Γιατί κερδίζει ο Κυριάκος

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Ο Μακρόν, που συντόμως θα τους αποχαιρετήσει, σφυρίζει αδιάφορα. Ο επόμενος θα λουστεί το κόστος. Γι’ αυτό η Λεπέν δεν κερδίζει.Ποιος θα το φανταζόταν, ότι η μικρή και πάμπτωχη Ελλάδα, θα κατάφερνε το αδιανόητο. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, πρόεδρος στο Eurogroup. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα παράδειγμα προς μίμηση. Με θωρακισμένη άμυνα και με πλεονάσματα. Η ελληνική κυβέρνηση δίνει. Εστω και «ψίχουλα». Η γαλλική θα πάρει. Ακολουθούμενη από τη γερμανική.Το σύστημα ευνοείται από τις διαδηλώσεις και το πλιάτσικο. Και ευνοείται επειδή το μπάχαλο τρομοκρατεί τους «νοικοκύρηδες». Τουτέστιν, τη «μεσαία τάξη». Οσο οι διαδηλωτές γκρεμίζουν και πυρπολούν. Οσο επιδίδονται στο σπορ του πλιάτσικου, τόσο το σύστημα οχυρώνεται.Είναι βέβαιο. Η επόμενη μέρα στη Γαλλία δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη για τη γαλλική κοινωνία. Τα μέτρα όχι μόνο θα πέσουν σε στυλ λαιμητόμου, αλλά και ελάχιστη αντίσταση θα βρουν. Οι διαδηλώσεις και το μπάχαλο από τη μία εκτονώνουν και από την άλλη τους μεσαίους συσπειρώνουν.Και τώρα για την ακρίβεια. Η οποία οφείλεται σε δύο πολέμους. Τόσο στην Ουκρανία. Με τον Ζελένσκι να λαμβάνει από την Ευρώπη, προσφάτως, 70 δισεκατομμύρια. Συνεχίστε να βομβαρδίζετε ρωσικά διυλιστήρια και ρωσικά «πηγάδια». Συνεχίστε έτσι ώστε η ακρίβεια να καλπάζει και η ευρωπαϊκή κοινωνία στους δρόμους να ουρλιάζει.Και όχι μόνο ο Ζελένσκι, αλλά και η ιστορία με το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ. Κάπως έτσι οι εφοπλιστές, οι μόνοι κερδισμένοι, αποταμιεύουν έναν ωκεανό λεφτά, ενώ τα προϊόντα προς τους εφτά ουρανούς καλπάζουν.Σκεφτείτε το απλά. Ποιος πρωθυπουργός θα επιθυμούσε να ευνοεί την ακρίβεια λίγους μήνες πριν από τις εκλογές; Μόνο αν ήταν σαδιστής και μαζοχιστής. Και τα δύο μαζί. Οποιος δεν καταλαβαίνει αυτό το στοιχειώδες, ότι δηλαδή Ουκρανία και τα Στενά του Ορμούζ, οι βασικές αιτίες ακρίβειας, ε αυτός είναι ηλίθιος, αγράμματος ή προπαγανδιστής της χείριστης υποστάθμης.Παρ’ όλα αυτά, μια πρόσφατη έρευνα με 2.000 ερωτηθέντες, στον Νομό Αττικής, επιβεβαιώνει το αυτονόητο. Η Νέα Δημοκρατία κοντά στο 32%, με δεύτερο το προσωπικό κόμμα του Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ μετά βίας λίγο πιο πάνω από το 10%. Ασε που πιστεύω ότι στην Αττική το ΚΚΕ θα βρεθεί στην τρίτη θέση και η «πράσινη αλλαγή» στην τέταρτη.Οσο για καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος υπερβαίνει τα ποσοστά του «Κανένα». Ακολουθούμενος από Τσίπρα με 15% και με το κοπέλι του ΠΑΣΟΚ να λαμβάνει μόλις 5%. Αυτή η μεγάλη εικόνα. Και όποιος δεν τη βλέπει δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει.Και βάζω στοίχημα. Οι διαδηλώσεις και το μπάχαλο ευνοούν τον Κυριάκο. Γιατί ναι μεν το ΚΚΕ τσιμπολογάει από το προσφιλές σπορ «επαναστατικής γυμναστικής», όμως ταυτόχρονα ο Κυριάκος ευνοείται και συσπειρώνει τους «νοικοκύρηδες».Οσο πυρπολούνται ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οσο οι αριστεροί αλλά και ακροδεξιά στοιχεία, όλοι μαζί, επιχειρούν να μιμηθούν διά της εισαγωγής το γαλλικό μπάχαλο, τόσο ο Μητσοτάκης θα τρίβει τα χέρια του. Οι «νοικοκύρηδες», ακόμα και οι δυσαρεστημένοι, θα αρχίσουν να βλέπουν εφιάλτες στον ύπνο τους.Γιατί, σου λέει, με τον Κυριάκο έχω μια κάποια ασφάλεια. Με τον Τσίπρα τι θα έχω; Το μπάχαλο; Και το μπάχαλο υπέρ Κυριάκου. Και ο Λάκης Λαζόπουλος με τον Κυριάκο. Επειδή, δημοσίως, εκφράστηκε υπέρ του Αντώνη Σαμαρά. Τον θεωρεί εξαιρετικό πρωθυπουργό. Αν είναι δυνατόν!