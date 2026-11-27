Κλείσιμο

Επειδή, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είχε ήδη εννέα βαθμούς στο Conference League και… πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα…*Ο Ντε Φράι προφυλάχθηκε για να αγωνιστεί την Κυριακή με τον Ατρόμητο και στη Δανία με τη Νόρτζελαντ αγωνίστηκε ο Γιώργος Κάτρης.*Ο Ταμπόρδα έμεινε στον πάγκο για να βγει από τη ναφθαλίνη (λόγω και της απουσίας, πλέον, του άτυχου Αντίνο), ο Φακούντο Πελίστρι.*Προτιμήθηκε στην επίθεση το δίδυμο Ραστόντερ – Τεττέη και όχι των «βασικών» Ντέσερς – Λιβάι Γκαρσία.Προσοχή: όλα αυτά, δεδομένης της μεγάλης απώλειας του Αντίνο, αλλά και της πολύ σημαντικής του Γιώργου Κυριακόπουλου.Και ναι, μέχρι το 60’, ο Παναθηναϊκός δεν τα έκανε όλα τέλεια. Και μπάλες έχανε στη μεσαία γραμμή, και στην ταλαντούχα επιθετικά, Νόρτζελαντ, επέτρεπε να φτάνει συχνά στην περιοχή του και στο δοκάρι σούταραν οι Δανοί και στατικές φάσεις είχαν αρκετές υπέρ τους. Όμως το ματς πήγαινε πρίμα για το Τριφύλλι! Γιατί; Διότι ο Παναθηναϊκός χθες ήταν εύστοχος! Πρώτη, εκπληκτική – λόγω Ραστόντερ – αντεπίθεση, 0-1 με εκπληκτικό σουτ ο Γιάγκουσιτς. Τρομερή έμπνευση με το τακουνάκι του 21χρονου Κροάτη στον σούπερ Ραστόντερ, 0-2 στο 55’. Όλα καλά, όλα ανθηρά.Και κάπου εκεί, μάλλον έχασε την κυριολεκτική της ουσία η φράση «πρώτος στόχος» το πρωτάθλημα" ή εμείς έχουμε διαφορετική αντίληψη από τον Τζέικομπ Νίστρουπ ως προς το πώς μπορεί να υποστηρίξει αυτό το στόχο με τις αποφάσεις του από τον πάγκο.Οι δυο παίκτες, οι οποίοι βάσει (κακής) απόδοσης θα μπορούσαν να αντικατασταθούν νωρίς, ήταν ο Κάτρης με τον Πάλμερ Μπράουν και ο Τεττέη με τον Λιβάι Γκαρσία. Η δεύτερη αλλαγή έγινε σωστά, μαζί με Ταμπόρδα αντί Γιάγκουσιτς και Λούζα αντί Κάνγκουα. Ηταν κουρασμένοι ο Γιάγκουσιτς με τον Κάνγκουα, δηλαδή οι κορυφαίοι του Τριφυλλιού μαζί με τους Ραστόντερ, Καλάμπρια; Όχι βέβαια. Απλώς, αυτές τις αλλαγές είχε προαποφασίσει το τεχνικό τιμ. Γιατί; Για να είναι όλοι «φρέσκοι» εναντίον του Ατρομήτου. Και επειδή ο Νίστρουπ προφανώς θεωρεί ότι ο Λούζα και ο Ταμπόρδα δεν είναι δα και… παγκίτες: σωστά.Όλα αυτά συνέβησαν δύο λεπτά μετά τη μείωση του σκορ σε 1-2 από τη Νόρτζελαντ. Προσοχή: πρώτα το 1-2, μετά οι αλλαγές. Και μετά… το χάος. Το ματς «άνοιξε» πάρα πολύ, ο Παναθηναϊκός έβρισκε χώρους, αλλά και οι κάθετες των Δανών περνούσαν πια πολύ εύκολα. Και στο 75’ ολοκληρώνεται η… θεωρία του χάους, καθώς ο Νίστρουπ θέλει ντε και καλά να βάλει σ’ αυτό το ματς (που ήταν στο 1-2, στην κόψη του ξυραφιού δηλαδή) τον Κρίστιανσεν να παίξει μετά από 9 μήνες! Βγάζει τον συνεπή αμυντικά Πελίστρι, μεταθέτει τον Καλάμπρια δεξιό μπακ και φέρνει τον Τσάπρα αριστερό εξτρέμ: θαύμα. Στο 75’ έγινε «όλο αυτό» μόνο και μόνο για να πάρει χρόνο ο Δανός αριστερός μπακ. Ε, στο 80’ το σκορ ήταν 3-2!Ο κόουτς έκανε τις προ-προγραμματισμένες αλλαγές του. Δεν μπήκε στο πνεύμα του αγώνα στο β’ μέρος, παρότι είχε στήσει θαυμάσια την ομάδα του δεδομένων των απουσιών. Δεν αντιλήφθηκε σωστά τον κίνδυνο, δεν «είδε» αυτό που ερχόταν. Θα μπορούσε να κρατήσει περισσότερο (μέχρι το 75’ – 80’) τους Κάνγκουα – Γιάγκουσιτς, να γυρίσει τη διάταξη σε 4-3-3 με Κοντούρη αντί ενός φορ για να πρεσάρει πιο αποτελεσματικά στη μεσαία γραμμή, θα μπορούσε να μην βάλει σ’ αυτό το ματς τον Κρίστιανσεν, αλλά στο Κύπελλο με τον Ολυμπιακό, να κάνει πολλά. Δεν τα έκανε. Και ο Παναθηναϊκός έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για τέταρτο σερί τρίποντο στο Conference League.Μ’ αυτό το τρίποντο θα εξασφάλιζε θέση στην πρώτη οκτάδα και απευθείας πρόκριση στους «16». Θα είχε το… κεφάλι του ήσυχο μέχρι το Μάρτιο, όπως το είχε πέρυσι η (τελική πρωταθλήτρια) ΑΕΚ, η οποία Ιανουάριο – Φεβρουάριο είχε αφιερώσει όλη της την προσπάθεια στη Λίγκα. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα είχε αυτό το αβαντάζ της αποκλειστικής επικέντρωσης στο πρωτάθλημα από τις 26 Νοεμβρίου! Την έχυσε την καρδάρα με το γάλα και θα πάει να παίξει (μεταξύ άλλων) σερί ματς με Φράιμπουργκ – ΠΑΟΚ – Μπράιτον. Στην πραγματικότητα, η υποστήριξη του «Πρώτος στόχος το πρωτάθλημα» ήταν η νίκη χθες στη Δανία. Νίκη την οποία ο Παναθηναϊκός «χάρισε» στον αντίπαλό του για να είναι… φρέσκος στο Περιστέρι. Πιο surreal δεν γίνεται...