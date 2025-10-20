Διούδης και… Ντραγκόφσκι απέδωσαν τελικώς δικαιοσύνη

Το χθεσινό Αρης-Παναθηναϊκός ήταν ένα από τα χειρότερα που έχουν γίνει ever στο Χαριλάου οπότε η ισοπαλία, εν πολλοίς, αποτέλεσε τη δικαιότερο εξέλιξη και για τις δύο ομάδες





Το οξύμωρο είναι πως τόσο ο Χρήστος Κόντης όσο και ο Μανόλο Χιμένεθ συμφώνησαν σε κάτι… παράδοξο: πως το γκολ του Σβιντέρσκι μόλις στο 3ο λεπτό τους χάλασε το πλάνο!







«Είχαμε ένα σχέδιο πριν το παιχνίδι το οποίο καταρρίφθηκε στα πρώτα λεπτά όταν δεχτήκαμε το γρήγορο γκολ και θα έπρεπε στη συνέχεια να τραβήξουμε κουπί» ανέφερε ο Χιμένεθ.



Από τα συμφραζόμενα των δύο τεχνικών καταλαβαίνετε, πάνω-κάτω, τι παίχτηκε στο «Βικελίδης»: o Παναθηναϊκός προηγήθηκε αλλά φοβήθηκε να ψάξει το 0-2 και ο Αρης, εκεί που φαινόνταν πως θα χάσει το ματς, τελικά ισοφάρισε.







Ο Ανδαλουσιάνος άλλαξε όλη τη δομή της άμυνάς του επιλέγοντας ως παρτενέρ του Φαμπιάνο στα στόπερ τον ανεπαρκή Ρόουζ και όχι τον Αλβαρο, μετατόπισε στα αριστερά τον Τεχέρο χάνοντας έτσι τον καλύτερό του παίκτη δημιουργικά από την πίσω γραμμή κι έβαλε στα δεξιά τον Φαντιγκά, έναν ποδοσφαιριστή που δεν έχει πείσει και τόσο με τις μέχρι στιγμής εμφανίσεις του.



Όσο αφορά την επίθεση άφησε στον πάγκο τον Μορόν για να χρησιμοποιήσει μια τριάδα αποτελούμενη από τους Αλφαρέλα, Καντεβέρε και Σίστο.



Οι τρεις προωθημένοι των «κιτρινόμαυρων» άλλαζαν συνεχώς θέσεις, μπερδεύοντας όχι τους αντιπάλους τους, αλλά τους ίδιους τους συμπαίκτες τους.



Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 3ο λεπτό λόγω της εμπειρίας του Καλάμπρια, της εκτελεστικής ικανότητας του Σβιντέρσκι και της κακής αμυντικής λειτουργίας του Αρη: ο Ιταλός κουβάλησε, ανενόχλητος, την μπάλα πίσω από το κέντρο (ο Γαλανόπουλος, που βρίσκονταν κοντά του, δεν του άσκησε πίεση) έκανε την κάθετη στον Πολωνό ο οποίος προσπέρασε σαν σταματημένο τον Ρόουζ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Διούδη.



Ο Αρης απάντησε με δύο καλές ευκαιρίες με τους Φαντιγκά και Καντεβέρε αλλά και στις δύο περιπτώσεις ο Ντραγκόφσκι είχε την απάντηση.



Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες να καταγράφουν ακριβώς τα ίδια xGoals (0,41 vs 0,41) αλλά τους «πράσινους» να προηγούνται με 0-1.



Στην επανάληψη ο Χιμένεθ επανέφερε τις… εργοστασιακές ρυθμίσεις στην ομάδα του βάζοντας τους Μορόν, Δώνη και Γιαννιώτα στις θέσεις των Καντεβέρε, Αλφαρέλα και Σίστο.



Οι αλλαγές θέσεων στην επίθεση ελαχιστοποιήθηκαν και οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης από ασίστ του Γιαννιώτα και σουτ στην κίνηση του Δώνη από το σημείο του πέναλτι.



Ο Ντραγκόφσκι, που είχε σώσει το 1-1 σε δύο περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο, αρχικά φάνηκε πως θα μπλόκαρε την μπάλα, όμως έχασε τον έλεγχο της μέσα από τα χέρια του καταλήγοντας αυτή τελικώς στα δίχτυα του.



Με τη σειρά του ο Διούδης διατήρησε το 1-1 με την επέμβαση που έκανε στο κοντινό σουτ του Τετέ στο φινάλε ωστόσο η ισοπαλία απέδωσε δικαιοσύνη.



Οι δύο ομάδες κατέγραψαν ίδιο αριθμό τελικών προσπαθειών (14 vs 14), παρόμοια xGoals (0,7 vs 1,1), με τον Αρη να υπερέχει στις επαφές με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή (25 vs 20).



Ο Χιμένεθ απηυδισμένος από τους πολλούς τραυματισμούς που έχει να διαχειριστεί κάθε εβδομάδα τα έβαλε με την τύχη του («ο Ντουντού τραυματίστηκε ενώ κάθονταν στον πάγκο») και αναρωτήθηκε «τι έκανε αυτή ομάδα τον Ιούλιο;».



Πάντως οι επτά από τους έντεκα ποδοσφαιριστές που χρησιμοποίησε χθες στο αρχικό του σχήμα δεν είχαν πάρει μέρος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία καθώς ο Αρης το καλοκαίρι προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα στις ριζικές αλλαγές που ήθελε να κάνει στο ρόστερ του, τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στον 2ο προκριματικό του Conference League και φυσικά την προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν.



Προφανώς τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά αλλά η σεζόν έχει ακόμα δρόμο.



Τελευταίο αλλά ταυτοχρόνως και το πιο σημαντικό: ο Γιαννιώτας, στην μοναδική στιγμή που κρατάω από το χθεσινό παιχνίδι, πανηγυρίζοντας το 1-1 του Δώνη πήρε μια φανέλα από τον πάγκο με το όνομα του Βοριαζίδη ο οποίος σήμερα θα υποβληθεί σε επέμβαση για το σημαντικό θέμα υγείας που αντιμετωπίζει.



Είμαι πεπεισμένος πως θα βγει νικητής, συντρίβοντας την ασθένειά του.



Μιχάλη, γερά!

20.10.2025, 09:54