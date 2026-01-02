ΠΑΟΚ με Ζαφείρη στο έξι και στο οκτώ και στο δέκα…

Κλείσιμο

Καθίσαμε ποδοσφαιρικά πιο πολύ από άλλες χώρες και τώρα μέσα στον Ιανουάριο θα… τρέχουμε. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει πρώτος ανήμερα των Φώτων με τον νοκ άουτ αγώνα κυπέλλου κόντρα στον Ατρόμητο και θα πάει μετά με αναμέτρηση κάθε τρεις μέρες, ειδικά αν προκριθεί κόντρα στην ομάδα του Περιστερίου.Από το καλοκαίρι για τον Δικέφαλο έχει ανοίξει το μεγάλο και απόλυτα ποδοσφαιρικό ζήτημα με την ονομασία… Ζαφείρης. Δημιουργήθηκε το όραμα και η μεγάλη προσδοκία της παρουσίας του, κάτι απόλυτα φυσιολογικό αφού πρόκειται για μία μεταγραφή ρεκόρ στα ελληνικά δεδομένα! Έρχεται η ώρα να τη ζήσουμε μέσα στο γήπεδο!Μην ξεχνιόμαστε! Ο ΠΑΟΚ απέκτησε έναν από τους πέντε-έξι σούπερ σταρ της εξαιρετικής εθνικής ομάδας, έναν παίκτη πολύ πάνω από τον Μέσο Όρο του πρωταθλήματος. Είναι ένας Έλληνας που νιώθει την κατάσταση εδώ και ένας «σκύλος» στο κέντρο ο οποίος την ποιότητά του (κοντρόλ-πάσα-εκτέλεση) την βγάζει με απίθανη ένταση στα τρεξίματά του. Αυτός είναι ο Ζαφείρης και ένας τέτοιος παίκτης που γεμίζει το κέντρο, έχοντας και τη γνωστή νοοτροπία, καταλαβαίνουμε πόσο μπορεί να ανεβάσει μία ήδη οργανωμένη ομάδα. Τα χαρακτηριστικά του τα βγάζει ήδη στις προπονήσεις απ’ όπου και το σχόλιο… «βγάζει την ποιότητά του με τρομερή ένταση για τα δικά μας δεδομένα».Εδώ είναι το μόνιμο θέμα για κάθε μεταγραφή. Το ζήτημα ΔΕΝ είναι ακριβώς… τι παίκτη παίρνεις και πόσο καλός είναι. Κυρίαρχο είναι τι ομάδα έχεις και τι βάσεις για να ενσωματώσεις τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Πάντα μα ΠΑΝΤΑ η ομάδα κάνει τον παίκτη και ο ΠΑΟΚ έχει ένα σύνολο με ξεκάθαρες αρχές και ταυτότητα που θα βάλει στη μηχανή του έναν Έλληνα διεθνή ο οποίος μπορεί να παίξει και ως έξι και ως οκτώ, φυσικά και ως δέκα!Τεράστιο προτέρημα και αυτό για τον Ζαφείρη, αλλά και τον Λουτσέσκου που λύνει κάθε ζήτημα το οποίο τακτικά μπορεί να είχε. Μένει να δούμε τι έχει διαπιστώσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ με τα δίδυμα που τον έχει δοκιμάσει.- Στο οκτώ και box to box να πατάει παντού σε κάθε περιοχή, με εξάρι τον Μεϊτέ; (Μέχρι τώρα στο γήπεδο αυτό το σενάριο κυριαρχεί…)Μήπως σε κάτι παρόμοιο και με τον Μπιάνκο ως εξάρι, ένα δίδυμο με τρομερή ταχύτητα, ενέργεια και ένταση σε κάθε φάση του αγώνα;- Στο έξι με τον Οζντόεφ να συνεχίσει να παίζει τον δικό του ρόλο τόσο επιτυχημένα; Στο έξι ο Ζαφείρης με Καμαρά πιο μπροστά;- Μήπως στο δέκα σε σχηματισμό με τρία χαφ όπου σε πολύ μεγάλα ματς δένεις το κέντρο με μεγάλη σιγουριά, έχοντας και Μεϊτέ και Οζντόεφ και Ζαφείρη, σε ένα ενδεχόμενο που παίζει δίπλα στον Κωνσταντέλια ο οποίος πάει αριστερά;Διαλέγει και… παίρνει ο Λουτσέσκου που πλέον μπορεί να απαντήσει εξαιρετικά στην άκρως ποδοσφαιρική ερώτηση: «Πες μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις…».