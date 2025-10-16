Ο Ολυμπιακός ψάχνει την επαναφορά στην Λάρισα, πριν πάει Βαρκελώνη

Καλούνται να επανέλθουν στις δικές τους ρυθμίσεις, μετά από την ήττα στην Τούμπα. Δεν είναι και το καλύτερο να υποδέχεσαι μια διακοπή πρωταθλήματος έχοντας χάσει. Το κουβαλάς, βάζεις έναν νταλκά στο κεφάλι και οι μέρες σου φαίνονται αιώνες. Επειδή όμως ο χρόνος καλπάζει, οι μέρες αυτές περνάνε και η στιγμή για να επανέλθεις έρχεται. Ο Μεντιλίμπαρ βλέπει μπροστά του λοιπόν κατά σειρά την ΑΕΛ, την Μπαρτσελόνα και την ΑΕΚ. Τι μείγμα κι αυτό ε; Κι όμως περιθώρια για τρελά γούστα δεν υπάρχουν. Οι ρεπόρτερ παλεύουν να ανακαλύψουν το πως θα γίνει το rotation και αν γίνει, αφού στο πακέτο αγώνων Άρσεναλ- ΠΑΟΚ, ο Βάσκος άλλαξε μόνο (και αυτό αναγκαστικά) ένα στόπερ.Αν η αναμέτρηση με την ΑΕΛ ήταν στην μέση της τριάδας, ίσως να συζητούσαμε διαφορετικά. Όμως ξεπροβάλει στην αρχή. Σαββατιάτικα, οι Πειραιώτες πρέπει να πάνε στον κάμπο και να κερδίσουν. Για να επιστρέψουν στις νίκες. Για να φτιάξουν την ψυχολογία τους πριν από αναμέτρηση του Champions League. Και για να εκμεταλλευτούν τις απώλειες βαθμών που θα έχουν 100% κάποιοι από τους άλλους διεκδικητές, μιας και παίζουν μεταξύ τους. Είναι μια βάση δεδομένων αυτή η αγωνιστική, στην οποία μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει πράγματα. Αρκεί να πάρει και τον αγώνα στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας. Γιατί αν γκελάρει με την ΑΕΛ, τότε η συζήτηση γίνεται διαφορετική.Ο αγώνας με την ΑΕΚ στο «Καραϊσκάκης» είναι μακρινός. Επίσης, υπάρχουν κάμποσες ημέρες για να ξεκουραστούν και ενδεχομένως να αναθεωρήσουν κάποια πράγματα σε επίπεδο προετοιμασίας. Όσο για το ματς με την Μπαρτσελόνα, επειδή ξέρω ότι θέλετε να γράψω κάτι, αυτή την στιγμή στην Ισπανία ασχολούνται όλοι με τους τραυματισμούς των Καταλανών. Υπενθυμίζω πως, Λεβαντόφσκι, Φεράν Τόρες, Όλμο, Ραφίνια, Τερ Στέγκεν, Ζόαν Γκαρσία και Γκάβι είναι τραυματίες και όπως όλα δείχνουν πολύ δύσκολα θα προλάβουν τα επόμενα ματς της ομάδας του, ενώ ο Λαμίν Γιαμάλ, που έχει γίνει το επίκεντρο στη διαμάχη Μπαρτσελόνα – Εθνική Ισπανίας, λόγω της διαχείρισής του, κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει. Η Μπάρτσα πριν τον Ολυμπιακό έχει την Ζιρόνα, όμως επαναλαμβάνω δεν χρειάζεται να αναλύουμε από τώρα έναν αγώνα που θα γίνει την Τρίτη, όταν υπάρχει η Σαββατιάτικη αναμέτρηση. Να δούμε στην Λάρισα και αν ο Μεντιλίμπαρ δώσει χρόνο στον Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός ήταν εντυπωσιακός στην προετοιμασία, τραυματίστηκε, έχασε αγώνες και πλέον θεωρείται έτοιμος. Μένει να το δείξει κιόλας και για πρώτη φορά να έχει ο Ολυμπιακός την τριάδα των φορ στο 100%.