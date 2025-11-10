Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έκανε ό, τι καλύτερο μπορούσε…

Πως και γιατί ο Λουτσέσκου έφθασε σε ένα τέτοιο σημείο να αναφέρεται στην ομάδα του που έχασε και να δίνει τόσο βάρος στην δική της απόδοση:- Ο ΠΑΟΚ ήταν ο πρώτος της βαθμολογίας, η ομάδα που έπαιζε και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο- Τα στάνταρ απόδοσης της πολύ δουλεμένης ομάδας του Λουτσέσκου είναι πολύ πάνω σε σχέση με το νέο Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ, σύνολο που έχει κάνει ήδη τρεις επανεκκινήσεις στη σεζόν και εκ των πραγμάτων σε διάρκεια χρόνου υστερεί σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Στη μία βραδιά όμως όλα γίνονται!Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα μεγάλο σερί νικών παίζοντας και εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Στον κλείσιμο του κύκλου αγώνων, έπρεπε να παίξει και με τον Παναθηναϊκό που καίγονταν για βαθμούς. Για ένα τέτοιο ματς με μεγάλο αντίπαλο που έπαιζε το τελευταίο του χαρτί μέσα στο γήπεδό του, ο ΠΑΟΚ -φάνηκε ότι- δεν προετοιμάστηκε με τον καταλληλότερο τρόπο.Στο ξεκίνημα του αγώνα ο ΠΑΟΚ δεν είχε να αντιπαρατάξει κάτι ιδιαίτερο στο πάθος των πράσινων. Επί 20 λεπτά οι δυο τους κακοποιούσαν το ποδόσφαιρο και ένας από τους παράγοντες είχε να κάνει και με τον αγωνιστικό χώρο που οδηγούσε σε δεκάδες αβίαστες πτώσεις-γλιστρήματα όλους τους ποδοσφαιριστές.Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε, έβαλε δεύτερο γκολ, είχε και δοκάρι και… κακά τα ψέματα, γι αυτό κέρδισε. Στο καλό του διάστημα έβαλε δύο γκολ, είχε και ένα δοκάρι. Όταν έφθασε η ώρα να κάνει και ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι του, όταν μετά το 45΄ και πολύ περισσότερο μετά τις αλλαγές έφθασε σε κατοχή 70-75% ΔΕΝ έφθασε σε αντίστοιχες φάσεις. Ένας από τους λόγους είχε να κάνει βέβαια και με τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια που στέρησε από τον Δικέφαλο την ατομική ποιότητα ενός παίκτη δημιουργού, του χθεσινού σκόρερ του.Παρενθετικά να σημειώσω ότι: Για εμένα (αλλά και για τους παίκτες του ΠΑΟΚ όπως φάνηκε) ο διαιτητής δεν έκρινε το αποτέλεσμα και δεν χρειάζονται πολλά-πολλά για την απόδοσή του. Αλλά… Μην μας περνάνε και για χαζούς ότι… δεν έγινε και τίποτα. Όλοι αναφέρονται στον Σιώπη και στον ρόλο του να δυσκολέψει τον Κωνσταντέλια στο χθεσινό μας. Όταν αυτός ο παίκτης στο 30΄ παίρνει μήνυμα ασυλίας για σκαριά από πίσω (στον αχίλλειο ή λίγο κάτω) τότε σαφώς και επηρεάζεται η εξέλιξη του αγώνα. Το ποσοστό μπορεί να διαφέρει στην εκτίμηση του καθενός.Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη να ξεκουράσει σώμα και πνεύμα και να έρθει να κλείσει το 2024 με πολλά και δύσκολα ματς. Η πλάκα είναι ότι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός παίζουν και πάλι στο πρωτάθλημα στις 21 Δεκεμβρίου! Εκεί ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρει το μάθημά του…