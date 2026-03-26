Τραμπ: Τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν έχουν κάνει τίποτα για να μας βοηθήσουν, δεν θα το ξεχάσουμε
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ιράν

51 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα βέλη κατά των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τη στάση τους στον πόλεμο με το Ιράν εξαπέλυσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Truth Social, «τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ δεν έχουν κάνει τίποτα για να βοηθήσουν με το έθνος των τρελών του Ιράν που έχει αποδεκατιστεί στρατιωτικά».

«Οι ΗΠΑ δεν θέλουν τίποτα από το ΝΑΤΟ αλλά "δεν θα ξέχάσουν" αυτή την πολύ σημαντική στιγμή σε βάθος χρόνου» κατέληξε στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε δεύτερη ανάρτησή του, δε, ο Τραμπ καταφέρεται κατά των διαπραγματευτών του Ιράν και της στάσης που κρατούν όσον αφορά τις προτάσεις των ΗΠΑ για εκεχειρία, προειδοποιώντας ότι «αν δεν σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, όταν θα συμβεί αυτό δεν υπάρχει επιστροφή και δεν θα είναι όμορφα».

«Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και "περίεργοι". Μας "εκλιπαρούν" για συμφωνία την οποία θα έπρεπε να έχουν ήδη κάνει αφού έχουν διαλυθεί στρατιωτικά, χωρίς καμία ελπίδα ανάκαμψης, ωστόσο δημόσια λένε ότι "μόνο κοιτάνε την πρότασή μας". Λάθος! Ας σοβαρευτούν σύντομα πριν να είναι πολύ αργά γιατί όταν θα συμβεί αυτό δεν υπάρχει επιστροφή και δεν θα είναι όμορφα» έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

51 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

