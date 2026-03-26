Βαρύ το κλίμα στη Βουλιαγμένη, προετοιμάζονται για την ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο Πηγάδι του Διαβόλου
Σορός Δύτης Βουλιαγμένη Λιμανάκια

Βαρύ το κλίμα στη Βουλιαγμένη, προετοιμάζονται για την ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο Πηγάδι του Διαβόλου

Η ομάδα διασωστών και δυτών που βρίσκεται στην περιοχή καλείται να φέρει εις πέρας μία εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, καθώς η σορός του άτυχου άνδρα βρίσκεται σε μεγάλο βάθος και σε δυσπρόσιτο σημείο - Η επιχείρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (28/3)

Βαρύ το κλίμα στη Βουλιαγμένη, προετοιμάζονται για την ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο Πηγάδι του Διαβόλου
Βαρύ είναι το κλίμα από χθες στο δεύτερο Λιμανάκι της Βουλιαγμένης μετά τον εντοπισμό της σορού του 34χρονου δύτη που αγνοούταν στο «Πηγάδι του Διαβόλου». 

Η ομάδα διασωστών και δυτών που βρίσκεται στην περιοχή καλείται να φέρει εις πέρας μία εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, καθώς η σορός του άτυχου άνδρα βρίσκεται σε μεγάλο βάθος και σε δυσπρόσιτο σημείο.


Η ανάσυρση είναι ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη και μέχρι σήμερα ήταν αδύνατη, καθώς οι δύτες, που θα «κατέβουν» στο σημείο, θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε τέτοιου είδους καταστάσεις και θα χρειαστούν ειδικά μίγματα αερίων και ειδικό εξοπλισμό

Από το πρωί της Πέμπτης (26/3) πραγματοποιούνται συσκέψεις ανάμεσα σε διασώστες και δύτες, οι οποίοι μεταφέρουν νέο εξοπλισμό στον μικρό κόλπο, προετοιμάζοντας τη μεγάλη επιχείρηση που, εκτός απροόπτου, θα γίνει το Σάββατο.

Λίγο μετά τη μία το απόγευμα, σήμερα, έγινε νέα κατάδυση των δυτών στο πλαίσιο των δοκιμών και των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται.

Σημειώνεται ότι η κατάδυση που έγινε χθες είχε στόχο να ασφαλίσει τη σορό στο σημείο, ώστε να μην παρασυρθεί από θαλάσσια ρεύματα.
UPD: 10 ΣΧΟΛΙΑ

