Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Νεκρή μία 80χρονη μετά από τροχαίο στην Εύβοια
Νεκρή μία 80χρονη μετά από τροχαίο στην Εύβοια
Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε στην περιοχή Κατούνια - Στο όχημα επέβαιναν δύο ηλικιωμένες γυναίκες - Η άτυχη 80χρονη ήταν συνοδηγός στο όχημα
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στη Λίμνη Ευβοίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες αποκλειστικές πληροφορίες του evima, Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε στην περιοχή Κατούνια, με αποτέλεσμα μία γυναίκα 80 ετών να χάσει τη ζωή της και μία ακόμη να τραυματιστεί.
Στο όχημα επέβαιναν δύο ηλικιωμένες γυναίκες. Η άτυχη 80χρονη ήταν συνοδηγός στο όχημα.
Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις.
Δυστυχώς, για τη μία από τις δύο γυναίκες ήταν ήδη αργά, καθώς έχασε τη ζωή της. Η δεύτερη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε στο τροχαίο, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή και ανατροπή του αυτοκινήτου.
Σύμφωνα με τις πρώτες αποκλειστικές πληροφορίες του evima, Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε στην περιοχή Κατούνια, με αποτέλεσμα μία γυναίκα 80 ετών να χάσει τη ζωή της και μία ακόμη να τραυματιστεί.
Στο όχημα επέβαιναν δύο ηλικιωμένες γυναίκες. Η άτυχη 80χρονη ήταν συνοδηγός στο όχημα.
Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις.
Δυστυχώς, για τη μία από τις δύο γυναίκες ήταν ήδη αργά, καθώς έχασε τη ζωή της. Η δεύτερη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε στο τροχαίο, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή και ανατροπή του αυτοκινήτου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα