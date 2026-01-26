Τα παράλογα του Μπενίτεθ που αρχίζει να γίνεται μέρος του προβλήματος

Oτι ο Παναθηναϊκός δεν νίκησε τον Ατρόμητο εκτός έδρας δεν συνιστά έκπληξη. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό που έχει ηττηθεί 3-2 στο «Πανθεσσαλικό» από την Κηφισιά, που έχει ισοφαριστεί 2-2 από την ΑΕΛ στην τελευταία φάση του αγώνα, που έχει ηττηθεί 1-0 από το Βόλο, που έχει νικήσει μακριά από τη Λεωφόρο μόνο τον Παναιτωλικό και τον Πανσερραϊκό, τις δύο από τις τρεις τελευταίες ομάδες στη βαθμολογία.Εκπληξη ήταν πολλά άλλα. Και σε κάθε περίπτωση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη αν τελικά νικούσε με κορυφαίο παίκτη τον Ρενάτο Σάντσες που έπαιξε σε θέση «μέσα αριστερά» στο δεύτερο ημίχρονο του ματς στο Περιστέρι. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό, δεν θα ήταν κάτι τρελό: στο δεύτερο μέρος, όταν ο Μπενίτεθ έβαλε Τσιριβέγια και Σάντσες στις θέσεις των Πάντοβιτς και Μπόκου, όταν δηλαδή έριξε ο ίδιος «άκυρο» στους πειραματισμούς του, ο Παναθηναϊκός έγινε ο… κανονικός εφετινός Παναθηναϊκός. Δηλαδή ένα σύνολο το οποίο εναντίον ομάδων επιπέδου Ατρομήτου έχει την κατοχή της μπάλας και δυσκολεύεται πάρα πολύ σε σετ επιθέσεις να βρει το γκολ. Δημιούργησε και έχασε τρεις ευκαιρίες, 0-0 τελικό, στο -9 από τον Λεβαδειακό με ένα ματς λιγότερο, αυτό της… πρεμιέρας εναντίον του ΟΦΗ στη Λεωφόρο. Προφανώς πάρα πολύ δύσκολη η τετράδα με ανταγωνιστή μια ομάδα η οποία σε 18 αγωνιστικές έχει σκοράρει 20 περισσότερα γκολ από τους Πράσινους (44-24), παίζει χωρίς πίεση και άγχος, έχει χημεία τρομερή και κίνητρα στο κόκκινο για την «πρώτη φορά Ευρώπη»!Όλα αυτά συνέβησαν μετά από ένα πειραματικό πρώτο ημίχρονο από τον Μπενίτεθ, ο οποίος παρουσίασε ένα ποδοσφαιρικό έκτρωμα που στα πρώτα 45 λεπτά είχε μία τελική προσπάθεια, με κεφαλιά του Ινγκασον στο 15’! Μια ομάδα ασύνδετη και ανίκανη να χτίσει μια συνεργασία της προκοπής, μια ολοκληρωμένη προσπάθεια, είτε από τον άξονα, είτε από τις πτέρυγες. Μια ενδεκάδα με τον Πάντοβιτς βασικό από το πουθενά, με τον Μπόκο βασικό από το πουθενά, με το δίδυμο Σιώπης – Μπακασέτας για πρώτη φορά μαζί στη μεσαία γραμμή, μια ομάδα με τον Παντελίδη και τον Τσέριν στον πάγκο, μαζί με τους επιβαρυμένους Πελίστρι και Τσιριβέγια. Μια ομάδα που πήγε στα αποδυτήρια με το 0-0 επειδή ο Λαφόν πιστοποίησε την ικανότητά του στις εκτελέσεις πέναλτι και ο Μπάκου με τον Γιουμπιτάνα ήταν επιπόλαιοι στις εκτελέσεις τους.«Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε κι αξίζαμε να νικήσουμε. Είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Προσπαθείς, αλλά δεν νικάς πάντα» είπε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά από τη λήξη του ματς και δυστυχώς δεν είναι αυτός ο ενδεδειγμένος τρόπος επικοινωνίας με το κοινό μετά από ανεπιτυχές αποτέλεσμα με κάκιστη απόδοση για 45 λεπτά. «Γιοβάνοβιτς» και «Μεντιλίμπαρ» που τα λένε όλα ωμά και ειλικρινά μετά από τα παιχνίδια είναι η αλήθεια πως δεν βρίσκεις εύκολα, αλλά και ο Ράφα είναι πάρα πολύ έμπειρος και πάρα πολύ έξυπνος: είναι επιλογή του αυτές οι δηλώσεις. Και ανήκουν στο πεδίο του «προστατεύω τους παίκτες, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα τα κάνω χειρότερα». Μπορεί και να έχει δίκιο, άποψή του…Μέσα σε οκτώ μέρες, εναντίον της ΑΕΚ, της Φερεντσβάρος και του Ατρομήτου, ο Μπενίτεθ παρέταξε τρεις διαφορετικές ενδεκάδες με τρεις διαφορετικούς σχηματισμούς: 4-2-3-1 με την Ενωση, 3-4-3 στην Ουγγαρία, 4-4-2 στο Περιστέρι. Και τρεις διαφορετικές λογικές παιχνιδιού! Φουλ press με την ΑΕΚ, ισορροπία και αναζήτηση αντεπιθέσεων με την Φερεντσβάρος, άμεσες πάσες προς Τεττέη – Πάντοβιτς με τον Ατρόμητο. Δείχνει ότι σε κάθε ματς προσαρμόζει το πλάνο του ανάλογα με τις ικανότητες και τις αδυναμίες του αντιπάλου, έχοντας ως προτεραιότητα να χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους «φρέσκους» παίκτες που μπορούν να ανταποκριθούν στο μίνιμουμ των δικών του απαιτήσεων. Και όλο αυτό δεν είναι καλό για τους Πράσινους όταν πλέον αποτελεί κανόνα. Διότι ο Παναθηναϊκός ποδοσφαιρική ταυτότητα δεν θα βρει, οι παίκτες θα μπερδεύονται και η σεζόν θα κλείσει απογοητευτικά. Με μεταγραφές ή χωρίς μεταγραφές…Αλλωστε φτάσαμε στις 26 Ιανουαρίου και καινούριος χαφ δεν έχει αποκτηθεί ακόμα! Κι όχι μόνο αυτό, αλλά όταν ο προπονητής μιας ομάδας που έχει πετύχει ένα γκολ σε τρία σερί ματς αφήνει στον πάγκο για 90 λεπτά τον πρώτο Ελληνα σκόρερ του πρωταθλήματος και κορυφαίο παίκτη σε γκολ/τελικές προσπάθειες (1/2.7), σκέφτεσαι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην αξιολόγηση! Ναι, ο Παύλος Παντελίδης δεν είναι δα και ο… Ροντρίγκο, αλλά με όλες αυτές τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού είναι σχεδόν τρελό το ότι στο Περιστέρι δεν έπαιξε ούτε λεπτό, δεδομένου μάλιστα ότι με τη Ρόμα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής…