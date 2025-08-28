Ο Αρης κόντρα στον Παναιτωλικό και τον… Βεργέτη!

Ξεκινάω με μια γενική διαπίστωση για την πρώτη αγωνιστικής της φετινής Super League: είχαμε, όλως παραδόξως, καλές διαιτησίες





Στο Αρης-Βόλος ΝΠΣ ο Τσακαλίδης δεν είχε να διαχειριστεί κάποια ιδιαιτέρως δύσκολη φάση και επί της ουσίας έκανε μόνο ένα σημαντικό λάθος: δεν υπέδειξε κίτρινη κάρτα (βασικά ούτε καν φάουλ δεν έδωσε, «έπνιξε» ολοκληρωτικά τη φάση) σε μια επικίνδυνη απώθηση που έκανε με τα χέρια ο Μύγας στον Τεχέρο στο πρώτο ημίχρονο.







Αλλά σε γενικές γραμμές ο Χαλκιδικιώτης διαιτητής σφύριξε σωστά, προσπαθώντας να διατηρεί κοινά κριτήρια στις αποφάσεις του και για τις δύο ομάδες.



Η ΚΕΔ για το ματς της δεύτερης αγωνιστικής με τον Παναιτωλικό όρισε τον Βεργέτη, έναν διαιτητή με τον οποίο ο Αρης έχει απολογισμό 4/4 ήττες.







Ο Παναιτωλικός το περασμένο Σάββατο ηττήθηκε στο Αγρίνιο από τον Ατρόμητο με 0-2. Μετά από μια… αιωνιότητα ο Πετράκης άλλαξε το αγαπημένο του 3-5-2, παρατάσσοντας την ομάδα του σε σχηματισμό 4-2-3-1.



Ο Ελληνας τεχνικός αναγκάστηκε να προβεί σε αυτή τη διαφοροποίηση καθώς στο ρόστερ του δεν υπάρχει ικανός αριθμός από στόπερ έτσι ώστε να συμπληρωθεί τριάδα στο κέντρο της άμυνας και ταυτοχρόνως να υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις στον πάγκο.



Κόντρα στον Ατρόμητο έκαναν 11 τελικές προσπάθειες αλλά καμία εξ αυτών δεν βρήκε στόχο (Ο,60 τα XGoals τους). Στα μετόπισθεν έδειξαν πως μπορούν να υποπέσουν εύκολα σε λάθος στο build up όταν ο αντίπαλος τους πιέζει ψηλά.



Προφανώς όμως μια ομάδα με προπονητή τον Πετράκη δεν γίνεται να υποτιμηθεί και αυτό το γνωρίζει καλύτερα από εμένα ο Ουζουνίδης.



Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» πιστεύω πως, αυτή τη φορά, θα αφήσει στον πάγκο τον Μέντιλ βάζοντας τον Φρίντεκ σαν αριστερό μπακ.



Κατά τα άλλα δεν βλέπω να κάνει κάποια άλλη αλλαγή συγκριτικά με την ενδεκάδα που παράταξε με τον Ατρόμητο: ο Μάικιτς έχει κερδίσει τη θέση του βασικού από τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια, για τους υπόλοιπους δεν πιστεύω πως έχει αμφιβολίες, με εξαίρεση ίσως την παρουσία του Ντιαντί, ωστόσο δε νομίζω πως θα αλλάξει και τους δύο παίκτες που κάλυψαν την αριστερή πλευρά στο προηγούμενο παιχνίδι.



Όσο αφορά τις μεταγραφές, ο Κώστας Γαλανόπουλος ανακοινώθηκε χθες και θα προσπαθήσει να καλύψει το χαμένο έδαφος στη διάρκεια του international break που ακολουθεί.



Είναι μια μεταγραφή που δυναμώνει τον Αρη ποικιλοτρόπως καθώς ο «Γαλανό» είναι εν δυνάμει διεθνής με την εθνική και διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους χαφ του ρόστερ: δεν είναι «6αρι» με την κλασσική έννοια του όρου αλλά μπορεί να καλύψει τη θέση καθώς έχει καλά τρεξίματα, καλύπτει πολλούς χώρους και βγάζει εντάσεις στο παιχνίδι του.



Ο Ρέγες ψάχνει κι έναν αριστερό εξτρέμ, έχει παλέψει για 2-3 καλές περιπτώσεις, αλλά οι παίκτες που προσέγγισε απέρριψαν το ελληνικό πρωτάθλημα. Οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν με μετά τον Παναιτωλικό.



Για την ώρα το μοναδικό ζητούμενο είναι το 2/2.

28.08.2025, 19:10