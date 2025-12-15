Στενάχωρη εικόνα ενός ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε…

Κλείσιμο

Όχι! Δεν ήταν έκπληξη! Τα σημάδια υπήρχαν και «φώναζαν» σε βάρος του Δικεφάλου. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζονταν εδώ και καιρό και σε αυτή την πολύ-πολύ δύσκολη στροφή της χρονιάς του «κάθισαν» πολλά μεγάλα ζητήματα τα οποία ΔΕΝ κατάφερε να αντιμετωπίσει. Όλα αυτά δικαιολογούν ήττα από τον Ατρόμητο; Από τον οποιονδήποτε μπορεί να χάσει μία ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ που…- Δεν έχει έξι καλούς παίκτες οι οποίοι χθες θα μπορούσαν να παίξουν ακόμη και βασικοί! Ειδικά σε αυτή τη φάση ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να καλύψει τον Ζίβκοβιτς! Το γράψαμε και την περασμένη εβδομάδα: Σαν τον Γιακουμάκη δεν μπορεί να προσφέρει κανείς και αυτό σημειώθηκε όταν τραυματίστηκε σε μία μοιραία στιγμή! Έξω δύο στόπερ και ένας δεξιός μπακ, απουσίες οι οποίες φορτώνουν απίστευτα όσους αγωνίζονται συνεχώς στις θέσεις!- Έπαιζε τρεις μέρες πριν ευρωπαϊκό ματς στο εξωτερικό το οποίο εξουθένωσε την ομάδα σωματικά και πνευματικά- Βρίσκεται πίσω στο σκορ με κωμικό τρόπο και πρέπει να το ανατρέψει αντιμετωπίζοντας μία πολύ κλειστή άμυνα- Ακόμη και ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται έχουν τεράστιο θέμα ενέργειας, με κλασικά παραδείγματα τους Μεϊτέ, Τάισον, Κένι, Μπάμπα!- Πρέπει να βασιστεί σε έναν φορ ο οποίος «παίζει» με προκλητική αδιαφορία, κάνοντας κακό στην ομάδα του!Ε, τι άλλο να γίνει; Ποδόσφαιρο είναι και όλα αυτά μαζί διαμορφώνουν συνολικά μία πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Ο ΠΑΟΚ έχασε από τα προβλήματά του και την αδυναμία να τα αντιμετωπίσει. Ο Λουτσέσκου παραδέχθηκε ότι έκανε λάθη, αλλά δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει πέρα από το να διαχειριστεί καλύτερα παίκτες σαν τον Μεϊτέ. Εκεί έχει κάνει λάθος! Χθες στον πάγκο πέρα από όσους έβαλε, είχε: Δύο τερματοφύλακες, Θυμιάνη, Τσοπούρογλου, Χατσίδη και Μπέρδο!Έγινε και μία φάση στην οποία ο πρώτος βοηθός Κωσταράς που στο 100% αποφάσιζε ανάποδα και κατά του ΠΑΟΚ, είπε στον διαιτητή ότι ο Ντεσπόντοφ έκανε θέατρο και ο VAR είδε πέναλτι! Πόσο μεγάλη απόσταση! Και πάλι ο διαιτητής (όπως ο Σιδηρόπουλος στη Λιβαδειά) κλήθηκε στο VAR, αλλά αρνήθηκε να αλλάξει απόφαση! Είναι που ο ΠΑΟΚ ευνοείται από το σύστημα… Παρενθετικά ο βοηθός Κωσταράς που χθες τα έδωσε όλα μα όλα ανάποδα για τον ΠΑΟΚ, είναι κολλητός του Σιδηρόπουλου και έπαιζαν (μέχρι τώρα) πάντα μαζί…Η δύσκολη φάση συνεχίζεται για τον Δικέφαλο ο οποίος την Τετάρτη ψάχνει σκορ με τη Μαρκό στο κύπελλο και την Κυριακή υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι. Οι φυσιοθεραπευτές θα πάρουν «φωτιά» για να «σηκώσουν» και να «κουράρουν» όσους παραπάνω παίκτες γίνεται… Γιατί αυτή η χθεσινή εικόνα μίας ομάδας πραγματικά ανήμπορης, στενοχωρεί όλο τον κόσμο της.* Ο ΠΑΟΚ συνολικά έχει απολύτως δικαιολογημένα παράπονα από την ΕΡΤ για την αντιμετώπισή του, Σάββατο και Κυριακή. Μπασκετικά, καταλαβαίνουμε ότι η αναβάθμιση του ρόστερ δεν είναι πάντα αυτονόητο ότι βγαίνει και άμεσα στο γήπεδο χωρίς να προκύψουν διάφορα εσωτερικά μπερδέματα. Χθες όμως ο ΠΑΟΚ στο Μαρούσι έδειξε πόσο δυνατό τον έκαναν οι πρώτες αλλαγές. Για τον Μπέβερλι μακάρι οι άνθρωποί του να δικαιωθούν…