Ο Ολυμπιακός με το «καλημέρα» έζησε την ιστορία του…

Καταλαβαίνετε ότι από μόνο του, αυτό το… μείγμα ήταν επικίνδυνο για τους νταμπλούχους. Και όσο πέρναγε η ώρα η οσμή της γκέλας, γινόταν όλο και εντονότερη, αν και στο συγκεκριμένο γήπεδο, υπάρχει πάντα και ένα αόρατο δεδομένο. Ένα δεδομένο που μέσα στο πέρασμα των χρόνων ο Ολυμπιακός το έχει κερδίσει με το σπαθί του. Αυτή είναι η ιστορία του και απλά την ξανάζησε στο «καλημέρα» της σεζόν 2025- 2026. Ποιο είναι αυτό το αόρατο δεδομένο; Είτε τον υποστηρίζεις, είτε θες το κακό του, όση ώρα και να απομένει σε έναν αγώνα που δεν πάει καλά, να κυριαρχεί στο μυαλό σου μια και μοναδική σκέψη: «Ε κάτι θα γίνει και θα το βάλουν». Ελάτε τώρα, γράψτε μου πόσοι από εσάς δεν το σκεφτόσασταν; Δεν το επισημαίνω για να μεγαλοποιήσω τον άσο της πρεμιέρας. Εξάλλου, αυτό ήταν το ζητούμενο, αυτό ήταν και η υποχρέωση. Η ποδοσφαιρική μοίρα θέλησε να αποδώσει ένα κομμάτι δικαιοσύνης, όσον αφορά στην ιστορία του Γιαζίτσι. Γιατί έχω -συγγνώμη κιόλας- αυτά περί… χρωστούμενων και όμορφων ιστοριών τα ακούω βερεσέ. Ποτέ του να μην τραυματιζόταν ο άνθρωπος και δεν υπήρχε λόγος να υπάρξει επιστροφή του με γκολ. Όμως από την στιγμή που η ρουφιάνα η μοίρα αυτό αποφάσισε, ας κρατήσουμε μια και μοναδική εικόνα. Το πλατύ χαμόγελο όλων των συμπαικτών του, όταν τον πλησίαζαν για να τον αγκαλιάσουν και να πανηγυρίσουν όλοι μαζί. Ο Γιαζίτσι δεν χρειαζόταν να έρθει στον Πειραιά για να ξέρουμε τι παίκτης είναι και τι μπορεί να κάνει. Απλά σε αυτή την σεζόν έχει την ευκαιρία να το δείξει.Από ‘κει και πέρα, όπως έγραψα ξεκίνησαν τα επίσημα. Ο Ολυμπιακός έχει να φτιάξει αρκετά πράγματα. Ο Αστέρας και ο Σάββας Παντελίδης έδειξε και πάλι τι θα βρίσκουν οι Πειραιώτες τις περισσότερες φορές στον εντεύθεν των συνόρων μας χώρο. Και για να σπάσεις διπλές ζώνες, πρέπει ή να έχεις μια σούπερ εκτέλεση σαν αυτή του Γιαζίτσι ή να βάλεις γκολ από στημένη μπάλα (κόρνερ, φάουλ, πέναλτι). Ο Μεντιλίμπαρ είναι λογικό να το ψάχνει ακόμα, έχει και καινούργια πρόσωπα. Οι καλοί αντίπαλοι, θα πάρουν την μπάλα, θα τους πιέσεις, θα κάνεις το παιχνίδι σου. Οι μη δυνατοί όμως σου δίνουν το τόπι και περιμένουν. Στα άκρα ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να γίνεται διπλά απειλητικός. Στο δεύτερο μέρος στην Σαββατιάτικη αναμέτρηση, οι επιδόσεις ανέβηκαν. Βοήθησαν οι αλλαγές, αλλά και οι πρεμούρα. Συν βέβαια ότι όποιος κυνηγάει την μπάλα κουράζεται διπλά και ο Αστέρας επέλεξε να το κάνει από την αρχή. Είναι σύνηθες η κριτική στο λιμάνι από Τύπο και κόσμο να είναι βαριά από νωρίς.Ωστόσο, η συγκεκριμένη ομάδα με τον Μεντιλίμπαρ, έχει σε μιάμιση σεζόν αποδείξει, ότι καλύτερα να κρατάς τις σκέψεις σου εντός εγκεφάλου και να μην βιαστείς να κρίνεις. Την πρώτη φορά που έγινε, η απάντηση ήταν …Conference και πέρυσι τέτοια εποχή που είχαν ξεκινήσει «βιολιά και καραμούζες» η απάντηση ήταν ένα σχετικά άνετο ντάμπλ. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός παραμείνει στην κορυφή, αλλά σίγουρα είναι η ομάδα που σου απαγορεύει να την αμφισβητήσεις, μέχρι αυτή η ίδια να το κάνει στον εαυτό της…