Τελικά δεν είναι ο Μορόν η τροχοπέδη του φετινού Αρη
Φώτης Πλιάκος
Καταρχάς οφείλω να παραδεχτώ πως έπεσα εντελώς έξω στην εκτίμησή μου πως ο Λόρεν Μορόν αποτελεί τροχοπέδη για το παιχνίδι του φετινού Αρη: κυρίως γιατί δεν πιέζει τους αντίπαλους επιθετικούς κι επειδή το επίπεδο εντάσεων που βγάζει στο γήπεδο είναι χαμηλό
Πίστευα πως ένας επιθετικός με διαφορετικά χαρακτηριστικά -πιο γρήγορος, πιο συμμετοχικός, πιο αθλητικός- θα ανέβαζε την ομάδα συνολικά.
Όλα αυτά μέχρι χθες που είδα τον Κρίστιαν Κουαμέ να ξεκινάει βασικός με το Βόλο ΝΠΣ και να παίζει -ή μάλλον να προσπαθεί να παίξει- ακριβώς όπως ο Ισπανός: μόνος κι έρημος στην κορυφή της επίθεσης, χωρίς την παραμικρή τροφοδότηση από τις πίσω γραμμές, χωρίς συγκεκριμένο ρόλο και -προφανώς- εντελώς ακίνδυνος για την αντίπαλη άμυνα.
Είναι δεδομένο ότι ο Μορόν έχει ρίξει φέτος τόσο τα στάνταρ απόδοσής όσο και τα νούμερα του αλλά, όπως φάνηκε ξεκάθαρα χθες, η παρουσία ή η απουσία του από την ενδεκάδα δεν επηρεάζει το αγωνιστικό πρόσωπο του Αρη, το οποίο στα περισσότερα παιχνίδια κόντρα σε ομάδες εκτός big 5 είναι οικτρό.
Χθες μάλιστα στο Πανθεσσαλικό η ομάδα του Χιμένεθ κατάφερε να ξεπεράσει ακόμη και τον χειρότερο εαυτό του που -πιστέψαμε- πως είχαμε δει στο AEL FC Arena: σε εκείνο το παιχνίδι, με την ΑΕΛ, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν κάνει επτά συνολικές τελικές προσπάθειες και μία on target.
Χθες, σε ολόκληρο το 90λεπτο, κατέγραψαν μόλις τέσσερις τελικές προσπάθειες, από τις οποίες μόνο μία -ένα σουτ του Δώνη έξω από τη μεγάλη περιοχή προς το τέλος της αναμέτρησης- βρήκε την εστία του Σιαμπάνη.
Ποδοσφαιρική θλίψη.
Εξαιτίας του ανύπαρκτου πλάνου ανάπτυξης οι «επιδόσεις» των παικτών που έπαιξαν στην επίθεση, είτε ως βασικοί είτε ως αλλαγή, ήταν ανύπαρκτες:
1) Κουαμέ: μηδέν σουτ, δύο επαφές στην αντίπαλη περιοχή
2) Αλφαρέλα: μηδέν σουτ, μία επαφή στην αντίπαλη περιοχή
3) Καντεβέρε: μηδέν σουτ, μηδέν επαφές στην αντίπαλη περιοχή
4) Γκαρέ: μηδέν σουτ, μηδέν επαφές στην αντίπαλη περιοχή
5) Ντουντού: μηδέν σουτ, μία επαφή στην αντίπαλη περιοχή - από την οποία προήλθε το αυτογκολ του Κάργα με το οποίο έγινε το 0-1.
6) Πέρεθ: ένα σουτ, καμία επαφή στην αντίπαλη περιοχή
7) Δώνης: ένα σουτ, καμία επαφή εντός περιοχής.
Θα μπορούσα να βάλω στη λίστα και τον Γένσεν αλλά ο… καημένος ξεκίνησε τον αγώνα σαν «δεκάρι» και κατέληξε δεξιός μπακ, οπότε τον άφησα εκτός.
Συνολικά οι παίκτες του Αρη ακούμπησαν την μπάλα μόλις επτά φορές στην περιοχή του Βόλου.
Στην εξίσωση θα μπορούσε να είχε μπει η -ανόητη- αποβολή του Χόνγκλα στο 58ο λεπτό εάν αυτή άλλαζε την εικόνα του αγώνα.
Ωστόσο ακόμη και στο «11 vs 11» ο Αρης ήταν εξίσου οικτρός.
Πάλι καλά που υπήρχαν ο Αθανασιάδης (έκανε τρεις μεγάλες αποκρούσεις) και το δοκάρι (το σημάδεψε ο Λάμπρου στο 83’) και τουλάχιστον ο Αρης απέφυγε την ήττα.
Αλλά έτσι δεν πας πουθενά…
