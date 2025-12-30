Το πολύ μεγάλο success story του ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια

Ο πολιτικός επιστήμονας και καθηγητής του πανεπιστημίου Μακεδονίας Νίκος Μαραντζίδης που είναι στην επιτροπή για τους εορτασμούς των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, επιχείρησε να απαντήσει για το στοιχείο που έχει μεγαλύτερη αξία αυτή την εποχή, εκείνο που κυρίως πρέπει να αναδειχθεί στην ιστορία του Συλλόγου: Πώς οι άνθρωποι που έφυγαν κατατρεγμένοι, πρόσφυγες, ξυπόλυτοι από την Κωνσταντινούπολη, στα 100 χρόνια είναι πλέον ένα… success story! Αυτό όταν το εμπεδώσουν οι ΠΑΟΚτσήδες θα νιώσουν πολύ καλύτερα, θα έρθουν πιο κοντά στην αλήθεια: Ο ΠΑΟΚ είναι το καλύτερο success story που έχει να δείξει η χώρα ολόκληρη».Ειδικά σε αυτή τη χρονική συγκυρία και έτσι όπως τα έφερε η κατάσταση, ο ΠΑΟΚτσής έχει μεγάλη ανάγκη να δει πίσω ή να μάθει την ιστορία του και να διδαχθεί ξανά από αυτή. Πώς οι ταλαιπωρημένοι πρόσφυγες κατάφεραν με μεγάλη περηφάνια στο πέρασμα των ετών να γίνουν οι πρωταγωνιστές! Ο ΠΑΟΚ που όπως σοφά είπε ο Ιβάν Σαββίδης αν ήθελε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη θα το έκανε εύκολα. Εκείνο που όμως επιδιώκει είναι να φθάσει στην κορυφή και να τον θαυμάζουν όλοι! Όπως ακριβώς έκανε και το 2019, αλλά και το 2024!Ο ΠΑΟΚτσής που ήρθε από την Πόλη με όλη την παράδοσή της και εδώ δέθηκε με την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης και κατάφερε να κυριαρχήσει σε αυτή, όπως και σε όλη την Μακεδονία. Ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών που πέρασε τόσες πολλές δοκιμασίες μέχρι να γίνει ο πρωταγωνιστής και αυτή την περίοδο στα 100 του χρόνια οφείλει να θυμηθεί τις ρίζες και να μην προδίδει τις αρχές του με αχάριστες πράξεις και συμπεριφορές.Είναι πολύ κομβική η περίοδος και ο εορτασμός των 100 ετών για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει τεράστια ανάγκη να ξαναδούμε και να μάθουμε την ιστορία του Συλλόγου και το πώς έφθασε από την προσφυγιά και ό τι αυτή σήμαινε, στις επιτυχίες και την καταξίωση. Αλήθεια είναι ότι μέσα στο 2026 η ανάγνωση της ιστορίας και η διάδοση των αρχών του ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι πιο χρήσιμη ως ιστορική ανάγκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο ή του ευρωπαϊκού στο μπάσκετ.Καλή χρονιά σε όλους με υγεία σωματική και πνευματική.