Τι έμαθε ο ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά…

Είναι πολύ νωρίς ακόμη για όλα, φυσικά και για τον ΠΑΟΚ που εντελώς απρόσμενα και σε ένα φαινομενικά καλό διάστημα για εκείνον, πήγε στη Λιβαδειά και «έφαγε» τέσσερα γκολ από τον Λεβαδειακό του Νίκου Παπαδόπουλου! Το ακούς, το βλέπεις γραμμένο και… δεν το πιστεύεις. Είναι σοκαριστικό για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, ήταν και για τον ίδιο τον Ρουμάνο προπονητή, που πρώτη φορά μετά το τελευταίο σφύριγμα έβγαλε τέτοιο εικόνα απόγνωσης μιλώντας με τους συνεργάτες του.Όπως και να είναι όμως έχουμε ακόμη Σεπτέμβριο και όλα όσα είδε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, όλα όσα έμαθε ο Δικέφαλος σε αυτό το ματς μπορούν να του φανούν πολύτιμα για τη συνέχεια. Μπορούμε να απαριθμήσουμε κάποια από αυτά…- Δεν υπάρχει εύκολο και χαλαρό ματς. Αν κάποιος δεν ήξερε στο ρόστερ ή δεν το είχε ζυγίσει σωστά, μετά από το 4-1 θα κατάλαβε…- Ειδικότερα ο Λεβαδειακός ως αντίπαλος και με όλη τη δουλειά του Παπαδόπουλου, πρέπει να προσμετράτε και να αντιμετωπίζεται πλέον μέσα στις έξι καλύτερες ελληνικές ομάδες- Μετά το 4-1 ο ΠΑΟΚ κατάλαβε ότι έχει πλέον λίγες πιθανότητες να μπει στην αρχική τετράδα της βαθμολογίας κυπέλου και έτσι μάλλον θα δώσει έναν έξτρα νοκ άουτ αγώνα για να παίξει προημιτελικά.- Αν κάποιος δεν το έχει αντιληφθεί, ο Παβλένκα είναι πολύ μπροστά σε σχέση με τον Γκουγκεσασβίλι- Είναι πιθανό τώρα που ο Κεντζιόρα για πρώτη φορά νιώθει να αμφισβητείται η θέση βασικού για εκείνον στην ενδεκάδα, να βγάζει μία ανασφάλεια που σημάδεψε την χειρότερη εμφάνισή του στον ΠΑΟΚ- Το δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ παίζει πολύ-πολύ καλύτερα από κάθε άλλο στον Δικέφαλο- Ο Ιβανούσετς έχει αργήσει να μας δείξει κάποια πολύ καλή πτυχή των χαρακτηριστικών του- Ο Τσάλοφ όλο και χάνει έδαφος αναφορικά με τη δική του αυτοπεποίθηση δικαιώνοντας πολύ κόσμο που θεωρεί κακή στιγμή για τον ΠΑΟΚ την μη απόκτηση και άλλου φορ- Έγινε εκτεταμένο rotation γιατί έτσι έπρεπε, αυτό δύσκολα θα ξαναγίνει από τον Λουτσέσκου μέσα στις προσεχείς εβδομάδες- Και τελικά… αποδείχθηκε εκ νέου ότι όταν είσαι χαλαρός, όταν δεν προετοιμάζεσαι (και πνευματικά) σωστά πριν το ματς, τότε όχι μόνο μπορείς να χάσεις από τον καθένα, αλλά αν σου πάνε και όλα στραβά μπορείς να εκτεθείς ανεπανόρθωτα.