NBA: Ο ματωμένος Σενγκούν έσωσε τους Ρόκετς με εντυπωσιακό μπλοκ, αλλά η ήττα από τους Τίμπεργουλβς ήρθε στην παράταση
Ο Τζούλιους Ραντλ πέτυχε το νικητήριο σουτ για την ομάδα της Μινεσότα 8,8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της παράτασης

Σε ένα από τα πιο τρελά φινάλε της σεζόν, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς γύρισαν από το πουθενά και λύγισαν τους Χιούστον Ρόκετς με 110-108 στην παράταση, ολοκληρώνοντας ένα απίθανο σερί 15-0 στα τελευταία λεπτά.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο σουτ 8,8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της παράτασης και ολοκλήρωσε το ματς με 24 πόντους. όλους μετά την ανάπαυλα, παίρνοντας πάνω του τις κρίσιμες κατοχές.

Ο Γκομπέρ είχε 14 πόντους και 14 ριμπάουντ, ο Ριντ πρόσθεσε άλλους 14 με 13 ριμπάουντ, με τη Μινεσότα να δείχνει χαρακτήρα σε ένα ματς που έμοιαζε χαμένο. Από την άλλη, οι Ρόκετς πλήρωσαν την αδυναμία τους να «κλείσουν» το παιχνίδι, παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα στην παράταση (13-0) και το απόλυτο στις βολές μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Το highlight του ματς όμως, το προσέφερε ο Αλπερέν Σενγκούν, όταν με εντυπωσιακό μπλοκ στον Ραντλ ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας, έστειλε ουσιαστικά το ματς στον έξτρα χρόνο. Μάλιστα, από τη φάση αυτή αποκόμισε ένα σκίσιμο στο χείλος, ωστόσο η αυτοθυσία του δεν ήταν αρκετή για να πάρει η ομάδα του τη νίκη.

Δείτε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης:

Houston Rockets vs Minnesota Timberwolves Full Game Highlights – March 25, 2026 | NBA Season
Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

