως, πέρα από κάθε βαθμό και κάθε στατιστικό, πάνω από κάθε αριθμό έχει ανάγκη να βάλει το δικό του «τρένο στις ράγες» και να οδηγηθεί με ασφάλεια και σωστό ποδόσφαιρο εκεί που θέλει. Καταλαβαίνω επίσης ότι διανύουμε και μεταγραφική περίοδο, αλλά ο Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρος. Για να έρθει παίκτης, θα πρέπει κάποιος να φύγει. Αν αλλάξει αυτό δεν το ξέρουμε, όμως για την ώρα ισχύει το «θέλω» του Βάσκου τεχνικού…