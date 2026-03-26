Ο Τάσος Δουβίκας στο Allwyn Game Time: «Η Εθνική Ομάδα αποτελεί ένα νεανικό σύνολο με τεράστια πείνα για διάκριση»

Με 11 γκολ στο εφετινό ιταλικό πρωτάθλημα και παρουσία που έχει εντυπωσιάσει το κοινό της Serie A, ο Τάσος Δουβίκας, βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ, πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ που έχει πετύχει 14 τέρματα.Ο διεθνής επιθετικός της Κόμο πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του και φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή Allwyn Game Time.Μιλάει για τα δύο φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας με την Παραγουάη, την Παρασκευή (21:00), στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και την Ουγγαρία, την Τρίτη (20:00), στη Βουδαπέστη, αλλά και τη μεγάλη πρόκληση που είναι η επιστροφή της Ελλάδας στα τελικά μεγάλης διοργάνωσης. «Το επόμενο Euro είναι η ευκαιρία μας» τονίζει χαρακτηριστικά και επισημαίνει ότι «το πιο δυνατό στοιχείο της Εθνικής Ομάδας είναι ότι αποτελεί ένα νεανικό σύνολο με τεράστια πείνα για διάκριση».Αναφέρεται στον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και τον τεχνικό του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη Θέλτα. Μιλάει για το όνειρο του να παίξει με την Κόμο στο Champions League και αποκαλύπτει τον αντίπαλο αμυντικό στο ιταλικό πρωτάθλημα που τον έχει δυσκολέψει περισσότερο και το αγαπημένο του γκολ ever.Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.