Το εμπεδώσαμε: Δεν θα δούμε καλό ΠΑΟΚ μέσα στο καλοκαίρι!

Στα καλοκαιρινά προκριματικά μετράει μόνο η ουσία και το αποτέλεσμα, όταν όμως τα λεπτά κακής απόδοσης αρχίζουν και μαζεύονται, τότε σε πιάνει η αμφιβολία





Είτε το δούμε μεμονωμένα το χθεσινό ματς στην Κροατία, είτε το εντάξουμε στο σύνολο των τριών πρώτων επίσημων αγώνων, το συμπέρασμα δεν αλλάζει. Ομάδα που χάνει μονομαχίες και δεύτερες μπάλες, σύνολο που έχει ελάχιστα λεπτά σωστής ανάπτυξης και build up από πίσω, μικρά διαστήματα συνδυαστικού ποδοσφαίρου κοντά στην αντίπαλη περιοχή, προβλήματα σε φάση άμυνας είτε σε σετ παιχνίδι, είτε σε μεταβάσεις, αλλά και στατικές φάσεις.







Η μία πρόκριση ήρθε στις λεπτομέρειες, τώρα ο ΠΑΟΚ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και πάει να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να πάρει και τη δεύτερη με τον ίδιο τρόπο. Σα να μας έχουν πείσει ότι σε αυτό το διάστημα δεν πρόκειται να παίξουν καλό ποδόσφαιρο! Οκ! Το έχουμε εμπεδώσει!



Απέναντι στην Ριέκα χθες στα παράλια της Αδριατικής, είδαμε:







-Να χάνονται οι περισσότερες μονομαχίες και την ομάδα να χρεώνεται με ασυνήθιστο γι αυτήν αριθμό καρτών



-Μια δεκάλεπτη προσπάθεια καλού συνδυαστικού ποδοσφαίρου, που έφερε και τις δύο φάσεις με Ιβανούσετς και Οζντόεφ



Κλείσιμο



- Σχετική βελτίωση σε αμυντικές μεταβάσεις



-Τρίτο ματς με τον ΠΑΟΚ να έχει κακές επιλογές στις λίγες γρήγορες επιθετικές μεταβάσεις του



-Εκτός του Παβλένκα να μην προκύπτει άλλος ποδοσφαιριστής με πολύ καλή απόδοση, ενώ δεν ήρθαν πράγματα και από τον πάγκο



Απ’ ότι φαίνεται ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να μας προβληματίζει με το ποδόσφαιρο που παίζει, όπως και να έχει πάντως την άλλη Πέμπτη πρέπει να βρει τον τρόπο να προκριθεί.Είτε το δούμε μεμονωμένα το χθεσινό ματς στην Κροατία, είτε το εντάξουμε στο σύνολο των τριών πρώτων επίσημων αγώνων, το συμπέρασμα δεν αλλάζει. Ομάδα που χάνει μονομαχίες και δεύτερες μπάλες, σύνολο που έχει ελάχιστα λεπτά σωστής ανάπτυξης και build up από πίσω, μικρά διαστήματα συνδυαστικού ποδοσφαίρου κοντά στην αντίπαλη περιοχή, προβλήματα σε φάση άμυνας είτε σε σετ παιχνίδι, είτε σε μεταβάσεις, αλλά και στατικές φάσεις.Ο ΠΑΟΚ με κορυφαίο και στα τρία του παιχνίδια τον τερματοφύλακα Παβλένκα! Τι άλλο; Τα 300 αγωνιστικά λεπτά με μιάμιση ευκαιρία; Είναι τρεις αγώνες όπου σε όλα ο αντίπαλος είναι καλύτερος! Να μην επισημανθούν όλα αυτά; Μπορούν να συνδυαστούν με δύο προκρίσεις και δύο νίκες στο πρωτάθλημα; Μπορεί… Ίσως…Η μία πρόκριση ήρθε στις λεπτομέρειες, τώρα ο ΠΑΟΚ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και πάει να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να πάρει και τη δεύτερη με τον ίδιο τρόπο. Σα να μας έχουν πείσει ότι σε αυτό το διάστημα δεν πρόκειται να παίξουν καλό ποδόσφαιρο! Οκ! Το έχουμε εμπεδώσει!Απέναντι στην Ριέκα χθες στα παράλια της Αδριατικής, είδαμε:-Τον ΠΑΟΚ κυρίως στο πρώτο ημίχρονο να προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από την περιοχή του λίγο καλύτερα σε σχέση με άλλα ματς-Να χάνονται οι περισσότερες μονομαχίες και την ομάδα να χρεώνεται με ασυνήθιστο γι αυτήν αριθμό καρτών-Μια δεκάλεπτη προσπάθεια καλού συνδυαστικού ποδοσφαίρου, που έφερε και τις δύο φάσεις με Ιβανούσετς και Οζντόεφ-Αδυναμία σε πολλές στατικές φάσεις της άμυνας- Σχετική βελτίωση σε αμυντικές μεταβάσεις-Τρίτο ματς με τον ΠΑΟΚ να έχει κακές επιλογές στις λίγες γρήγορες επιθετικές μεταβάσεις του-Εκτός του Παβλένκα να μην προκύπτει άλλος ποδοσφαιριστής με πολύ καλή απόδοση, ενώ δεν ήρθαν πράγματα και από τον πάγκο

Εννοείται ότι όπως πάντα οι…καλύτεροι του ΠΑΟΚ ήταν όσοι έλειπαν και οι μεταγραφές που θα έπρεπε ήδη να έχουν κλείσει, όπως σε όλες τις ομάδες της Ευρώπης… Αυτοί είναι και δεν ξέρουμε αν το σύνολο, όλοι όσοι τώρα είναι σε κακή κατάσταση και δεν μπορούν να δημιουργήσουν, θα ήταν πολύ καλύτεροι αν η ομάδα είχε έναν άλλο χαφ και έναν άλλο φορ.



Κυριακή με την ΑΕΛ, Πέμπτη με την Ριέκα και την μεθεπόμενη Κυριακή με τον Ατρόμητο. Όλα στην Τούμπα! Λογικά, με τέτοια απόδοση ο ΠΑΟΚ δεν τα παίρνει και τα τρία. Κατά πάσα πιθανότητα όμως, αγώνα με τον αγώνα θα βελτιώνεται και αν κερδίσει το πρώτο θα ανέβει στο δεύτερο και.. πάει λέγοντας.



Ξεκινάει το πρωτάθλημα που αποτελεί τον πιο μεγάλο στόχο του ΠΑΟΚ, τη Δευτέρα παρουσιάζεται και ο Ζαφείρης στην πιο μεγάλη μεταγραφή των πολλών τελευταίων ετών στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μακάρι όλα αυτά να διαμορφώσουν άλλο κλίμα, άλλη εικόνα για τους ασπρόμαυρους.

22.08.2025, 11:14