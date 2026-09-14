Νεκρή μία 80χρονη μετά από τροχαίο στην Εύβοια
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Εύβοια

Νεκρή μία 80χρονη μετά από τροχαίο στην Εύβοια

Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε στην περιοχή Κατούνια - Στο όχημα επέβαιναν δύο ηλικιωμένες γυναίκες - Η άτυχη 80χρονη ήταν συνοδηγός στο όχημα

Νεκρή μία 80χρονη μετά από τροχαίο στην Εύβοια
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στη Λίμνη Ευβοίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες αποκλειστικές πληροφορίες του evima, Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε στην περιοχή Κατούνια, με αποτέλεσμα μία γυναίκα 80 ετών να χάσει τη ζωή της και μία ακόμη να τραυματιστεί.

Στο όχημα επέβαιναν δύο ηλικιωμένες γυναίκες. Η άτυχη 80χρονη ήταν συνοδηγός στο όχημα.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις.

Δυστυχώς, για τη μία από τις δύο γυναίκες ήταν ήδη αργά, καθώς έχασε τη ζωή της. Η δεύτερη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε στο τροχαίο, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή και ανατροπή του αυτοκινήτου.

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