Τελικά δεν είναι ο Μορόν η τροχοπέδη του φετινού Αρη

Πίστευα πως ένας επιθετικός με διαφορετικά χαρακτηριστικά -πιο γρήγορος, πιο συμμετοχικός, πιο αθλητικός- θα ανέβαζε την ομάδα συνολικά.Όλα αυτά μέχρι χθες που είδα τον Κρίστιαν Κουαμέ να ξεκινάει βασικός με το Βόλο ΝΠΣ και να παίζει -ή μάλλον να προσπαθεί να παίξει- ακριβώς όπως ο Ισπανός: μόνος κι έρημος στην κορυφή της επίθεσης, χωρίς την παραμικρή τροφοδότηση από τις πίσω γραμμές, χωρίς συγκεκριμένο ρόλο και -προφανώς- εντελώς ακίνδυνος για την αντίπαλη άμυνα.Είναι δεδομένο ότι ο Μορόν έχει ρίξει φέτος τόσο τα στάνταρ απόδοσής όσο και τα νούμερα του αλλά, όπως φάνηκε ξεκάθαρα χθες, η παρουσία ή η απουσία του από την ενδεκάδα δεν επηρεάζει το αγωνιστικό πρόσωπο του Αρη, το οποίο στα περισσότερα παιχνίδια κόντρα σε ομάδες εκτός big 5 είναι οικτρό.Χθες μάλιστα στο Πανθεσσαλικό η ομάδα του Χιμένεθ κατάφερε να ξεπεράσει ακόμη και τον χειρότερο εαυτό του που -πιστέψαμε- πως είχαμε δει στο AEL FC Arena: σε εκείνο το παιχνίδι, με την ΑΕΛ, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν κάνει επτά συνολικές τελικές προσπάθειες και μία on target.Χθες, σε ολόκληρο το 90λεπτο, κατέγραψαν μόλις τέσσερις τελικές προσπάθειες, από τις οποίες μόνο μία -ένα σουτ του Δώνη έξω από τη μεγάλη περιοχή προς το τέλος της αναμέτρησης- βρήκε την εστία του Σιαμπάνη.Ποδοσφαιρική θλίψη.Εξαιτίας του ανύπαρκτου πλάνου ανάπτυξης οι «επιδόσεις» των παικτών που έπαιξαν στην επίθεση, είτε ως βασικοί είτε ως αλλαγή, ήταν ανύπαρκτες:1) Κουαμέ: μηδέν σουτ, δύο επαφές στην αντίπαλη περιοχή2) Αλφαρέλα: μηδέν σουτ, μία επαφή στην αντίπαλη περιοχή3) Καντεβέρε: μηδέν σουτ, μηδέν επαφές στην αντίπαλη περιοχή4) Γκαρέ: μηδέν σουτ, μηδέν επαφές στην αντίπαλη περιοχή5) Ντουντού: μηδέν σουτ, μία επαφή στην αντίπαλη περιοχή - από την οποία προήλθε το αυτογκολ του Κάργα με το οποίο έγινε το 0-1.