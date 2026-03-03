Αποσκότισόν με*…

Κλείσιμο

Σιγά που οι «βρεγμένοι» θα φοβόντουσαν τη βροχή! Χιλιάδες ενσυνείδητοι πολίτες πήγαν και ψήφισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ηγηθεί της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από έξι μήνες -στις δημοσκοπήσεις του Ιουνίου- ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κρινόταν κατάλληλος για πρωθυπουργός, ανεβάζοντας ταυτόχρονα και τη Ν.Δ. στην κορυφή των δημοσκοπήσεων. Τυχαίο;Η σύγκριση ανάμεσα στον τότε πρωθυπουργό -«αλλού πατούσε κι αλλού βοσκούσε», λόγω ζάλης, εκ του ηθικού πλεονεκτήματος- και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης -στεκόταν απέναντι στην κυβερνητική ασυναρτησία με συγκροτημένο λόγο- ήταν καταλυτική. Πέρασαν δέκα χρόνια. Ο Μητσοτάκης ακόμη βρίσκεται στην κορυφή της πρωθυπουργικής καταλληλότητας, πρώτη και η Νέα Δημοκρατία. Με μικρότερα ποσοστά; Λογικό. Μετά από επτά έτη συμποσούνται: η κόπωση των πολιτών, τα κυβερνητικά λάθη, σειρά ατυχιών ή και ατυχών επιλογών, αλλά και τα πολλά που έγιναν. Ωστόσο, οι εκλογές απέχουν. «Καιρός τω παντί**»…Τους τελευταίους μήνες, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μετρούν τα «ΘΑ-κόμματα» - οποία ελληνική πρωτοτυπία! Εμφανίζοντας έναν... εν δυνάμει παίκτη στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ετσι θα αναζωπυρωθεί το εκλογικό ενδιαφέρον των πολιτών; Η αξιολόγηση των «ΘΑ-κομμάτων» (Καρυστιανού, Τσίπρα), από μέτρηση σε μέτρηση, ξεφουσκώνει σαν σαμπρέλα σε σαράβαλο αυτοκίνητο. Οσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης ισχύει το... γαία πυρί μιχθήτω.Είμαι βέβαιη ότι για τη μέτρηση της πρόθεσης ψήφου, κανένα επιτελείο έρευνας δεν σκέφτηκε να ερωτηθούν οι συνεντευξιαζόμενοι αν και πόσο επηρεάζονται από τις δημοσκοπήσεις. Με έναν λόγο: Η δημοσιοποίησή τους επηρεάζει άμεσα την ψήφο των πολιτών; Αν γινόταν σχετική έρευνα με αξιολογητές τους ίδιους τους πολίτες, θαρρώ πως οι εταιρείες θα αποφάσιζαν, πρωτίστως, την... αραίωσή τους. Να μεσολαβεί ικανός χρόνος προτού καταφύγουν στην κοινή γνώμη κάθε φορά που τίτλοι εφημερίδων, sites και blogs κραυγάζουν για «σκάνδαλο», χωρίς καν να καθίσει η σκόνη του. Το πώς θα διερευνηθεί είναι μία άλλη, πονεμένη ιστορία.Χρήσιμη, επίσης, θα ήταν μία έρευνα για ποιους λόγους η Νέα Δημοκρατία αναπτύσσει δυναμική που της επιτρέπει να παραμένει, μία δεκαετία, στην πρώτη θέση. Την περασμένη εβδομάδα με 31,4% (Marc). Αλλά και τους λόγους για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ, αν και κατέχει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν θεωρείται εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Χρειάζεται μια εύλογη απάντηση: Το ΠΑΣΟΚ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, πάγωσε στο 13% (Marc) ανοίγοντας χάσμα 18,4 μονάδων από τη Ν.Δ. Η δε εκφρασθείσα επιθυμία του αρχηγού του, «να έρθει το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα έστω με μία ψήφο» εκτρέφει πλέον ποικίλα ανέκδοτα. Εντέλει, η απέλπιδα μονιμότητα στη δεύτερη θέση μόνο κόπωση επιφέρει στους ανυπόμονους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που πιστεύουν στην επαναφορά του στην εξουσία ως Αγιο Δισκοπότηρο***...Ανταλλάσσονται -μέσω ΜΜΕ και social media- οι δημόσιες προσκλήσεις: «Ελάτε να αρχίσει αμέσως ο διάλογος της συγκρότησης της μεγάλης Κεντροαριστεράς». Ελα, όμως, που δεν ξεκινάει καν... η μικρή! Αν θεωρηθεί προανάκρουσμα σύγκλισης το κατατεθέν κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς περί του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, το προκύπτον άθροισμα των 8,1 μονάδων (Marc) δεν θα το έλεγες και απειλητικό για τη Ν.Δ. Τα δε λοιπά αριστερά παραφερνάλια, μετά βεβαιότητος, δύσκολα θα δεχτούν την προσκόλλησή τους στον φλοιό του ΠΑΣΟΚ. Οι ιδεολογικές διαφορές τους δεν είναι δυσδιάκριτες. Οι κομματικές τους; Αυτές είναι δυσανάβατες! Πολλώ δε μάλλον, όταν το ΠΑΣΟΚ δεν κατόρθωσε να γίνει αποδεκτό ως ηγεμονεύουσα δύναμη στην «ευρύτερη παρέα».Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες για να πείσει τους οιονεί μετόχους της Κεντροαριστεράς. Ωστόσο, η εντός του ΠΑΣΟΚ απόρριψή του όχι μόνο τον αφήνει έκθετο, αλλά προοιωνίζεται και την έξωσή του μετά το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα. Η αδυναμία του να μειώσει την απόσταση του ΠΑΣΟΚ από την κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία δεν επιτρέπει την παραμονή του στην ηγεσία.Οδεύοντας, λοιπόν, προς την εθνική αναμέτρηση η κατάσταση θα βαίνει επί τα βελτίω για τη Ν.Δ. Απλά γιατί ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε η Κωνσταντοπούλου, ούτε ο Βελόπουλος κρίνονται διάδοχοί του. Το ΠΑΣΟΚ πιάνοντας οροφή, για λόγους επιβίωσης, θα τείνει προς συνεργασία. Τα λοιπά αριστεροδέξια θα πορευτούν αγαπώντας να μισούν την κυβερνησιμότητα.«Αποσκότισόν με», όπως έλεγαν και οι ημέτεροι αρχαίοι πρόγονοι.Σημειώσεις* «Αποσκότισόν με», κατά την παράδοση, είπε ο Διογένης στον Αλέξανδρο: Μη με σκοτίζεις, μη μου κρύβεις το φως...** Εκκλησιαστής (Παλαιά Διαθήκη, 3:1), «Τοις πάσιν ο χρόνος, και καιρός τω παντί πράγματι υπό τον ουρανόν»: Για όλα υπάρχει ο χρόνος τους, και η κατάλληλη στιγμή για κάθε πράγμα, κάτω από τον ουρανό.*** Κατά τη Δυτική παράδοση, αυτό χρησιμοποίησε ο Ιησούς στο Μυστικό Δείπνο και σε αυτό ο Ιωσήφ εξ Αριμαθαίας συνέλεξε το αίμα του Χριστού μετά τη Σταύρωση.