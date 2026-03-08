Ο Αρης σε διάσταση… «Twilight Zone»

Προσωπικά δεν μπορώ να αναλύσω το χθεσινό Αρης-Ατρόμητος λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τα αμιγώς αγωνιστικά δεδομένα της αναμέτρησης





Σαν να πρόκειται για επεισόδιο σειράς που προσπαθεί να εξηγήσει τα… ανεξήγητα όπως το «The Twilight Zone», τη «Ζώνη του Λυκόφωτος» ελληνιστί.







Ηταν στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, στα μέσα Σεπτέμβρη, και το είχε μετατρέψει σε γκολ ο Λόρεν Μορόν.



Χθες καταλογίστηκαν υπέρ του δύο πέναλτι, αμφότερα πεντακάθαρα και πέραν πάσης αμφισβήτησης.







Για τον Ισπανό επιθετικό, μάλιστα, ήταν η πρώτη του άστοχη εκτέλεση στα δυόμιση χρόνια που βρίσκεται στην Ελλάδα.



Οι παίκτες των «κιτρινόμαυρων» δεν αστοχούσαν χθες μόνο από τη βούλα της -αποκαλούμενης- εσχάτης των ποινών αλλά και από πιο κοντινή απόσταση, από το ύψος της μικρής περιοχής: στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ήταν ο Γκουγκεσασβίλι αυτός που έβαλε το «στοπ» σε διπλή ευκαιρία, αρχικά με κεφαλιά του Καντεβέρε και στη συνέχεια με σκαστό σουτ του Δώνη, κρατώντας έτσι το μηδέν παθητικό για την ομάδα του.



Οποιαδήποτε… νορμάλ ομάδα στο πρωτάθλημα θα είχε κλείσει το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη με 2-0.



Ο Αρης όχι μόνο κατόρθωσε να κολλήσει στο 0-0 αλλά και να βρεθεί και με παίκτη λιγότερο.



Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, στο ξεκίνημα της επανάληψης, ο Καντεβέρε έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία, με γυριστό σουτ εντός περιοχής που εξουδετέρωσε -και πάλι- ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων.



Στη συνέχεια χάθηκε και το δεύτερο πέναλτι και κάπου εκεί η σεμνή τελετή έλαβε τέλος.



Ακόμη και με δέκα παίκτες, πάντως, ο Αρης έδειχνε καλύτερος σαν ομάδα από τον Ατρόμητο, κράτησε την πίεση ψηλά, έκανε φάσεις αλλά στο τέλος αρκέστηκε στο βαθμό της ισοπαλίας.



Αρκετά περίεργη είναι η περίπτωση του Τίνο Καντεβέρε: παίζει με εντάσεις, είναι μέσα στις φάσεις, τα τελειώματα του δεν τα λες και άσχημα, αλλά η ουσία είναι πως στο φετινό πρωτάθλημα έχει κάνει 20 τελικές, εκ των οποίων οι 7 on target, έχει καταγράψει επίδοση 2,09 στα xGoals, ωστόσο δεν έχει καταφέρει ακόμα να ανοίξει λογαριασμό.



Εν κατακλείδι ο Αρης χρειάζεται μία νίκη τις δύο τελευταίες αγωνιστικές όπου θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό (εκτός) και τον ΟΦΗ (εντός) για να εξασφαλίσει και τυπικά την παρουσία του στα πλέι οφ στις θέσεις 5-8.



Μετά θα πορευτεί με το γνωμικό «βλέποντας και κάνοντας».



Και το πιο σημαντικό.



Μπορεί το παιχνίδι χθες να έληξε 0-0 ωστόσο υπήρξε νικητής -και μάλιστα μεγάλος: ο Μιχάλης Βοριαζίδης επανήλθε, μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, και πέρασε σαν αλλαγή του Ράτσιτς στις καθυστερήσεις, επιστρέφοντας έτσι στη δράση μετά τις 4 Οκτωβρίου και το παιχνίδι με τον ΟΦΗ.



Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο ήταν μια από τις πιο δυνατές στιγμές που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια στο Χαριλάου.



Μιχάλη σιδερένιος.

08.03.2026, 14:14