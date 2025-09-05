Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει ότι έχει μπροστά του ταμπούρια και βουβάλια

Οι μεταγραφές (μεγάλη καψούρα) ολοκληρώθηκαν, επίσημα ματς δεν υπάρχουν και κυριαρχούν οι εθνικές ομάδες. Την ίδια στιγμή όμως, είναι και μια ευκαιρία για τον Μεντιλίμπαρ να δουλέψει με τους καινούργιους και να (όσους έχει στην διάθεσή του) και να προσπαθήσει να… δέσει το γλυκό, πριν το καμαρώσει ο κόσμος στην πρεμιέρα του φετινού Champions League κόντρα στην Πάφο. Σε αυτό το σημείο, να επισημάνω λίγο και την διαφορετική φιλοσοφία που έχει ο Βάσκος σε κάποια πράγματα. Ο Μεντιλίμπαρ έχει την άποψη πως όλα και όλοι κρίνονται στο χορτάρι. Και κανείς δεν χρειάζεται να ζει με… φοβέρα και πίεση.Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού για παράδειγμα, πριν από το ματς δεν μένουν στο προπονητικό κέντρο όπως γινόταν προ Μεντιλίμπαρ. Κοιμούνται σπίτια τους και την ημέρα του ματς πηγαίνουν Ρέντη, τρώνε, ξεκουράζονται και μετά γήπεδο. Κάτι επίσης όμορφο για τους ποδοσφαιριστές, ισχύει με τα ρεπό και τις άδειες.Οι «ερυθρόλευκοι» παίρνουν περισσότερες ημέρες, απλά ο προπονητής τους έχει ξεκαθαρίσει ότι από την πρώτη ημέρα της επιστροφής θα πρέπει να είναι έτοιμοι να δουλέψουν σε φουλ ρυθμούς. Δεν υπάρχει διάστημα προσαρμογής ή χαλαρότητα λόγω αποχής. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του και το γήπεδο, είτε στο προπονητικό κέντρο, είτε στο «Καραϊσκάκης» , τους κρίνει όλους.Αυτές τις ημέρες λοιπόν, ο Βάσκος τεχνικός αφού έδωσε το ρεπό που ήθελαν όλοι πέρασε στο επόμενο κεφάλαιο που λέγεται «ετοιμασία για το πακέτο». Και όπου «πακέτο» , όλο αυτό που περιμένει την ομάδα με την επανέναρξη των υποχρεώσεών της. Ο Ολυμπιακός πέρα από τις όποιες δυσκολίες έχει να αντιμετωπίσει στην Super League (υπάρχει και ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αυτόν τον μήνα), καλείται να προσαρμόσει το πρόγραμμά του για το αντάμωμα με τα βουβάλια του Champions League.Η αρχή γίνεται με την Πάφο, όπου το τρίποντο -κακά τα ψέματα- είναι απαραίτητο και επιβεβλημένο, όμως ακολουθούν αναμετρήσεις με τον δείκτη δυσκολίας να εκτοξεύεται. Σε αυτό το mixed λοιπόν, Ελλάδας- Ευρώπης υπάρχουν ταμπούρια και βουβάλια. Ήδη ο Αστέρας Τρίπολης φανέρωσε τι θα βρίσκει τι περισσότερες φορές απέναντί της η ομάδα του λιμανιού, ενώ ενδιάμεσα μεσοβδόμαδα θα εμφανίζονται και θεριά ανήμερα με παικταράδες και εξωφρενικά μπάτζετ. Μέχρι το τέλος του ’25 θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε που βαδίζει ο νταμπλούχος της χώρας μας, ο οποίος άλλωστε έχει αποδείξει ότι -αν χρειαστεί- δεν έχει κανένα θέμα να προχωρήσει και σε έξτρα ενίσχυση τον χειμώνα!