Σε 20 αυξήθηκαν τα θύματα της βομβιστικής επίθεσης σε αυτοκινητόδρομο της Κολομβίας
Οι αρχές κάνουν λόγο για την πιο βίαιη επίθεση κατά αμάχων εδώ και δεκαετίες – Τριήμερο πένθος και σε εξέλιξη μέτρα ασφάλειας και βοήθειας στους πληγέντες

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση το Σάββατο σε αυτοκινητόδρομο στη νοτιοδυτική Κολομβία, μια περιοχή που συγκλονίζεται από σειρά επιθέσεων έναν και πλέον μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Ο Οκτάβιο Γκουσμάν, ο νομάρχης στην Κάουκα, όπου σημειώθηκε η επίθεση, μίλησε σήμερα για "20 πολίτες που σκοτώθηκαν" και "36 που τραυματίστηκαν" σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X.

Προηγούμενος απολογισμός από τις ιατροδικαστικές αρχές καταμετρούσε "19 πτώματα".



Οι τοπικές αρχές της νοτιοδυτικής Κολομβίας περιέγραψαν την επίθεση ως «την πιο βίαιη και αδίστακτη κατά του άμαχου πληθυσμού εδώ και δεκαετίες» στο διαμέρισμα Κάουκα.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι απέναντι στην τρομοκρατία η απάντηση θα είναι η ενίσχυση της κρατικής παρουσίας και η εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών στήριξης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τους 20 άμαχους που έχασαν τη ζωή τους, 15 είναι γυναίκες και 5 άνδρες, όλοι ενήλικες.

Από τους 36 τραυματίες, τρεις νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ πέντε ανήλικοι βρίσκονται εκτός κινδύνου.



Μέτρα στήριξης και βοήθεια στους πληγέντες

Οι αρχές συνεδρίασαν σε Συμβούλιο Κυβέρνησης, όπου αποφασίστηκαν μέτρα που περιλαμβάνουν ενίσχυση της ασφάλειας, ανθρωπιστική βοήθεια, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συνολική φροντίδα των θυμάτων.

Σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές των περιοχών Πιενταμό και Καχιμπίο, βρίσκεται σε εξέλιξη η πλήρης καταγραφή των θυμάτων.

Παράλληλα, έχουν ήδη προχωρήσει διαδικασίες για τη στήριξη των οικογενειών που χρειάζονται βοήθεια για την κάλυψη εξόδων κηδείας, ιδιαίτερα στην κοινότητα Πεδρεγόσα της περιοχής Καχιμπίο, όπου διέμεναν 11 από τα θύματα.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, ο αρμόδιος φορέας εργάζεται αδιάκοπα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο που επλήγη από την έκρηξη.

Ο κρατήρας που δημιουργήθηκε, με όγκο περίπου 200 κυβικών μέτρων, βρίσκεται υπό αποκατάσταση, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί εντός έξι ωρών.

Τριήμερο πένθος και συμβολική εκδήλωση

Οι αρχές κήρυξαν τριήμερο πένθος στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί συμβολική εκδήλωση για την απόδοση τιμής στους νεκρούς.

Στην εκδήλωση αυτή αναμένεται να συμμετάσχουν φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, σε μια προσπάθεια ενότητας απέναντι στη βία.

Οι τοπικές αρχές τόνισαν ότι βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή της κατάστασης για τον λαό», υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή τους να διαχειριστούν τις συνέπειες της επίθεσης και να στηρίξουν τους πληγέντες.

