Κύπρος: Δύο ακόμη συλλήψεις για την υπόθεση τρομοκρατίας με στόχους ισραηλινών συμφερόντων
Κύπρος: Δύο ακόμη συλλήψεις για την υπόθεση τρομοκρατίας με στόχους ισραηλινών συμφερόντων
Στους τέσσερις οι συλληφθέντες – Στο μικροσκόπιο κινητά τηλέφωνα, επαφές και οικονομικά στοιχεία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες για σχεδιαζόμενο χτύπημα και πιθανό δίκτυο συνεργών
Σε τέσσερις ανέρχονται πλέον οι ύποπτοι που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Κύπρο για τη υπόθεση τρομοκρατίας, η οποία φέρεται να συνδέεται με σχεδιαζόμενο χτύπημα σε στόχους ισραηλινών συμφερόντων. Η κυπριακή Αστυνομία προχώρησε σε ακόμη δύο συλλήψεις στην επαρχία Λάρνακας, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται στα κινητά τηλέφωνα, στις επαφές και στις κινήσεις των υπόπτων.
Η υπόθεση αξιολογείται από τις κυπριακές αρχές ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους τέσσερις φέρεται να παραδέχθηκε ότι υπήρχε σχεδιασμός για τρομοκρατικό χτύπημα κατά ισραηλινών στόχων, επικαλούμενος ως κίνητρο τα γεγονότα στη Γάζα. Ο ίδιος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έχει «καρφώσει» και άλλα άτομα και να προχώρησε σε υποδείξεις σκηνών.
Οι δύο αρχικά συλληφθέντες οδηγήθηκαν εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, όπου ανανεώθηκε το διάταγμα κράτησής τους για ακόμη οκτώ ημέρες. Οι δύο νέοι συλληφθέντες, οι οποίοι επίσης φέρονται να είναι Παλαιστίνιοι και να διέμεναν στην επαρχία Λάρνακας, παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο διέταξε επίσης την οκταήμερη κράτησή τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νέοι συλληφθέντες φαίνεται να σχετίζονται με τεκμήρια που εντοπίστηκαν στα σπίτια των δύο άλλων. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν περίπου δύο εβδομάδες πριν από τις συλλήψεις, περίοδο κατά την οποία οι δύο πρώτοι ύποπτοι φέρονται να είχαν προμηθευτεί μέρος των τεκμηρίων.
Ανάμεσα στα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι και η άρση τραπεζικών δεδομένων των τεσσάρων κρατουμένων, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξαν ύποπτες συναλλαγές ή χρηματοδότηση.
Προς το παρόν, η Αστυνομία κρατά χαμηλούς τόνους δημοσίως, όπως συνηθίζεται σε υποθέσεις που αγγίζουν θέματα τρομοκρατίας και συνεργασίας με ξένες υπηρεσίες. Το βέβαιο είναι ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες, καθώς από την ανάλυση των τεκμηρίων και των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων θα φανεί αν πρόκειται για πυρήνα με επιχειρησιακό σχεδιασμό ή για μικρότερο σχήμα που βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας.
Η υπόθεση αξιολογείται από τις κυπριακές αρχές ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους τέσσερις φέρεται να παραδέχθηκε ότι υπήρχε σχεδιασμός για τρομοκρατικό χτύπημα κατά ισραηλινών στόχων, επικαλούμενος ως κίνητρο τα γεγονότα στη Γάζα. Ο ίδιος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έχει «καρφώσει» και άλλα άτομα και να προχώρησε σε υποδείξεις σκηνών.
Στο Δικαστήριο και οι τέσσεριςΟι δύο πρώτοι ύποπτοι, ηλικίας 32 και 38 ετών, είχαν συλληφθεί στις 21 Μαΐου στην περιοχή της Ακτής του Κυβερνήτη κοντά στη Λεμεσό, μετά από πληροφορίες που αξιολόγησε η Αστυνομία. Στις έρευνες που ακολούθησαν, σε σπίτι και σε διαμέρισμα στη Λεμεσό και στη Λάρνακα, εντοπίστηκαν τεκμήρια και υλικά που, σύμφωνα με την Αστυνομία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών υλών.
Οι δύο αρχικά συλληφθέντες οδηγήθηκαν εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, όπου ανανεώθηκε το διάταγμα κράτησής τους για ακόμη οκτώ ημέρες. Οι δύο νέοι συλληφθέντες, οι οποίοι επίσης φέρονται να είναι Παλαιστίνιοι και να διέμεναν στην επαρχία Λάρνακας, παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο διέταξε επίσης την οκταήμερη κράτησή τους.
Τα κινητά στο μικροσκόπιοΚομβικό ρόλο στις έρευνες φαίνεται να έχουν τα κινητά τηλέφωνα των τεσσάρων υπόπτων. Οι ανακριτές εξετάζουν κλήσεις, μηνύματα, αναζητήσεις και πιθανές επαφές με άλλα πρόσωπα, καθώς εκτιμάται ότι μέσα από τα ψηφιακά δεδομένα μπορεί να προκύψει η πλήρης εικόνα του σχεδιασμού, αλλά και αν υπήρχαν συνεργοί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νέοι συλληφθέντες φαίνεται να σχετίζονται με τεκμήρια που εντοπίστηκαν στα σπίτια των δύο άλλων. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν περίπου δύο εβδομάδες πριν από τις συλλήψεις, περίοδο κατά την οποία οι δύο πρώτοι ύποπτοι φέρονται να είχαν προμηθευτεί μέρος των τεκμηρίων.
Πολυσύχναστα σημεία στο μικροσκόπιοΟι Αρχές εξετάζουν επίσης κατά πόσο οι ύποπτοι είχαν βολιδοσκοπήσει ή παρακολουθήσει πολυσύχναστα σημεία στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή των πρώτων δύο υπόπτων εντοπίστηκαν τεκμήρια τα οποία δείχνουν ότι υπήρχε ενδιαφέρον για σημεία με αυξημένη κίνηση, ενώ ζητήθηκε ενημέρωση και από ξένες υπηρεσίες. Κατά τις έρευνες φέρεται να εντοπίστηκε και νιτρική αμμωνία, που έχει αποσταλεί για επιστημονικές εξετάσεις.
Ξένες υπηρεσίες ζητούν ενημέρωσηΗ υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, με διεθνείς προεκτάσεις. Ξένες υπηρεσίες φέρονται να ζητούν συνεχή ενημέρωση από τις κυπριακές αρχές, καθώς η Κύπρος, λόγω γεωγραφικής θέσης και παρουσίας ισραηλινών συμφερόντων, βρίσκεται εδώ και καιρό σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής.
Ανάμεσα στα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι και η άρση τραπεζικών δεδομένων των τεσσάρων κρατουμένων, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξαν ύποπτες συναλλαγές ή χρηματοδότηση.
Προς το παρόν, η Αστυνομία κρατά χαμηλούς τόνους δημοσίως, όπως συνηθίζεται σε υποθέσεις που αγγίζουν θέματα τρομοκρατίας και συνεργασίας με ξένες υπηρεσίες. Το βέβαιο είναι ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες, καθώς από την ανάλυση των τεκμηρίων και των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων θα φανεί αν πρόκειται για πυρήνα με επιχειρησιακό σχεδιασμό ή για μικρότερο σχήμα που βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα