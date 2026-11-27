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Επικύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά νόμο που απαγορεύει στους δημόσιους υπαλλήλους να φέρουν θρησκευτικά σύμβολα
Επικύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά νόμο που απαγορεύει στους δημόσιους υπαλλήλους να φέρουν θρησκευτικά σύμβολα
Οι δικαστές δέχτηκαν σε μεγάλο βαθμό τις προβλέψεις του νόμου του Κεμπέκ
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά επικύρωσε σε μεγάλο βαθμό νόμο του Κεμπέκ που απαγορεύει στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να φορούν θρησκευτικά σύμβολα, όπως το χιτζάμπ και ο σταυρός.
Το Κεμπέκ ψήφισε τον νόμο το 2019 βάσει μιας μοναδικής ρήτρας του καναδικού Συντάγματος («notwithstanding clause») που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να παρακάμπτουν ορισμένα δικαιώματα, όπως η ελευθερία της θρησκείας.
Ο Νόμος 21, όπως είναι γνωστός, αμφισβητήθηκε νομικά από διάφορες ομάδες, μεταξύ των οποίων δασκάλες μουσουλμάνες, σιχ και καθολικές, οι οποίες υποστήριξαν ότι παραβίαζε τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.
Ομάδες υπεράσπισης των πολιτικών ελευθεριών στο Κεμπέκ έχουν επικρίνει τον νόμο, αναφέρει το BBC, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζει δυσανάλογα τις μουσουλμάνες που φορούν χιτζάμπ και ότι τις έχει αποκλείσει από βασικούς τομείς της δημόσιας ζωής.
Η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας το καλούσε να αποφανθεί για μια σειρά ζητημάτων, μεταξύ των οποίων η συνταγματικότητα του νόμου, το κατά πόσον η χρήση της ρήτρας από το Κεμπέκ ήταν κατάλληλη, αλλά και το αν υπάρχουν όρια στη χρήση της.
Με την ετυμηγορία του την Παρασκευή, το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε τη συνταγματικότητα του Νόμου 21, αλλά έκρινε ότι ο νόμος παραβιάζει τα δημοκρατικά δικαιώματα, απαγορεύοντας στους εκλεγμένους αξιωματούχους του Κεμπέκ να φορούν κάλυμμα προσώπου για θρησκευτικούς λόγους.
Η πλειονότητα των δικαστών έκρινε ότι ο νόμος είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα, αν και υπήρξαν διαφωνίες σε τμήματα της απόφασης. Μεταξύ των δικαστών που μειοψήφησαν η δικαστής Ανδρομάχη Καρακατσάνη, η οποία μαζί με άλλους δύο δικαστές έκριναν ότι η ρήτρα «δεν μπορεί να επικυρώσει νόμους που δεν είναι συμβατοί με τον θεμελιώδη χαρακτήρα του Καναδά ως ελεύθερη και δημοκρατική χώρα».
Το Κεμπέκ ψήφισε τον νόμο το 2019 βάσει μιας μοναδικής ρήτρας του καναδικού Συντάγματος («notwithstanding clause») που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να παρακάμπτουν ορισμένα δικαιώματα, όπως η ελευθερία της θρησκείας.
Ο Νόμος 21, όπως είναι γνωστός, αμφισβητήθηκε νομικά από διάφορες ομάδες, μεταξύ των οποίων δασκάλες μουσουλμάνες, σιχ και καθολικές, οι οποίες υποστήριξαν ότι παραβίαζε τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.
Ομάδες υπεράσπισης των πολιτικών ελευθεριών στο Κεμπέκ έχουν επικρίνει τον νόμο, αναφέρει το BBC, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζει δυσανάλογα τις μουσουλμάνες που φορούν χιτζάμπ και ότι τις έχει αποκλείσει από βασικούς τομείς της δημόσιας ζωής.
Η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας το καλούσε να αποφανθεί για μια σειρά ζητημάτων, μεταξύ των οποίων η συνταγματικότητα του νόμου, το κατά πόσον η χρήση της ρήτρας από το Κεμπέκ ήταν κατάλληλη, αλλά και το αν υπάρχουν όρια στη χρήση της.
Με την ετυμηγορία του την Παρασκευή, το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε τη συνταγματικότητα του Νόμου 21, αλλά έκρινε ότι ο νόμος παραβιάζει τα δημοκρατικά δικαιώματα, απαγορεύοντας στους εκλεγμένους αξιωματούχους του Κεμπέκ να φορούν κάλυμμα προσώπου για θρησκευτικούς λόγους.
Η πλειονότητα των δικαστών έκρινε ότι ο νόμος είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα, αν και υπήρξαν διαφωνίες σε τμήματα της απόφασης. Μεταξύ των δικαστών που μειοψήφησαν η δικαστής Ανδρομάχη Καρακατσάνη, η οποία μαζί με άλλους δύο δικαστές έκριναν ότι η ρήτρα «δεν μπορεί να επικυρώσει νόμους που δεν είναι συμβατοί με τον θεμελιώδη χαρακτήρα του Καναδά ως ελεύθερη και δημοκρατική χώρα».
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